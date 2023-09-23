Исчезнувшие из Небраски

Жизнь Жаклин нельзя назвать счастливой. В семье помимо девочки было ещё восемь детей, поэтому внимания каждому по понятным причинам уделялось не так много. Ожидаемым результатом стала ранняя беременность совсем ещё юной девушки. Она вышла за отца ребёнка замуж, но вынужденный брак не стал счастливым. К 18 годам молодая мать развелась и переехала к сестре с двумя малышами. Жаклин Райнс-Кракман жаловалась родственнице, что её мучает непроходящая усталость и депрессия.

В конце сентября 1965 года она поехала на свадьбу к близкой подруге Салли из Гленвуда (Айова), попросив сестру присмотреть за детьми. Но в назначенное время домой не вернулась. Испуганные родственники обратились в полицию. Расследование дало неожиданные результаты: единственная девушка, которая в тот период выходила в Гленвуде замуж, знать не знала никакой Жаклин. Да и имя у неё было другое. Молодая мать словно канула в воду.