Подружка Джеффа Безоса поднимет корабль в космос

План Blue Origin фактически дублирует планы NASA, которое отправит первых женщин-астронавтов на Луну в 2025 году в рамках своей программы Artemis.

Как утверждает Санчес, она «очень взволнована» и «немного нервничает» по поводу полета в космос. Что касается участниц космического полета, по ее словам, «это будут женщины, которые меняют мир к лучшему, имеют влияние и могут что-то сказать». Сам же Безос, который развелся со своей женой в 2019 году после начала своего романа с Санчес, по ее словам, «очень воодушевлен» миссией и «взволнован» тем, что им предстоит.. «Как бы он ни хотел лететь этим рейсом, мне придется ему отказать, — заявила Санчес. - Он будет подбадривать нас со стороны».

Санчес известна в США как медийная личность и ведущая новостей, при этом она также является лицензированным пилотом вертолета. Она одна из основательниц Black Ops Aviation, женской компании по производству аэрофотосъемки. Безос также находится в процессе получения собственной лицензии пилота.

Хотя у Санчес нет опыта работы астронавтом, по заверениям Безгоса, это не будет проблемой - наоборот, ведь цель Blue Origin — отправлять в космос обычных гражданских лиц. Безос хочет стать пионером эры коммерческих космических путешествий, хотя в настоящее время клиентам Blue Origin приходится платить за этот опыт несколько миллионов долларов. Согласно коммерческому предложению на сайте фирмы, коммерческие космонавты могут пройти полную подготовку к полету всего за два дня.