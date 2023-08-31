Джоан Риш: несчастная жертва или прагматичная беглянка?

Прибывший на вызов сержант обнаружил дома хаос. Но странный. Кухня была измазана кровью, но пятна были аккуратными. Кофейный столик перевёрнут, но не разбит. Телефонная книга открыта на странице с номерами экстренных служб, а трубка снята. Но звонков из дома семьи Риш в тот день не поступало.

Сержант Майк МакХью осмотрел дом на предмет обнаружения тела, заподозрив суицид. Но его не было. Зато стены, включая детскую, где всё ещё мирно спал в своей кроватке малыш Дэвид, были испещрены кровавыми отпечатками ладоней.

Машина женщины стояла у дома. Сумочка и ключи оказались на месте. Срочно вызванный муж Мартин вернулся из командировки в полном недоумении. Мотивов избавиться от жены у него не было. Окружение подтвердило, что пара жила вполне счастливо. Врагов у молодой женщины тоже не имелось. Получается, что случившееся с Джоан было или реальным похищением, или его инсценировкой.