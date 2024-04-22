Судья Крейтер – самый пропавший человек Нью-Йорка

Самая убедительная теория появилась 19 августа 2005 года, когда после смерти Стеллы Ферручи-Гуд в возрасте 91 года была обнаружена записка. Письмо лежало в конверте с надписью «Не открывать до моей смерти». Внучка Стеллы нашла его в металлической коробке в доме бабушки.

В письме Стелла рассказала о том, что поведал ей покойный муж. Это был офицер нью-йоркской полиции по имени Роберт Гуд. Он рассказал Стелле, что судью Крейтера убили его коллега-полицейский Чарльз Бернс и его брат Фрэнк Бернс, нью-йоркский таксист.

Стелла рассказала, что офицер Бернс был телохранителем Эйба Релеса из компании, которая предоставляла услуги по наведению порядка для мафии. Релес был наёмным убийцей, который стал информатором и сотрудничал с полицией. Несколько агентов были казнены на электрическом стуле благодаря показаниям Релеса. Неудивительно, что Релес погиб при падении с шестиэтажного дома за несколько часов до того, как должен был дать показания против босса мафии.

По словам Стеллы, Фрэнк Бернс заехал за судьей Крейтером на своём такси после ужина. Оттуда они забрали ещё двух человек, которые отвезли Крейтера на Кони-Айленд и убили его. По её словам, тело похоронено под дощатым настилом Кони-Айленда в районе Западной 8-й улицы в Бруклине, где сейчас находится городской аквариум. Полиция проверила, не находили ли строители скелет в этом районе. Однако таких записей не оказалось, и они не смогли подтвердить данные Стеллы.