Ферма китов в СССР: история о том, как хотели создать огромные производства на искусственных островах

Но идею не стали развивать, потому что с экономической точки зрения она была просто ужасна. На одного только финвала, например, нужно выращивать до 2 тонн живого планктона в сутки! Содержание стайки из 5-10 китов потребует строительства огромного перерабатывающего комплекса и отдельного городка для рабочих. А вот максимального размера кит достигнет лишь спустя 25-30 лет такой кормёжки, и с него получится не более 30 тонн мяса. Стадо коров за такой срок выдаст намного больше говядины! И это мы молчим про огромные траты на остальные аспекты китоводства!