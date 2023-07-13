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«Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина

«Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина

Автор:
13 июля 2023 17:54
Сообщество : Жить в России
Метки: СССР   история   космос   орден   полет   юрий гагарин   
1410
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Разве главного космонавта в мире можно представить без советской символики?

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полёт в космос и вошёл в историю.

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Потом такие полёты стали регулярными, но Юрий Алексеевич был и будет космонавтом №1. А стал им благодаря советской науке и промышленности - без неё не было бы и первого человека в космосе.

А 27 мая 2023 года, президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина.

Его кавалером стала Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт.

Но внешний вид ордена вызвал вопросы: на шлеме Юрия Алексеевича нет надписи «СССР». Поэтому ассоциация фалеристов обратилась к президенту России и Валентине Терешковой:

Историки, коллекционеры-фалеристы и специалисты в области геральдики и медальерного искусства обеспокоены грубейшим нарушением исторической правды в изображении погрудного портрета Ю.А. Гагарина, поскольку на его гермошлеме отсутствуют буквы «СССР», которые были главным отличительным признаком всего отряда космонавтов Советского Союза».

«Считаем, что умышленное исключение букв «СССР» на изображении гермошлема Гагарина является фальсификацией исторической правды и стоит в одном ряду с переписыванием истории Второй мировой войны, которым активно занимаются европейские государства во главе с США, где победителями в войне объявлены только союзники (США, Британия, Франция). С учетом изложенного, просим Вас изменить дизайн ордена Гагарина и разместить на гермошлеме буквы «СССР», а также внести уточнения в Указ №385 от 27 мая 2023 г.

Вероятно, вскоре на шлеме Юрия Алексеевича будет вновь красоваться «СССР».

Источник:

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Метки: СССР   история   космос   орден   полет   юрий гагарин   
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13  комментариев
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2k
ДК Час назад
Судя по всему, надпись появилась после возвращения на Землю...
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358
Алексей Павлиди 5 минут назад
Сильно сомневаюсь, им же всё советское как красная тряпка для быка
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−1
Julius28192 5 минут назад
"Раб Божий Юрий воснесся на небеса, аки ангел крылатый, а небо - это уже вотчина Боженьки. Так что на скафандре должен быть нарисован крест - торговая марка РПЦ." - Киря Гундяй, полномочный представитель Боженьки в России.
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7k
CHNM Полчаса назад
А давайте! Как и самому Гагарину в то время, наносите буквы «СССР» на медаль кисточкой строго вручную, в день перед вручением.
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14k
Kucher Час назад
Вангую. На эту инициативу даже внимания не обратят.
Каждый год, к 9 мая, вспоминают о фальсификации истории в связи со стеснительной драпировкой Мавзолея. И что?..
Мы живём в капиталистической стране, а в капиталистической стране историю принято переписывать так, чтоб принизить роль СССР вообще во всех сферах.
Обезьяны, можете начинать кидать в меня какашки.
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57k
Опиум для народа Час назад
Может еще и Мавзолей на День Победы не прятать?
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August

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