Подружка Джеффа Безоса поднимет корабль в космос

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Rjvgfybz Blue Origin планирует вскоре отправить в космос экипаж, состоящий только из женщин. Капитаном корабля станет подруга Джеффа Безоса Лорен Санчес. Пилот вертолета Лорен Санчес признается, что эта мысль заставляет ее нервничать.
В следующем году частная космическая фирма миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin отправит в космос первый в истории экипаж, состоящий исключительно из женщин. Лорен Санчес, подруга Безоса, возглавит миссию, которая состоится в начале 2024 года. Личности пяти ее подруг по экипажу не будут раскрыты до момента непосредственно перед запуском, дата которого еще не подтверждена официально.
Безос, основатель и бывший генеральный директор Amazon, 20 июля 2021 года сам принял участие в первой пилотируемой миссии Blue Origin.
План Blue Origin фактически дублирует планы NASA, которое отправит первых женщин-астронавтов на Луну в 2025 году в рамках своей программы Artemis.
Как утверждает Санчес, она «очень взволнована» и «немного нервничает» по поводу полета в космос. Что касается участниц космического полета, по ее словам, «это будут женщины, которые меняют мир к лучшему, имеют влияние и могут что-то сказать». Сам же Безос, который развелся со своей женой в 2019 году после начала своего романа с Санчес, по ее словам, «очень воодушевлен» миссией и «взволнован» тем, что им предстоит.. «Как бы он ни хотел лететь этим рейсом, мне придется ему отказать, — заявила Санчес. - Он будет подбадривать нас со стороны».
Санчес известна в США как медийная личность и ведущая новостей, при этом она также является лицензированным пилотом вертолета. Она одна из основательниц Black Ops Aviation, женской компании по производству аэрофотосъемки. Безос также находится в процессе получения собственной лицензии пилота.
Хотя у Санчес нет опыта работы астронавтом, по заверениям Безгоса, это не будет проблемой - наоборот, ведь цель Blue Origin — отправлять в космос обычных гражданских лиц. Безос хочет стать пионером эры коммерческих космических путешествий, хотя в настоящее время клиентам Blue Origin приходится платить за этот опыт несколько миллионов долларов. Согласно коммерческому предложению на сайте фирмы, коммерческие космонавты могут пройти полную подготовку к полету всего за два дня.
Как утверждает Санчес, она «очень взволнована» и «немного нервничает» по поводу полета в космос. Что касается участниц космического полета, по ее словам, «это будут женщины, которые меняют мир к лучшему, имеют влияние и могут что-то сказать». Сам же Безос, который развелся со своей женой в 2019 году после начала своего романа с Санчес, по ее словам, «очень воодушевлен» миссией и «взволнован» тем, что им предстоит.. «Как бы он ни хотел лететь этим рейсом, мне придется ему отказать, — заявила Санчес. - Он будет подбадривать нас со стороны».
Санчес известна в США как медийная личность и ведущая новостей, при этом она также является лицензированным пилотом вертолета. Она одна из основательниц Black Ops Aviation, женской компании по производству аэрофотосъемки. Безос также находится в процессе получения собственной лицензии пилота.
Хотя у Санчес нет опыта работы астронавтом, по заверениям Безгоса, это не будет проблемой - наоборот, ведь цель Blue Origin — отправлять в космос обычных гражданских лиц. Безос хочет стать пионером эры коммерческих космических путешествий, хотя в настоящее время клиентам Blue Origin приходится платить за этот опыт несколько миллионов долларов. Согласно коммерческому предложению на сайте фирмы, коммерческие космонавты могут пройти полную подготовку к полету всего за два дня.
По плану коммерческого полета, после взлета путешественники со скоростью звука пересекают границу между земной атмосферой и космическим пространством. Затем они несколько минут парят в невесомости и «наблюдают потрясающие виды» Земли с высоты, прежде чем аппарат мягко спустится на парашютах.
В настоящее время у Blue Origin есть две ракеты-носителя, в том числе New Shepard, названная в честь первого американца в космосе Алана Шепарда. Автономный многоразовый аппарат состоит из капсулы для экипажа и ракеты-носителя, работающей на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода, что более экологично, чем обычное ракетное топливо.
Последний пилотируемый полет Blue Origin в космос — шестой по счету — успешно состоялся в августе прошлого года. Миссия отправила в космос первых граждан Египта и Португалии — инженера Сару Сабри и предпринимателя Марио Феррейру . В экипаж также вошел Коби Коттон, один из пяти соучредителей спортивно-комедийного канала YouTube Dude Perfect, у которого более 58 миллионов подписчиков.
Представитель Blue Origin подтвердила, что все шесть участников полета были коммерческими пассажирами, хотя место Сабри спонсировалось некоммерческой организацией Space for Humanity.
Blue Origin не раскрыла цены на билеты, однако известно, что участник торгов заплатил 28 миллионов долларов за место на первом рейсе еще в 2021 году. Прошлые рейсы включали знаменитых гостей, которые летали бесплатно. Одним из них был актер из «Звездного пути» Уильям Шатнер. Однако в следующем месяце New Shepard потерпел первый неудачный запуск вскоре после взлета из Техаса.
В настоящее время у Blue Origin есть две ракеты-носителя, в том числе New Shepard, названная в честь первого американца в космосе Алана Шепарда. Автономный многоразовый аппарат состоит из капсулы для экипажа и ракеты-носителя, работающей на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода, что более экологично, чем обычное ракетное топливо.
Последний пилотируемый полет Blue Origin в космос — шестой по счету — успешно состоялся в августе прошлого года. Миссия отправила в космос первых граждан Египта и Португалии — инженера Сару Сабри и предпринимателя Марио Феррейру . В экипаж также вошел Коби Коттон, один из пяти соучредителей спортивно-комедийного канала YouTube Dude Perfect, у которого более 58 миллионов подписчиков.
Представитель Blue Origin подтвердила, что все шесть участников полета были коммерческими пассажирами, хотя место Сабри спонсировалось некоммерческой организацией Space for Humanity.
Blue Origin не раскрыла цены на билеты, однако известно, что участник торгов заплатил 28 миллионов долларов за место на первом рейсе еще в 2021 году. Прошлые рейсы включали знаменитых гостей, которые летали бесплатно. Одним из них был актер из «Звездного пути» Уильям Шатнер. Однако в следующем месяце New Shepard потерпел первый неудачный запуск вскоре после взлета из Техаса.
Однако компания сумела с честью спрпавиться с неудачей. Капсула New Shepard быстро запустила спасательный двигатель, который всего за несколько секунд создал нужную тягу, а затем сгорел, что позволило кораблю развернуть парашюты и вернуться на Землю. Наблюдателей воодушевил тот факт, что если бы на борту находились люди, они, скорее всего, выжили бы.
Сейчас Blue Origin также работает над лунным посадочным модулем под названием Blue Moon, который планируется запустить в 2024 году. «Blue Moon — это гибкий посадочный модуль, способный доставить на поверхность Луны широкий спектр малых, средних и крупных грузов», — говорится в сообщении компании.
Сейчас Blue Origin также работает над лунным посадочным модулем под названием Blue Moon, который планируется запустить в 2024 году. «Blue Moon — это гибкий посадочный модуль, способный доставить на поверхность Луны широкий спектр малых, средних и крупных грузов», — говорится в сообщении компании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная
Я шёл по улице весёлый и счастливый
А был воще я раньше парень не трусливый
Но вдруг тебя случайно встретил, между делом
Так испугался, что себе в штаны наделал.
Как в том анекдоте: что, я зря вас 25 лет собирал в одном месте!? )))