«Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина

Но внешний вид ордена вызвал вопросы: на шлеме Юрия Алексеевича нет надписи «СССР». Поэтому ассоциация фалеристов обратилась к президенту России и Валентине Терешковой:

Историки, коллекционеры-фалеристы и специалисты в области геральдики и медальерного искусства обеспокоены грубейшим нарушением исторической правды в изображении погрудного портрета Ю.А. Гагарина, поскольку на его гермошлеме отсутствуют буквы «СССР», которые были главным отличительным признаком всего отряда космонавтов Советского Союза».

«Считаем, что умышленное исключение букв «СССР» на изображении гермошлема Гагарина является фальсификацией исторической правды и стоит в одном ряду с переписыванием истории Второй мировой войны, которым активно занимаются европейские государства во главе с США, где победителями в войне объявлены только союзники (США, Британия, Франция). С учетом изложенного, просим Вас изменить дизайн ордена Гагарина и разместить на гермошлеме буквы «СССР», а также внести уточнения в Указ №385 от 27 мая 2023 г.