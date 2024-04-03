Из-за какой необычной причины якудза носят значки на лацкане своего пиджака?

В большинстве случаев якудза никогда не считали себя простыми дворовыми преступниками, скорее видели себя как успешных предпринимателей, защитников обездоленных и дельцов, которые мало, чем отличались от обычных бизнесменов (нередко "играющих" в своём поле куда грязнее, чем обычные бандиты).

Организованная преступность Японии часто работает рука об руку с породистой элитой и другими бизнесменами и частными лицами. Иногда действительно сложно отличить члена якудза от бизнесмена или чиновника.

Ведь ведущие кланы якудза часто являются успешными криминальными предпринимателями, владеющими черными рынками и множеством реальных компаний. Недвижимость, строительство и развлечения — все это отрасли, в которые так или иначе вовлечены кланы якудза.

В начале 2010-х годов исследование, проведенное экспертом по финансовой деятельности выявил, что на биржах Токио около 4,5% компаний имели связи с организованной преступностью или принадлежали якудза.

Интересно, что платформы, которые якудза используют для своей финансовой и другой деловой деятельности (как легальной, так и нелегальной), часто являются законными или кажутся законными. К ним относятся лицензированные ценные бумаги и финансовые компании, а также широкий спектр зарегистрированных на бирже компаний. Иногда эти компании полностью принадлежат якудза, иногда находятся под сильным влиянием или, как это часто бывает, небольшое количество ключевых руководителей просто охотно сотрудничают.

Многие схемы вымогательства и шантажа якудза тщательно разработаны с целью поддержания японской традиции вежливости. Якудза могут просить корпорации посещать их турниры по гольфу, делать пожертвования в фиктивные благотворительные организации или приобретать определенные товары, и все это по смехотворно завышенным ценам. Они также могут найти или выдумать компрометирующую информацию о компании и использовать эту информацию для шантажа её совета директоров. Лидеры корпораций знают, что такие запросы таят в себе скрытую угрозу, поэтому они часто соглашаются, даже несмотря на то, что якудза никогда не выдвигают прямых угроз или требований.

В связи с этим, учитывая важность корпоративного стиля ношения значков в сфере бизнеса для японской культуры, якудза носят подобные значки не только для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к определённой семье/клану (это тоже очень важно), но и в качестве своего показательного влияния и принадлежности к корпоративной элите. Как и многие представители крупнейших престижных японских компаний.