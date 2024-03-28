В 1850 году отец по просьбе сына сделал невероятный зверинец

Считается, что высшее мастерство проявляется в эффекте "Вау!". Когда ты подходишь к работе мастера и замираешь не в силах сдвинуться с места. Наверное, с этим мнением стоит согласиться, однако у каждого правила есть свои исключения.

И сегодня я расскажу вам о человеке, нет даже двух людях, которые не ставили своей целью кого-то удивить или доказать своё превосходство: они знали, что они лучшие, поэтому просто делали свою работу.

Когда человек подходит к их работам, они не вызывают никакого восторга. Совершенно! Но когда он узнаёт, из чего эти работы сделаны, вот тогда уже появляется тот самый эффект.

Жил в середине XIX века в Богемии (Чехия) молодой стеклодув по имени Леопольд Блашка: сын ювелира, внук ювелира, правнук ювелира. Мастер в пятом поколении - его дед так и вовсе считался САМЫМ титулованным мастером страны. Был он как все мастера того времени: выдувал вазы, гранил бокалы, делал посуду, украшения.

Однако, на его беду (язык не подымается назвать счастьем) в небольшой городок пришла холера.

Буквально за одну неделю молодой мастер потерял отца, братьев, жену и ребёнка. Он сам искал смерти, ходил в дома заболевших, но холера не взяла его!

Поскольку в полупустом городе его уже ничто не держало, Леопольд решил уехать не просто из страны, но и вообще на другой континент. Он сел на парусник и отправился в США. Однако ровно посередине его путешествия молодому мастеру пришлось сделать незапланированную остановку: так как был полный штиль, корабль две недели простоял на приколе у Азорских островов.