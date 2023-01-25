Белка и Стрелка: невероятная история космических собак

С тех пор, как в 1957 году СССР совершил сенсационный запуск первого искусственного спутника Земли, руководство страны постоянно требовало чего-нибудь не менее эффектного от советской космической программы. Генсек Никита Хрущев каждые четыре месяца задавал ученым сакраментальный вопрос: «Чем еще удивлять будем?». С хорошими новостями были проблемы.

До августа 1960 года Советский Союз уже успел отправить в космос 8 собак, ни одна не вернулась живой. Это всегда была миссия в один конец. Душераздирающая история с дворнягой Лайкой – первой собакой в космосе – вызывала жаркие диспуты этического толка.

Однако космическая гонка имела слишком высокое политическое значение. Советская власть была одержима идеей, что живой из космоса может вернуться не только собака, но и человек. Запуск в июле 1960 года собак Лисички и Чайки снова закончился аварией и смертью животных: на 23-й секунде полета разрушилась камера сгорания. Тогда решили, что собак нужно обеспечить катапультируемой капсулой, чтобы в случае аварии они могли спастись. Это было единственное изменение, которое внесли перед следующим запуском. Он всего через 20 с лишним дней предстоял дворнягам Белке и Стрелке.

Жесткий кастинг

В то время как США запускали в космос обезьян, Советы отдавали предпочтение именно бездомным собакам. «Во-первых, нам очень подошли дворняжки. У них ведь жизнь непростая: то холод, то голод. А это значит, что они приучены к разным условиям среды. Во-вторых, собаки очень хорошо относятся к человеку, который для них - хозяин. И здорово тренируются. И в-третьих, физиология собаки со времен Ивана Петровича Павлова хорошо изучена», – рассказала доктор медицинских наук профессор Адилия Котовская, которая готовила этих собак к их миссии.