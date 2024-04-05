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15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями

15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями

Автор:
05 апреля 2024 11:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
3971
15

В истории человечества так много всего случалось, что подумать страшно. Огромная часть всех событий дошла до нас через всевозможные письменные свидетельства предков, лишь часть из которых была подтверждена археологическими находками или строительными памятниками.

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Разумеется, найдены они были в Египте.

Механизм был изобретён в 1871 году американкой Маргарет Элоизой Найт.

Вообще это подразумевалось как снимок детей, но фотографии тогда делались долго, нужно было ждать, а маленькие детишки не могли усидеть ровно на месте. Поэтому с ними были их матери, которых маскировали подобным жутким образом.

Древнейший механизм был создан приблизительно во II веке до нашей эры. Одна из самых важных археологических находок человечества.

Она получила награду за фильм «Унесённые ветром».

Её стоимость в 130 000 долларов считалась непомерно высокой, но за 4 года строительства сеть спасла 19 человек.


Источник:

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Метки: интересно   история   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
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12  комментариев
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438
Алексей Куликов 2 часа назад
Здание суда....
Такой сарай проще сколотить на месте, чем везти.
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6k
CruelAsm Минуту назад
Комментарий к фото
На Карловом мосту не только эта собака светится.
А вот ещё из Праги, правда, помоложе:
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61k
Мойша 6 минут назад
Комментарий к фото
Сотен лет? На станции метро "Площадь революции части бронзовых статуй меняют через 5 - 10 лет: посетители гладят.
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2k
andretry Час назад
14. Хэтти Макдэниел первая темнокожая актриса, получившая «Оскар», Лос-Анджелес, 1939 год

На церемонии вручения премии «Оскар», проходившей в отеле, она и её белый агент Уильям Мейкледжон сидели за отдельным столиком в конце зала. Правила отеля запрещали въезд и проживание темнокожим, но для Макдэниел было сделано исключение. Актриса столкнулась с дискриминацией и после церемонии награждения, когда её белые коллеги по фильму пошли в клуб «без чёрных», где Макдэниел попросту отказали в посещении. Тем не менее, после выхода «Унесённых ветром» она стала частым гостем на многих голливудских вечеринках, чему также порой способствовал Кларк Гейбл.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

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