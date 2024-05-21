Каменная ткань из мрамора. Секрет древней технологии

Материал – мрамор. Голова сделана из другой каменной породы. Любой камень – хрупкий материал. Как мастер смог выполнить полости внутри мраморного воротника? Даже имея современные фрезы и алмазный инструмент, существует большой риск что-то отколоть в работе.

Такое впечатление, что мрамор сделали пластичным, раскатали тонким слоем и потом свернули, имитируя этот воротник.