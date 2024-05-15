Клещ, который размножается по ночам на вашем лице

Человек вовсе не так одинок, как ему порой кажется. Ведь мало того, что в нашем организме живёт от полутора до трёх килограммов бактерий да плюс разные вирусы, археи, грибы и протисты, так ещё и некоторые животные нашли замечательное убежище прямо в нашей коже. Хотя, какое там убежище? Полноценное жилище!

Не знаю, успокоит это вас или наоборот расстроит, но микроскопическое паукообразное под названием угревая железница (Demodex folliculorum) встречается у 90% населения Земли независимо от пола или цвета кожи.