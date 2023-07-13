«Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина

Разве главного космонавта в мире можно представить без советской символики?
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полёт в космос и вошёл в историю.
Потом такие полёты стали регулярными, но Юрий Алексеевич был и будет космонавтом №1. А стал им благодаря советской науке и промышленности - без неё не было бы и первого человека в космосе.
А 27 мая 2023 года, президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина.
Его кавалером стала Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт.
Но внешний вид ордена вызвал вопросы: на шлеме Юрия Алексеевича нет надписи «СССР». Поэтому ассоциация фалеристов обратилась к президенту России и Валентине Терешковой:
Историки, коллекционеры-фалеристы и специалисты в области геральдики и медальерного искусства обеспокоены грубейшим нарушением исторической правды в изображении погрудного портрета Ю.А. Гагарина, поскольку на его гермошлеме отсутствуют буквы «СССР», которые были главным отличительным признаком всего отряда космонавтов Советского Союза».
«Считаем, что умышленное исключение букв «СССР» на изображении гермошлема Гагарина является фальсификацией исторической правды и стоит в одном ряду с переписыванием истории Второй мировой войны, которым активно занимаются европейские государства во главе с США, где победителями в войне объявлены только союзники (США, Британия, Франция). С учетом изложенного, просим Вас изменить дизайн ордена Гагарина и разместить на гермошлеме буквы «СССР», а также внести уточнения в Указ №385 от 27 мая 2023 г.
Вероятно, вскоре на шлеме Юрия Алексеевича будет вновь красоваться «СССР».
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Каждый год, к 9 мая, вспоминают о фальсификации истории в связи со стеснительной драпировкой Мавзолея. И что?..
Мы живём в капиталистической стране, а в капиталистической стране историю принято переписывать так, чтоб принизить роль СССР вообще во всех сферах.
Обезьяны, можете начинать кидать в меня какашки.
а дальше что? Ельцин-центр сносить и солженицына в школах не читать?