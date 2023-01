Подружка Джеффа Безоса поднимет корабль в космос

По плану коммерческого полета, после взлета путешественники со скоростью звука пересекают границу между земной атмосферой и космическим пространством. Затем они несколько минут парят в невесомости и «наблюдают потрясающие виды» Земли с высоты, прежде чем аппарат мягко спустится на парашютах.

В настоящее время у Blue Origin есть две ракеты-носителя, в том числе New Shepard, названная в честь первого американца в космосе Алана Шепарда. Автономный многоразовый аппарат состоит из капсулы для экипажа и ракеты-носителя, работающей на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода, что более экологично, чем обычное ракетное топливо.

Последний пилотируемый полет Blue Origin в космос — шестой по счету — успешно состоялся в августе прошлого года. Миссия отправила в космос первых граждан Египта и Португалии — инженера Сару Сабри и предпринимателя Марио Феррейру . В экипаж также вошел Коби Коттон, один из пяти соучредителей спортивно-комедийного канала YouTube Dude Perfect, у которого более 58 миллионов подписчиков.

Представитель Blue Origin подтвердила, что все шесть участников полета были коммерческими пассажирами, хотя место Сабри спонсировалось некоммерческой организацией Space for Humanity.

Blue Origin не раскрыла цены на билеты, однако известно, что участник торгов заплатил 28 миллионов долларов за место на первом рейсе еще в 2021 году. Прошлые рейсы включали знаменитых гостей, которые летали бесплатно. Одним из них был актер из «Звездного пути» Уильям Шатнер. Однако в следующем месяце New Shepard потерпел первый неудачный запуск вскоре после взлета из Техаса.