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Подружка Джеффа Безоса поднимет корабль в космос

Подружка Джеффа Безоса поднимет корабль в космос

Автор:
30 января 2023 17:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Blue Origin   Ynews   Джефф Безос   Лорен Санчес   космический полет   космонавтки   космос   новости   
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Rjvgfybz Blue Origin планирует вскоре отправить в космос экипаж, состоящий только из женщин. Капитаном корабля станет подруга Джеффа Безоса Лорен Санчес. Пилот вертолета Лорен Санчес признается, что эта мысль заставляет ее нервничать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Blue Origin   Ynews   Джефф Безос   Лорен Санчес   космический полет   космонавтки   космос   новости   
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23  комментария
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Видать..надоела она ему..
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5k
Заур 58 секунд назад
А они похожи. В смысле корабль и девушка.
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189
ruslan d 59 секунд назад
Потом будет черный экипаж , потом ЛГБТ .. ?
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88
А П 2 минуты назад
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10k
Hunson Abadeer 6 минут назад
ай чертяга, ай да молодец, решил избавиться от страшной кобылы
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9k
Владимир 6 минут назад
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я шёл по улице весёлый и счастливый
А был воще я раньше парень не трусливый
Но вдруг тебя случайно встретил, между делом
Так испугался, что себе в штаны наделал.
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9k
Хатуль Мадан 6 минут назад
А это точно "подруга"? Дама выглядит так, будто со сцены травести-шоу спустилась. Возможно просто Джефф начал что-то подозревать
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46k
Дядя Сэм 8 минут назад
Бывшая жена посоветовала ?
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7
Александр Пистолетов 8 минут назад
Транс какой то
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1k
Виталий 13 минут назад
Ракета в форме фаллоса. Только круглых баков не хватает.
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37k
Александр 16 минут назад
Ну не знал чувак, как от этой страшилы избавиться... Но таки нашел выход...
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10k
Михаил 16 минут назад
силиконовая команда)
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10k
Sasa 17 минут назад
Так, с небольшими издержками для миллионера, но во благо развития космоса и прогресса, можно освободиться от опостылевшей любовницы. Выживет ли?

Как в том анекдоте: что, я зря вас 25 лет собирал в одном месте!? )))
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91k
sapér Vodička 19 минут назад
Эта подружка,тяжелее хюя,ничего в руках не держала !
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30k
АнтонПолднев 20 минут назад
В красном платье он?
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12k
Павел Бреусов 21 минуту назад
Это будет самый эпичный развод в истории
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71k
Пётровыч 23 минуты назад
Чёт фу
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544
сергей ремизов 24 минуты назад
Страшненькая то какая.
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18k
alexis 24 минуты назад
Кто из них подружка?
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pynh Полчаса назад
пздц, чо оно страшное-то такое?!
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24k
Андрей 39 минут назад
Пи@дец космосу!
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