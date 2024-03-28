В 1850 году отец по просьбе сына сделал невероятный зверинец

До сих пор ни один специалист не знает как это сделано!
Считается, что высшее мастерство проявляется в эффекте "Вау!". Когда ты подходишь к работе мастера и замираешь не в силах сдвинуться с места. Наверное, с этим мнением стоит согласиться, однако у каждого правила есть свои исключения.
И сегодня я расскажу вам о человеке, нет даже двух людях, которые не ставили своей целью кого-то удивить или доказать своё превосходство: они знали, что они лучшие, поэтому просто делали свою работу.
Когда человек подходит к их работам, они не вызывают никакого восторга. Совершенно! Но когда он узнаёт, из чего эти работы сделаны, вот тогда уже появляется тот самый эффект.
Жил в середине XIX века в Богемии (Чехия) молодой стеклодув по имени Леопольд Блашка: сын ювелира, внук ювелира, правнук ювелира. Мастер в пятом поколении - его дед так и вовсе считался САМЫМ титулованным мастером страны. Был он как все мастера того времени: выдувал вазы, гранил бокалы, делал посуду, украшения.
Однако, на его беду (язык не подымается назвать счастьем) в небольшой городок пришла холера.
Буквально за одну неделю молодой мастер потерял отца, братьев, жену и ребёнка. Он сам искал смерти, ходил в дома заболевших, но холера не взяла его!
Поскольку в полупустом городе его уже ничто не держало, Леопольд решил уехать не просто из страны, но и вообще на другой континент. Он сел на парусник и отправился в США. Однако ровно посередине его путешествия молодому мастеру пришлось сделать незапланированную остановку: так как был полный штиль, корабль две недели простоял на приколе у Азорских островов.
На протяжении эти двух недель убитый горем Леопольд стал свидетелем очень интересного природного явления: каждый вечер вокруг корабля из глубин океана всплывали мириады тропических (или каких-то там) медуз, которые в полной темноте переливались яркими люминесцентными красками.
И эта картина повторялась каждую ночь!
Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Подул ветер и корабль Леопольда отбыл по направлению к США, где молодой мастер провёл несколько долгих лет.
Говорят, время лечит... так оно и произошло. Вернувшись из штатов, Леопольд не захотел оставаться в родном городке, и переехал в Дрезден, где занялся тем, что умел делать лучше всего - открыл стеклодувную мастерскую. Через год он женился и у него родился сын - Рудольф. Помня то, что когда-то уже происходило, отец буквально трясся над сыном. Он проводил с ним каждую минуту свободного времени, а когда мальчик подрос, отец стал брать его с собой в мастерскую.
Они стали проводит ещё больше времени вместе. Как-то отец рассказал сыну, что однажды ему удалось увидеть с борта корабля. И сын попросил:
- Пааап, а ты сможешь сделать таких медуз из стекла.
-Смогу... наверное.
Разве потомственный стеклодув и ювелир не мог такое сделать?
Он сделал! Сначала один, а потом вместе с сыном. Сначала его медузы и прочие гады были не очень-то и похожи на настоящих, но потом они пошли в океанариум Дрездена, зарисовали настоящих медуз и решили повторить их в точности.
ВДВОЁМ!
ОТЕЦ И СЫН!
Их коллекция росла и расширялась, они списывались с учёными по всему свету, просили их зарисовать медуз и прочих морских обитателей, им отвечали.
Через несколько лет случилось неизбежное: их необычное увлечение заметили. Оказалось, то учёные давно страдали от одной нерешаемой проблемы: невозможно было сохранить исчезающих морских обитателей для музеев. Спиртование в банках не позволяло сохранить цвет.
Тогда отцу с сыном - Леопольду и Рудольфу Блашка - начали поступать заказы на изготовление из цветного стекла самых необычных морских обитателей. И они стали их выполнять в максимальной точности.
Доходило до того, что заказчики не могли найти ни одного отличия между присланной медузой и настоящей, осьминоги, каракатицы, актинии, рыбки и тысячи других обитателей глубин выглядели как живые.
Мастера изобрели особый способ "прядения стекла", когда любой, даже самой маленькой ворсинке можно было придать любую форму и, главное, цвет. В арсенале мастеров было около 5400 цветов и оттенков. По работе с цветом они смогли переплюнуть даже Луиса Комфорта Тиффани.
До сих пор ни один из исследователей их творчества, ни один мастер, технолог, химик - НИКТО - не смог определить, как и при помощи чего они могли окрашивать любой волосок стекла не просто в любой цвет, а в любой точной заданный оттенок. Как из одного цвета может проглядывать другой буквально на миллиметровой площади.
Нет нужды говорить, что такие филигранные работы отца с сыном очень хорошо оплачивались. На полученные за макеты деньги, они смогли построить большой двухэтажный дом, просторную мастерскую.
Однако такое "точное" творчество чешских мастеров сыграло с ними злую шутку: многие нечистоплотные мастера захотели выкрасть технологию "прядения стекла", поэтому Леопольд и Рудольф закрылись от конкурентов и никого не пускали в свою жизнь.
Но это ещё не всё: так как они работали в основном с музеями, то и простые люди, для которых ваза или крутой столовый прибор важнее медузы, их имена остались практически неизвестными. С их творчеством знакомы, по большей части, только специалисты, реставраторы и единичные ценители. А простые люди, проходя в некоторых европейских музеях мимо чудесных медуз и осьминогов, даже не подозревают, что на самом-то деле они сделаны из стекла.
Источник:
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