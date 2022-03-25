Чем питаются космонавты

Герман Титов пробыл в космосе уже 25 часов и ел три раза.

В меню астронавта были суп, паштет и компот. Но когда он прилетел обратно, то пожаловался на сильный голод, и учёные еще плотней занялись этой проблемой. В 1963 году создали специальную лабораторию, которая занималась питанием космонавтов. Она работает до сих пор.

Американцы пошли другим путём: они высушили пищу, а на орбите её надо было разводить водой. Получалась бурда - питательная, но омерзительная на вкус. Дошло до того, что Джон Янг тайком пронёс сэндвич и съел его на орбите. На вкус всё было отлично, но вот крошки разлетелись по всему кораблю.