Что случилось с первым человеком, вышедшим в открытый космос

В марте 1965 года Алексей Леонов вернулся на Землю и доложил, что полёт прошёл успешно и все поставленные задачи выполнены. Но на деле всё было не так уж и гладко. Что ж, тем весомей его достижение.

Старт космического корабля «Восход» произошёл 18 марта 1965 года. Напарником и командиром Леонова стал Павел Беляев. Для выхода в открытый космос советские инженеры разработали скафандр «Беркут», весом в 20 кг, в комплекте к нему шёл ранец в 21 кг. На борту было 2 скафандра, в экстренной ситуации командир мог тоже выйти в космос.

В 11:34 Леонов вышел в открытый космос. С кораблём его соединял трос длиной в 5,5 метров. За бортом он провёл 23 минуты.