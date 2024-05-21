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Каменная ткань из мрамора. Секрет древней технологии

Каменная ткань из мрамора. Секрет древней технологии

Автор:
21 мая 2024 10:16
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Каменная ткань из мрамора   Секрет древней технологии   интересно   познавательно   факты   фото   
1340
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В Галерее Уффицы во Флоренции выставлено много интересных экспонатов. Среди бюстов есть один, можно сказать, уникальный, повторить который невозможно даже в наше время.

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Все вопросы кроются в деталях. Поэтому, такие экспонаты нужно рассматривать вблизи. Нас интересует имитация пышной гофрированной ткани на шее.

В XVI-XVII веках в Европе такой элемент в одежде (воротник) называли горгера, лечуги́лья или раф. Делали такой объем из накрахмаленной сложенной в гармошку ткани. На многих картинах того времени можно встретить персон с такими воротниками. Моду на такой воротник по легенде задала в XVI веке знатная испанка, которая прятала за ним свою некрасивую шею. В народе этот элемент в то время называли «мельничный жернов» или «колесо телеги».

Приблизим горгеру на каменном бюсте из галереи Уффицы, рассмотрим детали.

Материал – мрамор. Голова сделана из другой каменной породы. Любой камень – хрупкий материал. Как мастер смог выполнить полости внутри мраморного воротника? Даже имея современные фрезы и алмазный инструмент, существует большой риск что-то отколоть в работе.

Такое впечатление, что мрамор сделали пластичным, раскатали тонким слоем и потом свернули, имитируя этот воротник.


Более реальное объяснение может состоять в том, что это имитация мрамора. Делали состав, смесь, похожую на мрамор и которая набирала прочность как гипс. Таких рецептов в старых книгах для мастеров много. Несколько рецептов приведены в не таком уж и старом издании: «Справочник кустаря», издание - Бродерсен Г.Г., 1931 год.

Основа этих рецептов – гипс и известь. В некоторых рецептах указано, что добавляется еще помпейский цемент. Помпейский! Значит, этим рецептам сотни лет и их могли использовать в древности для имитации мрамора. В наше время известен рецепт имитации мрамора, которым пользуются мастера-реставраторы под названием «Оселковый мрамор».

По описанию технологии понял, что в составе смеси гипс, цемент и красители. Гипс позволяет делать состав пластичным, как тесто или пластилин. А цемент не дает быстро набрать прочности гипсу. Обычно гипс твердеет за 30 минут после разбавления с водой.

Это не единственный шедевр с таким гофрированным воротником из мрамора. Известны работы скульптора 17 века Джулиано Финелли, который создавал бюсты известных людей того времени. Вот несколько его работ.

Особо впечатляют мраморные кружева на этой скульптуре:

Такое впечатление, что кружевную ткань пропитали в мраморно-гипсовом растворе и уложили на скульптуру. Состав окаменел. Не нужны сложные инструменты, вращающиеся фрезы и т.п.

Эта технология – самое оптимальное объяснение таким сложным работам. Т.к. пространство под тканью выбрать чем-либо невозможно. А, вот наложить ткань, пропитанную мраморным составом на бюст – реальный вариант и объяснение того, что мы видим.

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Метки: Каменная ткань из мрамора   Секрет древней технологии   интересно   познавательно   факты   фото   
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1  комментарий
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Влад Час назад
Никаких чудес . Просто долгий и кропотливый труд. Подобные скульптуры делались годами,а то десятилетиями. Насчет "невозможности" - посмотрите на дьявольские шары.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1628 постов (1324 в горячем)

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