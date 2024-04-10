Загадка исчезновения и изменения Полин Пикар

Мать отвлеклась буквально на минуту на домашние дела, когда случилось страшное – пропала двухлетняя малышка, спокойно возившаяся во дворе. Правда, дочь нашлась. Но это была уже не Полин.
Быть родителем – это самый тяжёлый и сложный труд. В этой работе нет перерывов на обед, выходных и отпусков. Она требует полной самоотдачи и безграничной любви. Этим людям пришлось столкнуться с очень сложным жизненным опытом – потерять своего ребёнка.
В апреле 1922 года двухлетняя Полин Пикар играла на семейной ферме в Гоас-аль-Луду, Бретань, Франция, откуда и пропала.
Мать отвернулась на пару минут, и девочка исчезла. После самостоятельных поисков в округе обеспокоенные родители Полин привлекли местную полицию и десятки добровольцев. Поиски оказались безрезультатными. Раздавленные горем родители стали терять надежду. Но несколько недель после исчезновения Полин судьба им улыбнулась.
Появилась информация о том, что в Шербуре видели девочку, подходящую под описание Полин. Местный полицейский нашел кроху на улице и поместил в приют до выяснения обстоятельств.
Власти показали фотографию малышки матери Полин, и та разрыдалась, узнав свою дочь. Французская газета Le Matin сообщила 8 мая, что мадам Пикар сказала: «Это моя дочь». Пикары быстро сели на поезд до Шербура, чтобы забрать девочку из приюта. Но, проведя с ней около двух часов, поняли, что девочка их не узнаёт. Да, малютка выглядела как Полин, но вела себя иначе.
Тем не менее, они отвезли девочку домой, на семейную ферму, надеясь, что к ней вернутся воспоминания. Как сообщает Le Matin в своей статье от 12 мая, дети семьи Пикар сразу же узнали Полин. Соседи тоже поверили, что это потерявшаяся девочка. А местная полиция решила, что семья воссоединилась. Всех переполняли радость и облегчение от того, что малышка нашлась. И никого особенно не волновало, как она вообще оказалась в Шербуре. Как она могла проделать такой дальний путь – 320 километров всего за несколько недель?
После воссоединения Пикаров и их дочери всё пошло не совсем по плану. С самого начала Полин казалась очень пугливой и застенчивой и ни разу не заговорила на своём родном диалекте. Её родители объяснили это психологической травмой. В какой-то момент Пикары сообщили, что Полин снова стала собой и, кажется, вспомнила ферму. Однако чем больше времени семья проводила вместе, тем больше Пикары сомневались, что это действительно их дочь.
27 мая газета Le Petit Parisien сообщила, что велосипедист обнаружил тело маленькой девочки примерно в 800 метрах от фермы Пикаров. Тело было сильно разложившимся, конечности и голова отсутствовали. Рядом с телом лежала аккуратно сложенная одежда. Мать Полин подтвердила, что именно эта одежда была на дочке в момент её исчезновения. Интересно, что тело находилось в месте, которое следователи неоднократно обыскивали.
Соседи также сообщили, что много раз проходили мимо этого места и ни разу не видели там тела. Они предположили, что кто-то положил его туда совсем недавно.
В той же статье сообщалось, что местный сумасшедший фермер по имени Ив Мартен спросил полицейских, нашли ли они маленькую Полин. Когда они дали положительный ответ, безумец переспросил, уверены ли они, что это именно Полин. Затем он сказал что виновен, и ушёл, дико сверкая глазами.
После детального обследования местности нашли голову недалеко от тела. Но она оказалась слишком большой для двухлетнего ребёнка.
Дальнейшие попытки что-то узнать у Мартена оказались безуспешными. Рассудок мужчины окончательно помутился, и его поместили в психиатрическую лечебницу.
Многие горожане верили, что Полин ещё жива. Если предположить, что это правда, то кем же была та девочка, которая бродила по Шербуру в одиночестве? Почему её настоящие родители так и не нашли её? Как семья Пикар и соседи смогли опознать девочку как Полин? Что имел в виду Ив Мартен? Был ли он ответственен за одну или обе жертвы? И чью голову нашли полицейские? Возможно, это просто ситуация, в результате которой из-за сильного стресса психика сработала так, чтобы выдать желаемое за действительное и признать в чужом ребёнке своего. Ведь родные так отчаянно хотели верить в то, что Полин жива.
Однако для потеряшки всё закончилось грустно. Летом того же года её отдали в приют, где следы девочки затерялись. А Пикары прожили всю жизнь, терзаясь вопросом, что же на самом деле случилось с их дочерью.
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