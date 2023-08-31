Джоан Риш: несчастная жертва или прагматичная беглянка?

У 31-однолетней Джоан Риш в жизни было всё, о чём только может мечтать нормальная женщина: любящий муж, двое прелестных детей, уютный дом. Но женщине всегда было тесновато в рамках скучного быта. Что, возможно, и стало причиной следующих событий.
24 октября 1961 года от жительницы Линкольна, штат Коннектикут поступил в полицию тревожный звонок. Женщина заявила, что с Джоан – её соседкой что-то случилось. Она помогала Риш с детьми. И взяла старшую дочь – 4-летнюю Лилиан на пару часов к себе, чтобы Джоан могла немного отдохнуть, пока младший Дэвид спал после обеда. Но в назначенное время мать не забрала ребёнка. А когда соседка пошла выяснить, не случилось ли чего, то не нашла хозяйку.
Прибывший на вызов сержант обнаружил дома хаос. Но странный. Кухня была измазана кровью, но пятна были аккуратными. Кофейный столик перевёрнут, но не разбит. Телефонная книга открыта на странице с номерами экстренных служб, а трубка снята. Но звонков из дома семьи Риш в тот день не поступало.
Сержант Майк МакХью осмотрел дом на предмет обнаружения тела, заподозрив суицид. Но его не было. Зато стены, включая детскую, где всё ещё мирно спал в своей кроватке малыш Дэвид, были испещрены кровавыми отпечатками ладоней.
Машина женщины стояла у дома. Сумочка и ключи оказались на месте. Срочно вызванный муж Мартин вернулся из командировки в полном недоумении. Мотивов избавиться от жены у него не было. Окружение подтвердило, что пара жила вполне счастливо. Врагов у молодой женщины тоже не имелось. Получается, что случившееся с Джоан было или реальным похищением, или его инсценировкой.
Эксперты установили, что пятна крови и отпечатки, которые пытались стереть бумажными полотенцами и детской одеждой, – результат несерьёзной поверхностной раны, которая не могла привести к летальному исходу. На подъездной дорожке следы прерывались. То есть женщина, видимо, села в машину. Или её туда положили.
Несколько горожан заявили, что видели Джоан или женщину, похожую на неё, в приметном пальто, которая бесцельно блуждала вдоль трассы. Ноги дамы были покрыты какой-то красной субстанцией, а общий вид оставлял желать лучшего: сгорбленность, блуждающий взгляд, растрёпанные волосы.
Дело получило широкую огласку и было освещено в прессе. В итоге у полиции не осталось подозреваемых. И была даже озвучена неожиданная версия – инсценировка. В соответствии с которой женщина просто устала от надоевшего быта и решила сбежать, обставив своё исчезновение таким способом.
В доказательство версии выступили результаты небольшого журналистского расследования, которое организовала репортёр одного из местных изданий Сарин Герсон. Выяснилось, что Джоан обожала читать. И не дамские романы. Страстью домохозяйки были детективы, которые она брала в местной библиотеке и глотала пачками. А незадолго до исчезновения как раз брала книгу с похожим сюжетом – о женщине, инсценировавшей собственное исчезновение.
Впрочем, общественность посчитала эту версию притянутой за уши. И выдвигала другие, более прозаичные, начиная с похищения и потери памяти, из-за чего Джоан упала в какую-нибудь яму на шоссе и умерла, и заканчивая криминальным абортом, объясняющим кровавые отпечатки по всему дому.
Мартин Риш больше не женился и вплоть до своей смерти в 2009 году верил, что его супруга жива и обязательно даст о себе знать.
А какая версия исчезновения добропорядочной жены и матери кажется вам наиболее вероятной?
Источник:
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