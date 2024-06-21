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Кто и зачем придумал использовать апострофы вместо твёрдого знака

Кто и зачем придумал использовать апострофы вместо твёрдого знака

Автор:
21 июня 2024 08:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: апострофы   вместо твёрдого знака   интересно   познавательно   факты   фото   
1145
3

Наверняка вы встречали где-то тексты, вывески и т.п., в которых вместо твёрдого знака используется апостроф. В правилах русского языка такого никогда не было, но всё же практика такая появилась – и именно после реформы языка, которая была затеяна советской властью почти сразу после революции.

Дело в том, что ещё при царской власти была задумка запретить ставить "еръ" в конце слов, впрочем, эту букву стали называть твёрдым знаком ещё раньше.

Так или иначе, революционное рвение было не остановить – в 1918 году Ъ в конце слов писать запретили, а чтобы противники реформ не поступали по-прежнему (так сказать, не саботировали), из типографий были изъяты все соответствующие литеры.

При этом реформа не подразумевала полный запрет твёрдого знака, конечно – ни ОБЯВЛЕНИЙ, ни СЕЗДОВ быть не могло. То есть как-то эти слова надо было писать, чтоб было понятно.

Поэтому в типографиях стали использовать то, что есть под рукой - кто-то дефисы, кто-то кавычки, кто-то апострофы.

Последние и прижились – причём настолько, что в том поколении осталось множество людей, который даже от руки стали писать под`езд, об`ект и т.д.

Собственно, многие восприняли это как часть реформы – мол, теперь писать положено именно так. Тем более, что и в газетах, и в книгах стал использоваться именно этот способ.

Только в 1928 году Наркомпрос официально признал использование апострофа вместо твёрдого знака неправильным (и, видимо, в типографии вернули литеры с буквой Ъ), но народ уже привык и переучивался нехотя.

Поэтому и в печати, и в рукописях такой способ написания слов использовался ещё долго, хотя формально это считалось и считается ошибкой.

Кстати, сама идея избавиться от "еръ" в конце слов появилась в том числе из желания сэкономить – было подсчитано, что четыре процента напечатанного текста состоит именно из твёрдых знаков в конце слов. Забавно, но переход на апостроф тоже по сути давал экономию - хотя не такую очевидную.

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Метки: апострофы   вместо твёрдого знака   интересно   познавательно   факты   фото   
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4  комментария
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353
Старикашка Z 56 минут назад
С появлением ПК в 80-х апостофы вместо твёрдых знаков снова стали использовать -- некоторые клавиатуры тогда не имели клавиши для твёрдого знака, да и в кодировке КОИ-7 Н2 его не было.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Запусти экономиста - всему делу пропасть. Самая реальная история на региональном ТВ из начала 90-х годов , когда экономисты почувствовали себя "элитой".

Вызывает к себе главный экономист диктора и говорит:
- Ты работаешь по 15 минут три раза в день, а тебе по экономике и твоему рабочему времени нужно 8 часов говорить...
- Да как же, - недоумевает диктор, - ведь нужно тренироваться, поддерживать форму, учить и готовится к эфиру. И если я буду 8 часов говорить докторским голосом, он у меня за пару дней пропадет.
- Ты не понимаешь. Экономика - дело точное. А всё, что ты говоришь - это твоё личное дело, твоё образование и профессионализм.
Вышел диктор из кабинета и сказал:
- Псих.
Такие психи потом всё больше и больше стали появляться во всех сферах экономики. Хуже того - в политике.
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3k
Старожил Полчаса назад
Всегда удивляло, кто и зачем придумал эту x"еръ"
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34k
Ashabad 42 минуты назад
В украинском языке апостроф в таком качестве используется официально.
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