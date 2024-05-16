Почему в XVI веке мужчины начали носить перья в шляпах

Всё дело в редкости птиц и их перьев. Появление в Европе экзотических видов птиц стало ярким свидетельством расширения мировой торговли и имперских завоеваний отдельных европейских стран.

Когда европейцы открыли Новый Свет, перед ними открылось множество новых видов экзотических райских птиц (вроде попугаев), которых можно было относительно легко ловить, транспортировать и содержать.

Но и конечно же подобные птицы были невероятно дорогими, поскольку доставлялись в Европу поштучно на кораблях для самых богатых и влиятельных персон того времени. Со временем птиц стало продаваться так много, что это превратилось в настоящий бизнес и экзотические виды стали обычным явлением на крупнейших европейских рынках.

Как раз в этот период времени в процветающих торговых центрах местные уважаемые мужчины начитавшись модных каталогов Маттеуса Шварца взяли привычку украшать головные уборы перьями канареек, завезённых с Канарских островов, попугаев, канадских журавлей и ласточек. Головной убор специально шился таким образом, чтобы вставлять в него перья было легче.

Носить перья стало настолько популярным занятием, что в 1573 году фламандско-французский словарь Плантена ввел термин «бесперые люди» для описания тех, кто не носил перья в шляпах.

Обработка перьев превратилась в очень крупный и прибыльный бизнес в Европе. От Праги и Нюрнберга до Парижа и Мадрида, люди начали зарабатывать не только на украшении шляп перьями, но и на добыче этих самых птиц. Например, перья цапель из Южной Америки стоили в 28 раз больше эквивалентного веса серебра. Из-за чего многие монархи носили подобные перья в своих шляпах как показатель своего континентального могущества, силы и богатства нации.

Но погоня за деньгами привела к тому, что к XVII веку только во Францию ​​из Северной Африки и Аравийского полуострова импортировалось около 500 килограммов страусиных перьев. Из-за этого уже к 1850 году страусы практически вымepли на этих территориях. На страусов всегда исторических охотились ради еды, но как только в Европе появился рынок перьев для украшения шляп, охoта за птицами лишь усилились и продолжалась с XVI до XIX века.

В XIX веке в Великобританию было импортировано более 18 000 тонн оперения и шкyр птиц, за исключением страусиных перьев. Ежегодно yбивaлось около 200 миллионов птиц. На пике своего развития в конце XIX века торговля перьями приносила Великобритании 20 миллионов фунтов стерлингов в год.