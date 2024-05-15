Клещ, который размножается по ночам на вашем лице

Если боитесь, что потом не сможете уснуть или вы просто очень впечатлительный человек, то лучше не читайте дальше и не смотрите видео в конце статьи... Я предупредил, если что!
Человек вовсе не так одинок, как ему порой кажется. Ведь мало того, что в нашем организме живёт от полутора до трёх килограммов бактерий да плюс разные вирусы, археи, грибы и протисты, так ещё и некоторые животные нашли замечательное убежище прямо в нашей коже. Хотя, какое там убежище? Полноценное жилище!
Не знаю, успокоит это вас или наоборот расстроит, но микроскопическое паукообразное под названием угревая железница (Demodex folliculorum) встречается у 90% населения Земли независимо от пола или цвета кожи.
И если у маленьких детей этих клещей ещё может не быть, то с возрастом вероятность того, что они живут-таки на вашем лице (реже на других частях тела) постоянно растёт. А у людей после 70 лет эти сожители точно имеются!
Днём угревая железница прячется в волосяных фолликулах, потому что ультрафиолет губителен для неё. При этом передняя часть тела с лапками и ртом обращена вглубь нашей кожи, а длинный "хвост" торчит наружу. Кстати, один фолликул может быть заселён несколькими особями.
Представляете? Вы идёте на работу, едите, пьёте, общаетесь с друзьями и коллегами, а в это время из ваших фолликул на лбу, носу, щеках, бровях около каждого вашего волоска торчат и шевелятся несколько "хвостов".
Вот примерно так:
Но вот наступает ночь, и приходит ИХ время. Когда вы засыпаете, крохотные паукообразные выползают из своих укрытий, и начинается пир.
Хотя, конечно, их меню не отличается разнообразием - в нём всего-то два блюда: омертвевшие клетки кожи и кожное сало, которое выделяют наши сальные железы.
Основательно подкрепившись, клещи приступают к размножению. А что вы думали? Все необходимые для совокупления органы у них имеются! Пенис у самцов, правда, невелик - всего-то около 24 мкм. Но для их мизерных размеров, по всей видимости, в самый раз.☺
Спаривание происходит прямо здесь же - на вашем лице. А чего далеко ходить-то и искать более подходящее место? Тем более, что передвигаются железницы очень медленно - 1-1,5 см в час. Пока туда-сюда сходишь уже и ночь закончится.
После спаривания самки откладывают яйца длиной около 0,1 мм в просветы наших сальных желёз. Ну правильно! А куда же ещё?
Живут угревые железницы недолго. Весь цикл развития (яйцо - личинка - нимфа - взрослый клещ) длится не более 20 суток.
Я уже несколько раз употребил в отношении угревых железниц эпитеты: микроскопический, крохотный, мизерный. А действительно ли они настолько малы?
Длина самцов в среднем 280 мкм, причём 70% это хвост. А самки ещё крупнее - максимальный их размер около 430 мкм. Только вдумайтесь! Ведь это почти полмиллиметра! Толщина клещей - 30-40 мкм. Это немного тоньше человеческого волоса. Надо же! Не такие уж они и микроскопические!
Если вы сильно разволновались от полученной информации, то давайте я попробую вас немного успокоить.☺ Ведь несмотря на свой жуткий вид, угревые железницы практически безвредны для человека. Более того, говорят, что эти членистоногие даже приносят нам пользу.
Вы ведь помните, чем они питаются? Они подъедают с нашей кожи мёртвые клетки и кожное сало и таким образом очищают поры на лице, предотвращая появление угрей и прыщей.
И только в том случае, когда кожа на лице чересчур жирна и клещи начинают бесконтрольно плодиться, много кушать и, соответственно, много какать, от избытка продуктов их жизнедеятельности может развиться заболевание под названием демодекоз.
Надеюсь, мне удалось успокоить вас настолько, что вы рискнёте посмотреть анонсированное в заголовке видео.
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