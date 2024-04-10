Загадка исчезновения и изменения Полин Пикар

Мать отвернулась на пару минут, и девочка исчезла. После самостоятельных поисков в округе обеспокоенные родители Полин привлекли местную полицию и десятки добровольцев. Поиски оказались безрезультатными. Раздавленные горем родители стали терять надежду. Но несколько недель после исчезновения Полин судьба им улыбнулась.

Появилась информация о том, что в Шербуре видели девочку, подходящую под описание Полин. Местный полицейский нашел кроху на улице и поместил в приют до выяснения обстоятельств.

Власти показали фотографию малышки матери Полин, и та разрыдалась, узнав свою дочь. Французская газета Le Matin сообщила 8 мая, что мадам Пикар сказала: «Это моя дочь». Пикары быстро сели на поезд до Шербура, чтобы забрать девочку из приюта. Но, проведя с ней около двух часов, поняли, что девочка их не узнаёт. Да, малютка выглядела как Полин, но вела себя иначе.