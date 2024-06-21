Кто и зачем придумал использовать апострофы вместо твёрдого знака

Дело в том, что ещё при царской власти была задумка запретить ставить "еръ" в конце слов, впрочем, эту букву стали называть твёрдым знаком ещё раньше.

Так или иначе, революционное рвение было не остановить – в 1918 году Ъ в конце слов писать запретили, а чтобы противники реформ не поступали по-прежнему (так сказать, не саботировали), из типографий были изъяты все соответствующие литеры.

При этом реформа не подразумевала полный запрет твёрдого знака, конечно – ни ОБЯВЛЕНИЙ, ни СЕЗДОВ быть не могло. То есть как-то эти слова надо было писать, чтоб было понятно.