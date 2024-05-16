Почему в XVI веке мужчины начали носить перья в шляпах

Сегодня перья в шляпах обычно носят только косплееры, наряжающиеся в костюмы пиратов или какие-нибудь экстравагантные личности и тpaнcвеститы, участвующие в модных карнавалах.
Однако мало кто знает, что ещё несколько веков назад носить шляпу с пером в шляпе было не просто модным трендом, а символом статуса, достоинства и роскоши.
Принято считать, что первыми, кто начал носить шлемы с плюмажем (яркими гребнями из перьев птиц) были элитные воины ацтеков. Они использовали перья различных птиц – особенно ярко окрашенных кетсалей и попугаев, таких как ара – для украшения головных уборов.
Однако в Европе первыми носить шлемы с гребнями начали греческие гоплиты, затем эту моду переняли римские солдаты. Римляне использовали конские волосы для украшения своих шлемов. Но делалось это не только ради красоты.
Яркие гребни являлись визуальным способом обозначить ранг и звание определенного солдата, помогая выделить его из толпы во время битв.
Однако по словам древнегреческого историка Полибия, изначально цель гребней заключалась в том, чтобы «заставить каждого солдата выглядеть в два раза больше своего реального роста… Чтобы вселить ужас во врага».
Позднее европейские конные рыцари также украшали свои шлемы длинными гребнями, нередко из птичьих перьев исключительно для показательных рыцарских турниров, наряжая свои шлемы в цвета своего дома, короля или дома своей дамы сердца.
Однако важно отметить, что в повседневной жизни головные уборы с перьями мужчины начали носить только в XVI веке.
Можно сказать, что это вывело моду на совершенно новый уровень.
Но как же так вышло ?
Историки сходятся во мнении, что именно человек по имени Маттеус Шварц, являвшийся главным бухгалтером аугсбургского торгового дома Фуггеров и автором первого в истории мужского каталога моды в мире, так эффективно пропагандировал моду на шляпы с перьями на территории всей Европы, что люди действительно переняли её.
Будучи известным модником, этот человек стремился привлечь внимание императора Священной Римской империи Карла V, поэтому перед их встречей в 1521 году изготовил себе шляпу с белыми и красными страусиными перьями, соответствующими геральдическим цветам Австрии. Эта стратегия дала свои плоды, так как в итоге Карл V посчитал Шварца довольно яркой личностью и присвоил ему аристократический титул, сделав настоящим дворянином.
Получив титул, Шварц стал еще активнее создавать модные каталоги, которые начали пользоваться популярностью среди господ высшего общества. Именно это и сделали перья в шляпах модным трендом, обозначающим статус владельца.
Но почему птичьи перья стали символизировать статус? И почему именно они стали модным атрибутом для шляп?
Всё дело в редкости птиц и их перьев. Появление в Европе экзотических видов птиц стало ярким свидетельством расширения мировой торговли и имперских завоеваний отдельных европейских стран.
Когда европейцы открыли Новый Свет, перед ними открылось множество новых видов экзотических райских птиц (вроде попугаев), которых можно было относительно легко ловить, транспортировать и содержать.
Но и конечно же подобные птицы были невероятно дорогими, поскольку доставлялись в Европу поштучно на кораблях для самых богатых и влиятельных персон того времени. Со временем птиц стало продаваться так много, что это превратилось в настоящий бизнес и экзотические виды стали обычным явлением на крупнейших европейских рынках.
Как раз в этот период времени в процветающих торговых центрах местные уважаемые мужчины начитавшись модных каталогов Маттеуса Шварца взяли привычку украшать головные уборы перьями канареек, завезённых с Канарских островов, попугаев, канадских журавлей и ласточек. Головной убор специально шился таким образом, чтобы вставлять в него перья было легче.
Носить перья стало настолько популярным занятием, что в 1573 году фламандско-французский словарь Плантена ввел термин «бесперые люди» для описания тех, кто не носил перья в шляпах.
- Обработка перьев превратилась в очень крупный и прибыльный бизнес в Европе. От Праги и Нюрнберга до Парижа и Мадрида, люди начали зарабатывать не только на украшении шляп перьями, но и на добыче этих самых птиц. Например, перья цапель из Южной Америки стоили в 28 раз больше эквивалентного веса серебра. Из-за чего многие монархи носили подобные перья в своих шляпах как показатель своего континентального могущества, силы и богатства нации.
Но погоня за деньгами привела к тому, что к XVII веку только во Францию из Северной Африки и Аравийского полуострова импортировалось около 500 килограммов страусиных перьев. Из-за этого уже к 1850 году страусы практически вымepли на этих территориях. На страусов всегда исторических охотились ради еды, но как только в Европе появился рынок перьев для украшения шляп, охoта за птицами лишь усилились и продолжалась с XVI до XIX века.
В XIX веке в Великобританию было импортировано более 18 000 тонн оперения и шкyр птиц, за исключением страусиных перьев. Ежегодно yбивaлось около 200 миллионов птиц. На пике своего развития в конце XIX века торговля перьями приносила Великобритании 20 миллионов фунтов стерлингов в год.
Здесь всё довольно просто, ведь, как и большинство других модных тенденции, увлечение шляпами с перьями со временем утратило свою актуальность. К XVIII веку перья, которые ранее были популярны у мужчин, стали ассоциироваться преимущественно с женской модой, за исключением одного важного аспекта — военного. Военные формирования Европы продолжали использовать перья в качестве неотъемлемой части своего военного обмундирования, несмотря на то, что это стало считаться "женским" модным трендом.
А что насчёт повального иcтрeбления птиц ради перьев? В 1889 году Эмили Уильямсон, зажиточная жительница Манчестера, основала Общество для защиты птиц. Объединив усилия с тремя другими известными женщинами, основавшими Лигу меха и перьев в Кройдоне, графство Суррей, а также с несколькими другими женщинами из США, Австралии и ещё нескольких крупных стран, их 30-летняя борьба привела к принятию закона, запрещающего охоту на птиц ради перьев лишь к 1921 году.
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