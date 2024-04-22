Судья Крейтер – самый пропавший человек Нью-Йорка

Исчезновение судьи Джозефа Форса Крейтера стало самым долгоиграющим делом о пропаже человека в истории Нью-Йорка, которое так и не получилось раскрыть.
6 августа 1930 года этот известный юрист бесследно исчез. Несмотря на огромное количество улик и зацепок и обнаружение секретов в личной жизни, местонахождение судьи Крейтера так и не было установлено. Это было настолько загадочное громкое дело, что Джозеф Форс Крейтер стал известен как «Самый пропавший человек в Нью-Йорке».
Джозеф Форс Крейтер родился в Истоне, штат Пенсильвания, 5 января 1889 года и получил блестящее образование. Он окончил колледж Лафайетт и юридический факультет Колумбийского университета. К 1913 году он занимался адвокатской практикой в Нью-Йорке, а в 1916 году женился на Стелле Уилер. Брак заключили всего через год после того, как женщина наняла его в качестве своего адвоката в бракоразводном процессе.
Джозеф Крейтер начал заниматься политикой и, в конце концов, стал президентом клуба Демократической партии на Манхэттене. В апреле 1930 года тогдашний губернатор Франклин Д. Рузвельт назначил его помощником судьи Верховного суда Нью-Йорка. Судья Крейтер был высоким плотным 41-летним мужчиной, который любил изысканную одежду.
История началась в июле 1930 года, когда судья Крейтер с супругой отдыхали в летнем домике на озере. Стелла заявила, что мужу поступил загадочный телефонный звонок, который он так и не объяснил ей. Единственное, что он сказал – это то, что ему нужно вернуться в город, «чтобы разобраться с этими ребятами».
В ходе расследования выяснилось, что он вёл не деловые переговоры. Вместо этого он отправился домой и дал своей горничной отгул на несколько дней. Затем Джозеф Крейтер отправился в Атлантик-Сити со своей подружкой Салли Лу Ритци. Он вернулся 1 августа, но 3 августа снова отправился в город. Перед отъездом судья Крейтер сообщил жене, что вернётся в Мэн к её дню рождения 9 августа.
Прибыв в Нью-Йорк утром 6 августа он встретился со своим помощником Джозефом Марой и в течение нескольких часов работал над делами в зале суда. За это время он попросил Мару обналичить два чека на общую сумму 5 150 долларов. Затем судья и Мара отнесли два запертых портфеля в квартиру шефа, после чего он дал Маре отгул до конца дня.
В тот вечер судья купил один билет на комедийное шоу в театре. Затем он вместе с Салли Лу Ритци и другом-адвокатом Виллианом Клейном поужинал в ресторане. По словам адвоката, судья Крейтер, казалось, был в хорошем настроении.
После ужина они поговорили на улице, а затем разошлись по своим делам. Либо Ритци и Клейн видели, как судья садился в такси в это время, либо они в последний раз видели его выходящим из ресторана, когда он направлялся на бродвейское шоу в 21:15. Существуют разные версии. Тем не менее, больше его никто не видел.
Спустя десять дней супруга судьи Крейтера позвонила в его офис. Она беспокоилась, потому что от мужа не было вестей, и он пропустил её день рождения. В офисе считали, что он был с женой в отпуске, а она думала, что он уехал по делам. Только после того, как он не явился в суд 25 августа, полиция начала разбирательство.
Они отработали десятки версий, но ни одна из них не привела к судье Крейтеру. Изначально главной зацепкой расследования были деньги, которые снял судья. Однако, в конце концов, власти нашли эти деньги в его квартире в январе 1931 года. В них также была найдена записка, написанная судьёй. В ней говорилось: «Я очень устал. Джо».
Исчезновение Крейтера попало в заголовки новостей. Оно даже породило мемы типа «провернуть Крейтера», если кто-то исчез или увиливает от ответственности. Комики часто использовали фразу «Судья Крейтер, позвоните в свой офис» во время выступления. Возможно, «самый пропавший человек» и пропал, но его точно не забыли.
Теории об исчезновении
Появилось множество теорий о том, что случилось с судьёй Крейтером. Вот некоторые из наиболее популярных:
- Кто-то убил его, потому что его коррумпированная деловая практика вот-вот должна была раскрыться.
- Он сбежал с другой женщиной.
- Стремясь к новой жизни в Квебеке, судья организовал свое исчезновение.
- Амнезия
- Самоубийство
- Во время посещения борделя он умер на руках у проститутки, и мадам забрала его тело.
Самая убедительная теория появилась 19 августа 2005 года, когда после смерти Стеллы Ферручи-Гуд в возрасте 91 года была обнаружена записка. Письмо лежало в конверте с надписью «Не открывать до моей смерти». Внучка Стеллы нашла его в металлической коробке в доме бабушки.
В письме Стелла рассказала о том, что поведал ей покойный муж. Это был офицер нью-йоркской полиции по имени Роберт Гуд. Он рассказал Стелле, что судью Крейтера убили его коллега-полицейский Чарльз Бернс и его брат Фрэнк Бернс, нью-йоркский таксист.
Стелла рассказала, что офицер Бернс был телохранителем Эйба Релеса из компании, которая предоставляла услуги по наведению порядка для мафии. Релес был наёмным убийцей, который стал информатором и сотрудничал с полицией. Несколько агентов были казнены на электрическом стуле благодаря показаниям Релеса. Неудивительно, что Релес погиб при падении с шестиэтажного дома за несколько часов до того, как должен был дать показания против босса мафии.
По словам Стеллы, Фрэнк Бернс заехал за судьей Крейтером на своём такси после ужина. Оттуда они забрали ещё двух человек, которые отвезли Крейтера на Кони-Айленд и убили его. По её словам, тело похоронено под дощатым настилом Кони-Айленда в районе Западной 8-й улицы в Бруклине, где сейчас находится городской аквариум. Полиция проверила, не находили ли строители скелет в этом районе. Однако таких записей не оказалось, и они не смогли подтвердить данные Стеллы.
Салли – подруга Крейтера, исчезла в августе или сентябре 1930 года, и больше её никто не видел и не слышал. Судья был официально объявлен умершим 6 июня 1939 года.
После исчезновения Крейтера 6 августа 1930 года его жена Стелла до конца своих дней отмечала этот роковой день, посещая местный бар в Гринвич-Виллидж. Она садилась одна, заказывала два напитка, но выпивала только один. Каждый год, выпивая его, она говорила: «Удачи, Джо, где бы ты ни был».
Стелла умерла в 1969 году в возрасте 70 лет, а «самый пропавший человек» так и остался пропавшим без вести.
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