Из-за какой необычной причины якудза носят значки на лацкане своего пиджака?

Якудза — знаменитая японская преступная организация, известная своими традициями и символикой. Одним из характерных элементов якудза (помимо татуировок) являются значки, которые члены якудза носят на лацкане своих пиджаков.
Однако здесь каждый может задаться вполне логичным вопросом: "в чём смысл"? Ведь яркий и блестящий значок заметен и легко выделяется из толпы. И если якудза прячут свои татуировки под одеждой, то разве их не приметят по таким заметным значкам?
Тогда зачем они их носят? На самом деле существует необычная причина, которая явно вас удивит.
Но подробнее обо всём мы расскажем в нашей новой статье:
История значков уходит корнями в древность, когда солдаты носили их на своей одежде, чтобы идентифицировать свою принадлежность к определенным воинским частям, а затем и как знаки отличия (ордена, медали) своих достижений.
Лишь в 1800-х годах значки стали по-настоящему модным аксессуаром настоящего джентльмена, символизирующий принадлежность мужчины к высшему учебному заведению или аристократическому роду. Но иногда значок мог быть просто элементом декора костюма.
Постепенно практика ношения значков на костюме стала популярным способом самовыражения. В 1950-е годы значки на лацкане пиджака стали символом молодежной культуры и протеста во многих Западных странах, и медленно перекочевали в корпоративную японскую культуру.
Япония после Второй мировой активно перенимала все американские модные тренды, подобное касалось не только стиля (вроде джинсов), но манер поведения, а также украшений и значков отличий.
На японском языке булавка на лацкане называется 社章 (шасё) или 社員章(сайн-сю), что означает знак отличия компании или сотрудника.
Часто в 1960-х годах у японских компаний было одно правило, и только одно.
Каждый раз, когда сотрудник находится на территории компании или представляет компанию где-либо, ему необходимо носить значок компании на лацкане своего пиджака. Фирменный значок, указывающий на его принадлежности к компании. Если сотрудник зашел на территорию компании без значка на своём лацкане, его могли сразу уволить. И это не шутка (нам про это детально рассказал русскоязычный японец, помогающий составить данную статью).
Очевидно, что подобные значки сформировались во всей корпоративной культуре Японии.
Некоторые могут быть квадратными. Другие ромбовидными, а бывают и круглые. В разных компаниях всё могло быть по-разному. На некоторых были выгравированы кандзи, на некоторых была просто эмблема компании.
Самый известный значок в Японии — это значок кисё, который носят адвокаты (бэнгоси). Весы в центре этого значка — очевидный символ правосудия и принадлежность человека к юридической профессии. Если вы пообщаетесь с японскими адвокатами, то легко заметите, что их значки не все одинакового цвета. Каждый молодой адвокат получивший лицензию, получает новенький блестящий позолоченный значок от Японской федерации коллегий адвокатов. Со временем позолота на значке стирается, обнажая серебряный цвет. Таким образом, серебряный значок — это признак ветерана, поэтому некоторые начинающие юристы пытаются повысить свой авторитет, храня значки в портмоне, чтобы ускорить процесс их старения.
Согласно правилам федерации об адвокатских значках, сотрудники обязаны вернуть их, если их лишили лицензии, осудили за преступление, объявили банкротами или умершими.
Всех ключевых участников судебного процесса можно узнать по их значкам. У работников суда есть значок с изображением японского иероглифа сай (裁 - "судить"). Судьи получают версию того же дизайна в золотой оправе, а прокуроры носят значки с белыми лепестками хризантемы и золотыми листьями в центре, где также находится красное утреннее солнце, напоминающее японский флаг.
Как вы могли понять, значок на лацкане пиджака для японцев — это не просто маленький кусочек блестящего металла. Обычно подобные значки в истории Японии носили люди принадлежавшие к правительству, судебной системе или же к сфере бизнеса. То есть значок был одновременно важным почетным знаком и символом элитарности и принадлежности к отдельной компании.
Якудза начали носить подобные значки с эмблемами своих кланов не только из-за принадлежности их членов к определенной семье (это тоже имело определённую роль), но и потому что по значку издалека они были похожи на бизнесменов или чиновников. Простой человек смог бы разглядеть, что перед ним якудза, если находился бы в непосредственной близости к нему, чтобы разглядеть или считать эмблему с его значка, прикрепленного к лацкану.
Издалека любой якудза может показаться окружающим сотрудником престижной компании, финансовой организации или даже чиновником. Поскольку якудза довольно сложно распознать, они ездят на престижных автомобилях, передвигаются в строгих деловых костюмах и обычно вежливы.
В большинстве случаев якудза никогда не считали себя простыми дворовыми преступниками, скорее видели себя как успешных предпринимателей, защитников обездоленных и дельцов, которые мало, чем отличались от обычных бизнесменов (нередко "играющих" в своём поле куда грязнее, чем обычные бандиты).
Организованная преступность Японии часто работает рука об руку с породистой элитой и другими бизнесменами и частными лицами. Иногда действительно сложно отличить члена якудза от бизнесмена или чиновника.
Ведь ведущие кланы якудза часто являются успешными криминальными предпринимателями, владеющими черными рынками и множеством реальных компаний. Недвижимость, строительство и развлечения — все это отрасли, в которые так или иначе вовлечены кланы якудза.
В начале 2010-х годов исследование, проведенное экспертом по финансовой деятельности выявил, что на биржах Токио около 4,5% компаний имели связи с организованной преступностью или принадлежали якудза.
Интересно, что платформы, которые якудза используют для своей финансовой и другой деловой деятельности (как легальной, так и нелегальной), часто являются законными или кажутся законными. К ним относятся лицензированные ценные бумаги и финансовые компании, а также широкий спектр зарегистрированных на бирже компаний. Иногда эти компании полностью принадлежат якудза, иногда находятся под сильным влиянием или, как это часто бывает, небольшое количество ключевых руководителей просто охотно сотрудничают.
Многие схемы вымогательства и шантажа якудза тщательно разработаны с целью поддержания японской традиции вежливости. Якудза могут просить корпорации посещать их турниры по гольфу, делать пожертвования в фиктивные благотворительные организации или приобретать определенные товары, и все это по смехотворно завышенным ценам. Они также могут найти или выдумать компрометирующую информацию о компании и использовать эту информацию для шантажа её совета директоров. Лидеры корпораций знают, что такие запросы таят в себе скрытую угрозу, поэтому они часто соглашаются, даже несмотря на то, что якудза никогда не выдвигают прямых угроз или требований.
В связи с этим, учитывая важность корпоративного стиля ношения значков в сфере бизнеса для японской культуры, якудза носят подобные значки не только для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к определённой семье/клану (это тоже очень важно), но и в качестве своего показательного влияния и принадлежности к корпоративной элите. Как и многие представители крупнейших престижных японских компаний.
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