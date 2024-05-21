Каменная ткань из мрамора. Секрет древней технологии

В Галерее Уффицы во Флоренции выставлено много интересных экспонатов. Среди бюстов есть один, можно сказать, уникальный, повторить который невозможно даже в наше время.
Все вопросы кроются в деталях. Поэтому, такие экспонаты нужно рассматривать вблизи. Нас интересует имитация пышной гофрированной ткани на шее.
В XVI-XVII веках в Европе такой элемент в одежде (воротник) называли горгера, лечуги́лья или раф. Делали такой объем из накрахмаленной сложенной в гармошку ткани. На многих картинах того времени можно встретить персон с такими воротниками. Моду на такой воротник по легенде задала в XVI веке знатная испанка, которая прятала за ним свою некрасивую шею. В народе этот элемент в то время называли «мельничный жернов» или «колесо телеги».
Приблизим горгеру на каменном бюсте из галереи Уффицы, рассмотрим детали.
Материал – мрамор. Голова сделана из другой каменной породы. Любой камень – хрупкий материал. Как мастер смог выполнить полости внутри мраморного воротника? Даже имея современные фрезы и алмазный инструмент, существует большой риск что-то отколоть в работе.
Такое впечатление, что мрамор сделали пластичным, раскатали тонким слоем и потом свернули, имитируя этот воротник.
Более реальное объяснение может состоять в том, что это имитация мрамора. Делали состав, смесь, похожую на мрамор и которая набирала прочность как гипс. Таких рецептов в старых книгах для мастеров много. Несколько рецептов приведены в не таком уж и старом издании: «Справочник кустаря», издание - Бродерсен Г.Г., 1931 год.
Основа этих рецептов – гипс и известь. В некоторых рецептах указано, что добавляется еще помпейский цемент. Помпейский! Значит, этим рецептам сотни лет и их могли использовать в древности для имитации мрамора. В наше время известен рецепт имитации мрамора, которым пользуются мастера-реставраторы под названием «Оселковый мрамор».
По описанию технологии понял, что в составе смеси гипс, цемент и красители. Гипс позволяет делать состав пластичным, как тесто или пластилин. А цемент не дает быстро набрать прочности гипсу. Обычно гипс твердеет за 30 минут после разбавления с водой.
Это не единственный шедевр с таким гофрированным воротником из мрамора. Известны работы скульптора 17 века Джулиано Финелли, который создавал бюсты известных людей того времени. Вот несколько его работ.
Особо впечатляют мраморные кружева на этой скульптуре:
Такое впечатление, что кружевную ткань пропитали в мраморно-гипсовом растворе и уложили на скульптуру. Состав окаменел. Не нужны сложные инструменты, вращающиеся фрезы и т.п.
Эта технология – самое оптимальное объяснение таким сложным работам. Т.к. пространство под тканью выбрать чем-либо невозможно. А, вот наложить ткань, пропитанную мраморным составом на бюст – реальный вариант и объяснение того, что мы видим.
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