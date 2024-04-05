15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями

В истории человечества так много всего случалось, что подумать страшно. Огромная часть всех событий дошла до нас через всевозможные письменные свидетельства предков, лишь часть из которых была подтверждена археологическими находками или строительными памятниками.
1. В Первую мировую войну немцы производили электричество с помощью вот таких велосипедных генераторов
2. На фото запечатлено перемещение здания суда по железной дороге, Небраска, США, 1899 год
3. Гиперинфляция в Германии 1920-х годов — печку в доме затапливали обесцененными ассигнациями
Разумеется, найдены они были в Египте.
Механизм был изобретён в 1871 году американкой Маргарет Элоизой Найт.
7. «Спрятанные матери» — слегка пугающий жанр семейной фотографии на рубеже 19 и 20 веков
Вообще это подразумевалось как снимок детей, но фотографии тогда делались долго, нужно было ждать, а маленькие детишки не могли усидеть ровно на месте. Поэтому с ними были их матери, которых маскировали подобным жутким образом.
8. Антикитерский механизм — древнегреческий аналоговый компьютер, который использовал 37 шестерёнок для предсказания положения звёзд и планет
Древнейший механизм был создан приблизительно во II веке до нашей эры. Одна из самых важных археологических находок человечества.
9. Юрий Никулин, Юрий Сенкевич и Михаил Задорнов участвовали в передаче «Поле чудес», 1994 год
10. Эта рельефная собака светится от того, что прохожие гладят её уже на протяжении нескольких сотен лет
11. В 1992 году работники зоопарка Майами поместили 30 фламинго в ванную комнату, чтобы защитить их от урагана Эндрю
14. Хэтти Макдэниел — первая темнокожая актриса, получившая «Оскар», Лос-Анджелес, 1939 год
Она получила награду за фильм «Унесённые ветром».
15. При строительстве моста Золотые Ворота ведущий инженер-строитель Джозеф настаивал на установке страховочной сетки
Её стоимость в 130 000 долларов считалась непомерно высокой, но за 4 года строительства сеть спасла 19 человек.
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Такой сарай проще сколотить на месте, чем везти.
А вот ещё из Праги, правда, помоложе:
На церемонии вручения премии «Оскар», проходившей в отеле, она и её белый агент Уильям Мейкледжон сидели за отдельным столиком в конце зала. Правила отеля запрещали въезд и проживание темнокожим, но для Макдэниел было сделано исключение. Актриса столкнулась с дискриминацией и после церемонии награждения, когда её белые коллеги по фильму пошли в клуб «без чёрных», где Макдэниел попросту отказали в посещении. Тем не менее, после выхода «Унесённых ветром» она стала частым гостем на многих голливудских вечеринках, чему также порой способствовал Кларк Гейбл.
Поможите, люди добрые!
Сами мы не местные,
Голодаем и скитаемся.
Приехали на лечение
Украли все документы.
На вокзалах, пожалуйста вам,
Не хватает разместиться.
На перроне дедушка лежит
С рахитом и плоскостопием.
Извините, что мы к вам
За поможением обращаемся.
Не прогневайтесь, трудовой народ.
Счастья вам. Извините за это обращение.
Здоровья вам и счастья.
Поможите, просим. Ваша земля ваша семья.
Поможите, чем сумеете.
Работать иди.