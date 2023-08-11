Virgin Galactic осуществила первый туристический рейс в космос

Полет стал историческим по нескольким причинам. 46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастатия Майерс стали первыми жителями Антигуа и Барбуды, побывавшими в космосе.

Бывший каноист Джон Гудвин - первый олимпиец, ставший астронавтом, и лишь второй в истории человек с болезнью Паркинсона, побывавший в космосе.

Эта миссия стала первой полностью туристической и второй коммерческой.