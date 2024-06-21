Кто и зачем придумал использовать апострофы вместо твёрдого знака

Наверняка вы встречали где-то тексты, вывески и т.п., в которых вместо твёрдого знака используется апостроф. В правилах русского языка такого никогда не было, но всё же практика такая появилась – и именно после реформы языка, которая была затеяна советской властью почти сразу после революции.
Дело в том, что ещё при царской власти была задумка запретить ставить "еръ" в конце слов, впрочем, эту букву стали называть твёрдым знаком ещё раньше.
Так или иначе, революционное рвение было не остановить – в 1918 году Ъ в конце слов писать запретили, а чтобы противники реформ не поступали по-прежнему (так сказать, не саботировали), из типографий были изъяты все соответствующие литеры.
При этом реформа не подразумевала полный запрет твёрдого знака, конечно – ни ОБЯВЛЕНИЙ, ни СЕЗДОВ быть не могло. То есть как-то эти слова надо было писать, чтоб было понятно.
Поэтому в типографиях стали использовать то, что есть под рукой - кто-то дефисы, кто-то кавычки, кто-то апострофы.
Последние и прижились – причём настолько, что в том поколении осталось множество людей, который даже от руки стали писать под`езд, об`ект и т.д.
Собственно, многие восприняли это как часть реформы – мол, теперь писать положено именно так. Тем более, что и в газетах, и в книгах стал использоваться именно этот способ.
Только в 1928 году Наркомпрос официально признал использование апострофа вместо твёрдого знака неправильным (и, видимо, в типографии вернули литеры с буквой Ъ), но народ уже привык и переучивался нехотя.
Поэтому и в печати, и в рукописях такой способ написания слов использовался ещё долго, хотя формально это считалось и считается ошибкой.
Кстати, сама идея избавиться от "еръ" в конце слов появилась в том числе из желания сэкономить – было подсчитано, что четыре процента напечатанного текста состоит именно из твёрдых знаков в конце слов. Забавно, но переход на апостроф тоже по сути давал экономию - хотя не такую очевидную.
Источник:
- Как выглядел первый советский телевизор?
- Клещ, который размножается по ночам на вашем лице
- Каменная ткань из мрамора. Секрет древней технологии
- Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров
- Почему в XVI веке мужчины начали носить перья в шляпах
Вызывает к себе главный экономист диктора и говорит:
- Ты работаешь по 15 минут три раза в день, а тебе по экономике и твоему рабочему времени нужно 8 часов говорить...
- Да как же, - недоумевает диктор, - ведь нужно тренироваться, поддерживать форму, учить и готовится к эфиру. И если я буду 8 часов говорить докторским голосом, он у меня за пару дней пропадет.
- Ты не понимаешь. Экономика - дело точное. А всё, что ты говоришь - это твоё личное дело, твоё образование и профессионализм.
Вышел диктор из кабинета и сказал:
- Псих.
Такие психи потом всё больше и больше стали появляться во всех сферах экономики. Хуже того - в политике.