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Что случилось с первым человеком, вышедшим в открытый космос

Что случилось с первым человеком, вышедшим в открытый космос (4 фото)

Автор:
05 марта 2022 21:42
Сообщество : Истории
Метки: беляев   восход   космос   леонов   полет   скафандр   шлем   
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Алексей Леонов - легендарный советский космонавт, который первым вышел в открытый космос. Но далось это ему непросто.

В марте 1965 года Алексей Леонов вернулся на Землю и доложил, что полёт прошёл успешно и все поставленные задачи выполнены. Но на деле всё было не так уж и гладко. Что ж, тем весомей его достижение.

Старт космического корабля «Восход» произошёл 18 марта 1965 года. Напарником и командиром Леонова стал Павел Беляев. Для выхода в открытый космос советские инженеры разработали скафандр «Беркут», весом в 20 кг, в комплекте к нему шёл ранец в 21 кг. На борту было 2 скафандра, в экстренной ситуации командир мог тоже выйти в космос.

В 11:34 Леонов вышел в открытый космос. С кораблём его соединял трос длиной в 5,5 метров. За бортом он провёл 23 минуты.

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«Я на восьмой минуте почувствовал, что у меня вышли из перчаток пальцы, а ноги начали болтаться в сапогах. Началась деформация. Мне нужно было смотать пять с половиной метров фала. Сделать это было практически невозможно, так как перчатки у меня уже не работали. В этот момент, никому не докладывая, я стравил воздух из скафандра, выровнял давление. Я попал в зону закипания азота. Почувствовал покалывания «кисонки». Мне повезло, что я уже час дышал чистым кислородом, и кислород практически вымыл азот. Дальше мне предстояло найти возможность вернуться в корабль».

Вот и вылезли конструкторские недоработки: из-за разницы давлений скафандр раздулся и стало невозможно нормально двигаться. Сначала космонавт хотел связаться с центром управления полётами, а потом понял, что он первый человек в космосе, так что с этой задачей ему никто не поможет. И чтобы протиснуться в люк, Леонову пришлось аккуратно стравливать давление. В люк протискивался не ногами, а головой вперёд, нарушив инструкцию.

Шлем тоже спроектировали с ошибками. Светофильтры поместили на внутреннюю сторону, поэтому он сильно нагревался и Леонов обливался потом.

Когда корабль возвращался на Землю, не сработала система ориентации на Солнце, и не включилась тормозная двигательная установка. Посадка должна была начаться на 17 витке, но пришлось идти на 18-й и выводить “Восход” на ручной режим. Здесь возникла новая сложности: пристёгнутые космонавты не могли выглянуть в иллюминатор и сориентироваться по положению к Земле.

Садились на пределе, с перегрузкой в 10G. Орбитальный модуль не отделился. Капсула с космонавтами стала бешено вращаться, поэтому посадка состоялась в 200 км от назначенного места. Экипажу пришлось ночевать в тайге и отогреваться у костра. Затем их нашли спасатели и доставили в Пермь, где они и отчитались о полёте.

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года, ему было 85 лет. В последнее время много рисовал, а одну из его картин взяли в музей науки в Лондоне.

Павел Беляев стал старшим инструктором отряда космонавтов. Скончался в 1970 году.


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Метки: беляев   восход   космос   леонов   полет   скафандр   шлем   

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8  комментариев
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2k
Дмитрий 5 часов назад
Заголовок поправьте "Что случилось с первым человеком вышедшим в космическое пространство"
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10k
добрыйдух Час назад
фу, поколение егэ. Эге-ге.
Первые - они испытатели. Они торили дорогу по не-хоженному, там, где ещё никого не было. К трудностям они готовились и были готовы. А как проектировать, что проектировать - только в такие минуты и выяснялось. Быть первым сложно. Что ж такая школота тупая?
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16k
Пронька Грезной Час назад
Плюс Леонову. Автор, купи букварь.
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6k
a_komolow 3 часа назад
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
"Почувствовал покалывания «кисонки»"

Кессонки... Кессонная болезнь... школота...
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4k
sedoisever 4 часа назад
Леонов называл кессонку "кисонкой"? Ага. Верю.
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6k
portmen77 5 часов назад
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ - антисоветская сказка,
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