Скрытые камеры в самолете: где они находятся, что снимают и видят пилоты на мониторах

И тут пассажир видит перед собой подозрительный глазок и изливает тонну возмущения в соцсетях, мол, новые самолёты теперь следят за каждым пассажиром.

Авиакомпании тогда пришлось объясняться и даже оправдываться. Ведь мультимедийной системе в спинке впереди стоящего кресла и правда была установлена камера, ему не показалось.

Singapore тогда официально сообщили, что камера является частью штатного оборудования новейшей системы развлечений, однако функция слежения в ней была отключена и приватность пассажиров никак не нарушается.