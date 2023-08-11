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Virgin Galactic осуществила первый туристический рейс в космос

Virgin Galactic осуществила первый туристический рейс в космос

Автор:
11 августа 2023 10:11
Сообщество : Космос
Метки: Virgin Galactic   Ричард Брэнсон   космос   полет   турист   экипаж   
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10 августа Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона осуществила первый туристический полет на границу с космосом. В экипаж корабля вошли мать и дочь из Антигуа и Барбуды, выигравшие билет в благотворительной лотерее, а также 80-летний британский олимпиец.

Исторический полет состоялся с космодрома в Нью-Мексико 10 августа в 10.30 утра по местному времени. Пассажиры поднялись на борт космоплана VSS Unity, который находился под крылом двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve.

Полет стал историческим по нескольким причинам. 46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастатия Майерс стали первыми жителями Антигуа и Барбуды, побывавшими в космосе.

Бывший каноист Джон Гудвин - первый олимпиец, ставший астронавтом, и лишь второй в истории человек с болезнью Паркинсона, побывавший в космосе.

Эта миссия стала первой полностью туристической и второй коммерческой.

Шахафф и ее дочь выиграли свои места в лотерее, в ходе которой было собрано 1,7 млн. долларов для некоммерческой организации Space for Humanity, деятельность которой направлена на расширение доступа в космос.

Самолет-носитель поднялся на высоту более 12 000 метров. В этот момент космоплан отсоединился, запустил ракетный двигатель и продолжил подъем на высоту более 80 км над поверхностью Земли.

Когда экипаж достиг границы с космосом, один из инструкторов показал большой палец вверх, после чего все отстегнули ремни безопасности и стали парить в невесомости.


"Это воплощение детской мечты, - сказала Шахафф журналистам после приземления. - Мы побывали с дочерью в космосе и вернулись обратно. И если кому-то интересно, Земля круглая".

Кейша Шахафф - тренер и нутрициолог, она помогает женщинам найти баланс с помощью правильного питания и оздоровительных практик.

Майерс - одна из двух дочерей Кейши. Девушка учится на втором курсе Абердинского университета в Шотландии, изучаяет философию и физику, чтобы стать астробиологом.


А вот Гудвин из города Ньюкасл на севере Англии заплатил за свое место 250 000 долларов еще 18 лет назад. Британец участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Он обожает экстремальное времяпрепровождение: выигрывал гонки за полярным кругом и совершал восхождения на гору Килиманджаро. В 2014 году у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона.

По сообщениям Virgin Galactic, уже 800 клиентов ожидают своей очереди на полет в космос. Стоимость билета возросла до 450 000 долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Virgin Galactic   Ричард Брэнсон   космос   полет   турист   экипаж   
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12  комментариев
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14k
Kostick 2 часа назад
так а где же космос? граница, насколько помнится, 100 км.
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172
Михаил Минуту назад
Статья не точная. Как было видно в трансляции, ракетоплан достиг высоты 290422 футов или 88.5 км. При этом невесомость наступила после выключения двигателя на ~40 км, а дальше продолжился набор высоты по инерции. youtu. be / GkibbeDVFiY?t=160
Ссылка youtu.be
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7k
Progressor 10 минут назад
Заголовок дебильный. В какой, нахрен, космос?! 80км космос? Ну я понимаю это трепло, владельца высотника, но какого черта каждый за ним повторяет матру про космос?
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19k
Bill 16 минут назад
Ощутить невесомость можно прыгнув с паращюта. А слетать в космос - это достигнуть первой космической скорости.
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32k
Виктор 42 минуты назад
100 км официальная международная граница между атмосферой и космосом линия Кармана, рубеж между аэронавтикой и космонавтикой.
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8k
Колорад 51 минуту назад
"...вернулись обратно. И если кому-то интересно, Земля круглая".
О как, плоскоземельщики были правы!
Сторонники шарообразной Земли, что Вы скажете?
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43k
Валерий Час назад
всё это пока ещё не больше чем показуха, вот когда человек заплатит не космическую а вполне земную и подъёмную для всех цену, и не 80 км от земли а скажем 800 км, вот это тогда и можно будет назвать "туристический рейс", нынешние технологии недалеко ещё ушли от полётов Белок и Стрелок, только что комфортнее стало
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3k
Бровеносец в потёмках Час назад
Ну да, ну да.... Тут давеча один такой же горе-конструктор к Титанику сплавал....
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16k
куджо Час назад
Можно только порадоваться за девчонку, ее мечта сродни мечте тысяч советских школьников, коим я когда то же был
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Fuchsia

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