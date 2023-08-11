Virgin Galactic осуществила первый туристический рейс в космос

10 августа Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона осуществила первый туристический полет на границу с космосом. В экипаж корабля вошли мать и дочь из Антигуа и Барбуды, выигравшие билет в благотворительной лотерее, а также 80-летний британский олимпиец.
Исторический полет состоялся с космодрома в Нью-Мексико 10 августа в 10.30 утра по местному времени. Пассажиры поднялись на борт космоплана VSS Unity, который находился под крылом двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve.
Полет стал историческим по нескольким причинам. 46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастатия Майерс стали первыми жителями Антигуа и Барбуды, побывавшими в космосе.
Бывший каноист Джон Гудвин - первый олимпиец, ставший астронавтом, и лишь второй в истории человек с болезнью Паркинсона, побывавший в космосе.
Эта миссия стала первой полностью туристической и второй коммерческой.
Шахафф и ее дочь выиграли свои места в лотерее, в ходе которой было собрано 1,7 млн. долларов для некоммерческой организации Space for Humanity, деятельность которой направлена на расширение доступа в космос.
Самолет-носитель поднялся на высоту более 12 000 метров. В этот момент космоплан отсоединился, запустил ракетный двигатель и продолжил подъем на высоту более 80 км над поверхностью Земли.
Когда экипаж достиг границы с космосом, один из инструкторов показал большой палец вверх, после чего все отстегнули ремни безопасности и стали парить в невесомости.
"Это воплощение детской мечты, - сказала Шахафф журналистам после приземления. - Мы побывали с дочерью в космосе и вернулись обратно. И если кому-то интересно, Земля круглая".
Кейша Шахафф - тренер и нутрициолог, она помогает женщинам найти баланс с помощью правильного питания и оздоровительных практик.
Майерс - одна из двух дочерей Кейши. Девушка учится на втором курсе Абердинского университета в Шотландии, изучаяет философию и физику, чтобы стать астробиологом.
А вот Гудвин из города Ньюкасл на севере Англии заплатил за свое место 250 000 долларов еще 18 лет назад. Британец участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Он обожает экстремальное времяпрепровождение: выигрывал гонки за полярным кругом и совершал восхождения на гору Килиманджаро. В 2014 году у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона.
Источник:
По сообщениям Virgin Galactic, уже 800 клиентов ожидают своей очереди на полет в космос. Стоимость билета возросла до 450 000 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О как, плоскоземельщики были правы!
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