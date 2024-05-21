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Первый чернокожий кандидат в астронавты отправился в космос спустя 60 лет

Первый чернокожий кандидат в астронавты отправился в космос спустя 60 лет

Автор:
21 мая 2024 09:08
Сообщество : Космос
Метки: Blue Origin   Эд Дуайт   космос   полёт   туризм   чернокожий   
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19 мая компания Blue Origin отправила за границу атмосферы туристов, в том числе 90-летнего Эда Дуайта. Он был капитаном ВВС США, когда президент Джон Ф. Кеннеди предложил его кандидатуру в первый отряд астронавтов NASA. Но в группу 1963 года его не взяли.

Спустя 60 лет Дуайт стал старейшим человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Суборбитальный полёт продлился около 10 минут, пассажиры некоторое время находились в состоянии невесомости.

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Мужчина назвал полёт "опытом, изменившим жизнь".

"Я думал, что мне это не нужно. Но теперь понял, что ошибался...Я в восторге", - сказал пенсионер, когда вышел из капсулы.

Эд почти на два месяца старше актёра "Звёздного пути" Уильяма Шатнера, который слетал в космос в 2021 году.

Компания Джеффа Безоса возобновила полёты после двухлетнего перерыва. В 2022 году произошла авария, но без людей на борту: ракета-носитель загорелась, капсула с оборудованием отсоединилась и с помощью парашюта благополучно приземлилась на землю.

Blue Origin в седьмой раз показывает туристам космос. К Дуайту присоединились четыре бизнесмена из США и Франции и бухгалтер на пенсии.

Стоимость билетов не разглашается, полёт Дуайта частично спонсировала некоммерческая организация Space for Humanity.

NASA не отбирало чернокожих астронавтов до 1978 года, и только в 1983 году афроамериканец Гайон Блуфорд отправился в космос. Вот только первым оказался кубинский лётчик африканского происхождения Арнальдо Тамайо Мендес, который вместе с советским космонавтом Юрием Романенко стартовал с космодрома Байконур на корабле "Союз-38" 18 сентября 1980 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Blue Origin   Эд Дуайт   космос   полёт   туризм   чернокожий   
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Fuchsia
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