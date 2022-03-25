Чем питаются космонавты

Просто шикарное меню: паштет, трюфели, мясо, суп из морепродуктов, суши и не только.
Стоит вспомнить первопроходца - Юрия Гагарина.
Хоть он и провёл на орбите всего 108 минут, но даже на этот срок ему заготовили припасы. Во-первых, мог проголодаться, во-вторых, ему надо было поесть на орбите - это была часть эксперимента. С собой Гагарину дали мясо и шоколад, всё в тюбиках. Прием пищи прошёл на ура.
Герман Титов пробыл в космосе уже 25 часов и ел три раза.
В меню астронавта были суп, паштет и компот. Но когда он прилетел обратно, то пожаловался на сильный голод, и учёные еще плотней занялись этой проблемой. В 1963 году создали специальную лабораторию, которая занималась питанием космонавтов. Она работает до сих пор.
Американцы пошли другим путём: они высушили пищу, а на орбите её надо было разводить водой. Получалась бурда - питательная, но омерзительная на вкус. Дошло до того, что Джон Янг тайком пронёс сэндвич и съел его на орбите. На вкус всё было отлично, но вот крошки разлетелись по всему кораблю.
Но прогресс не стоял на месте, и пищу для космонавтов постоянно улучшали. К 1980-м годам она стала по-настоящему вкусной и разнообразной. Тогда в меню советских покорителей космоса было около 300 блюд. Сейчас их это количество уменьшили вдвое. От тюбиков частично отказались, стали использовать жестяные банки и вакуумную упаковку. Модернизировали и технологию приготовления: блюда подвергали шоковой заморозке и и удаляли из них лишнюю влагу. Так сохранялось 95% вкуса и питательных веществ. А хранится такие продукты могли больше 5 лет.
Космонавтам нужно получать 3200 калорий в сутки, за 4 приёма пищи. Исходя из этого и разрабатывалось меню на каждый день. Ну а сейчас у астронавтов просто шикарный выбор: грибной суп, сборная солянка, греческий салат и салат из зеленой фасоли, омлет с куриной печенкой, тушеные овощи с рисом, антрекоты, украинский борщ, говяжий язык, куриное филе, хлеб, который не крошится и многое другое. Часть еды в сухом виде, её заливают водой и получается очень вкусно, в отличие от старых американских экспериментов с непонятной бурдой, а другую часть разогревают током низкого напряжения.
Американцы же отказались о экспериментов с сухой пищей и питались в основном полуфабрикатами. Затем в их меню постепенно перекочевало большинство наших блюд, так что питаются они примерно тем же.
У космонавтов из других стран есть свои предпочтения на орбите: японцы любят суши, лапшу, соевый соус и зелёный чай. Французы требуют трюфели, один из них даже просил включить в меню сыр с плесенью. Правда, это предложение завернули. Поэтому питание у астронавтов на высшем уровне. А для долгих перелётов, которые, в теории, займут несколько лет, учёные уже продумывают полноценный космический огород. Тогда уже можно будет выращивать рис, пшеницу, картофель, бобовые и овощи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Америкосы что свою колу не пьют там в глотке 3200 калорий? :)) И еду пусть в макдаке замораживают )))
Дешево и сердито ))
В бортовой набор орбитальной станции,помимо тюбиков с питанием,входит тюбик "Живая женщина"
Способ применения: вскрыть тюбик,
нанести содержимое тонким слоем на руку, и втирать в член до полного
удовлетворения!