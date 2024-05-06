В Омске пьяная женщина попыталась напасть в кафе на чужого ребёнка и поплатилась

Местная полиция уже разбирается в инциденте.
Житель Омска отправил в нокдаун неадекватную женщину, которая попыталась схватить его сына за шею, когда тот сидел за столиком в кафе. Инцидент произошёл сегодня днём в торговом комплексе "Амурский" на улице Челюскинцев в Омске.
По словам очевидцев, незадолго до инцидента "пострадавшая" выпила бутылку водки, после чего начала приставать к посетителям кафе с разными вопросами. К моменту, когда неадекватная посетительница получила по лицу, она успела изрядно всех достать. Примечательно, что дебоширка была с детьми, которых в этой истории жалко больше всех. Очевидцы рассказывают, что дети просили её не пить, но заставить отказаться от алкоголя не смогли и впали в истерику после произошедшего с их матерью.
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После удара по голове и падения женщина долго приходила себя. Сотрудники KFC, где произошёл инцидент, вызвали для неё скорую. Позднее за детьми пришёл отец женщины. Сейчас полиция проводит проверку, очевидно, к делу в скором времени подключатся и органы опеки.
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Я русский, но мне жаль сына мигрантки.
Иметь мать-алкоголичку - это страшная травма для ребенка.