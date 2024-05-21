Первый чернокожий кандидат в астронавты отправился в космос спустя 60 лет

Эд почти на два месяца старше актёра "Звёздного пути" Уильяма Шатнера, который слетал в космос в 2021 году.

Компания Джеффа Безоса возобновила полёты после двухлетнего перерыва. В 2022 году произошла авария, но без людей на борту: ракета-носитель загорелась, капсула с оборудованием отсоединилась и с помощью парашюта благополучно приземлилась на землю.