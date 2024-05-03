Скрытые камеры в самолете: где они находятся, что снимают и видят пилоты на мониторах

Помните жуткий скандал, который закатил один из пассажиров на рейсе одной из лучших авиакомпаний мира, обнаружив скрытую камеру в кресле перед собой. Это было на борту новенького самолёта Singapore Airlines, которы только-только поступил в эксплуатацию, о чем пилот по громкой связи гордо сообщил пассажирам во время предполётного приветствия.
И тут пассажир видит перед собой подозрительный глазок и изливает тонну возмущения в соцсетях, мол, новые самолёты теперь следят за каждым пассажиром.
Авиакомпании тогда пришлось объясняться и даже оправдываться. Ведь мультимедийной системе в спинке впереди стоящего кресла и правда была установлена камера, ему не показалось.
Singapore тогда официально сообщили, что камера является частью штатного оборудования новейшей системы развлечений, однако функция слежения в ней была отключена и приватность пассажиров никак не нарушается.
Этот скандал был очень громким, потому многие о нем и знают. Но он далеко не единственный относительно камер и слежки за пассажирами на борту самолётов самых разных авиакомпаний: подозрительные пассажиры регулярно «обнаруживают» камеры в салоне то в одном месте, то в другом.
Кому-то чудится камера прямо над своим креслом в потолке, хотя это технологическое отверстие за глазок камеры, кто-то подозревает в слежке блок вентиляции и освещения над головой, кто-то, как в предыдущем примере, подозревает в слежке экран в подголовнике кресла перед собой
Все эти случаи — сплошь коспирология до злополучных камер в мультимедийной системе Singapore Airlines.
А, между тем, скрытые камеры в самолетах все-таки есть! Только не в креслах и не над пассажирскими местами. И я даже своими глазами видел с них изображение, когда во время путешествия по Венесуэле провел некоторое время в кабине пилотов.
Картинка с установленных в салоне самолета камер выводится на специальный экран в кабине пилотов, который предназначен только для наблюдения и большая никакая информация туда не поступает.
Интересно, что даже не все действующие пилоты гражданских самолётов знакомы с этой системой наблюдения, т.к. во многих самолетов таких экранов нет. Все дело в том, что ими стали оснащать только выпускаемые в последние годы модели. А раньше, даже с установленными камерами фиксации, камеры лишь записывали картинку на носитель либо выводилось на специальный дополнительно установленный экран (в разных моделях самолетах и у разных авиакомпаний он в разных местах).
А вот на новеньком Embraer 195 экран уже в штатной комплектации прямо перед глазами обоих пилотов.
Основное изображение, которое на него выводится — изображение с камеры прямо над дверью в кабину пилотов. Эта зона считается самой критической с точки зрения захвата воздушного судна после событий 11 сентября, поэтому именно с тех пор кабина пилотов обязательно должна запираться. Но во время полёта в кабину не раз заходят бортпроводники с кофе или питанием, поэтому все равно остаются риски проникновения. Так что пилоты должны видеть, что за дверью нет посторонних людей, кроме бортпроводника, и каких-либо угроз.
Кстати, под самим экраном также установлена камера, которая снимает происходящее в кабине и самих пилотов. Так что в случае нештатной ситуации, картинка с неё даст возможность восстановить цепочку событий.
А так выглядит изображения с камер наблюдения в более старых моделях, которые также установлены в малоприметных местах в потолочной части салона.
Это рабочие зоны бортпроводников, пространство около входной двери (обратите внимание на зеленые точки, указывающие, с какой именно камеры конкретное изображение).
А вот и сама камера над входной дверью, с которой вы видели изображение чуть выше.
Камеры, кстати, это не прихоть авиакомпаний.
В России, еще в 2016 году, Роскомнадзор потребовал от российских авиакомпаний установить системы наблюдения на борту всех самолетов, которые летают в России, а также обеспечить видеотрансляцию с борта во время полёта.
Источник:
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