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Исчезнувшие из Небраски

Исчезнувшие из Небраски

Автор:
23 сентября 2023 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Жаклин Райнс-Кракман   Жизнь   Мелвин Апхоф   дело   история   исчезновение   преступление   пропажа   семья   случай   
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Семья – огромное счастье. И не менее огромная ответственность, ведь родственники отлично умеют вывести из себя так, что хочется сбежать куда-нибудь в глушь и позабыть обо всём на свете.

Потом, конечно, вернуться, ведь как иначе? Впрочем, так считают не все.

Эта неоднозначная история началась 1965 году в штате Небраска (США). И получила неожиданную развязку спустя 44 года.

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Жизнь Жаклин нельзя назвать счастливой. В семье помимо девочки было ещё восемь детей, поэтому внимания каждому по понятным причинам уделялось не так много. Ожидаемым результатом стала ранняя беременность совсем ещё юной девушки. Она вышла за отца ребёнка замуж, но вынужденный брак не стал счастливым. К 18 годам молодая мать развелась и переехала к сестре с двумя малышами. Жаклин Райнс-Кракман жаловалась родственнице, что её мучает непроходящая усталость и депрессия.

В конце сентября 1965 года она поехала на свадьбу к близкой подруге Салли из Гленвуда (Айова), попросив сестру присмотреть за детьми. Но в назначенное время домой не вернулась. Испуганные родственники обратились в полицию. Расследование дало неожиданные результаты: единственная девушка, которая в тот период выходила в Гленвуде замуж, знать не знала никакой Жаклин. Да и имя у неё было другое. Молодая мать словно канула в воду.

Спустя месяц аналогичный случай произошёл с многодетным отцом Мелвином Апхофом. 31-летний мужчина провёл с семьёй отличный день. Они веселились, катались на роликах. Вечером жена Мелвина Мирна укладывала малышку спать, а муж решил съездить в ближайший магазин. Больше его никто не видел. Мирна с четырьмя детьми, младшей из которых было всего полгода, осталась одна.

Шли годы. Никто уже не верил в обнаружение каких-то улик по делу. Когда вдруг в 2009 году оно получило новый неожиданный поворот. В полицейское управление штата пришла анонимка. В письме говорилось, что Жаклин Рейнс-Кракман и Мелвин Апхоф живы и здоровы и проживают под другими именами неподалёку от Небраски.

Полицейский решил отработать сигнал и позвонил по указанному номеру телефона. Пожилая пара (Мелвину на тот момент было 75, а Жаклин 63 года) подтвердила наводку и попросила их не беспокоить, сославшись на неприкосновенность частной жизни. Интереса к родственникам и выросшим детям они не проявили. Ввиду отсутствия состава преступления полицейские закрыли дело об исчезновении людей 44-летней давности.

Что интересно, связь между ними действительно существовала: Мелвин некоторое время работал на бывшего мужа Жаклин. То есть они были знакомы, но возможную близкую связь ни родственники, ни полиция не рассматривали.

Родные и знакомые обоих сбежавших были поражены. Одни поддержали право Мелвина и Жаклин на спокойную жизнь. Другие были в ярости, ведь люди добровольно отказались от самого важного, что есть в жизни – детей и проигнорировали родительские обязанности и ответственность.

А как вы считаете, вправе ли человек, даже очень уставший и измотанный, принять такое решение?

Источник:

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Метки: Жаклин Райнс-Кракман   Жизнь   Мелвин Апхоф   дело   история   исчезновение   преступление   пропажа   семья   случай   
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1  комментарий
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Егор Полчаса назад
44 года назад это, конечно, была сенсация. А сейчас, в свете современных достижений свободы от морали, даже немного умилительно.
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