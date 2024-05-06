В Омске пьяная женщина попыталась напасть в кафе на чужого ребёнка и поплатилась

Житель Омска отправил в нокдаун неадекватную женщину, которая попыталась схватить его сына за шею, когда тот сидел за столиком в кафе. Инцидент произошёл сегодня днём в торговом комплексе "Амурский" на улице Челюскинцев в Омске.





По словам очевидцев, незадолго до инцидента "пострадавшая" выпила бутылку водки, после чего начала приставать к посетителям кафе с разными вопросами. К моменту, когда неадекватная посетительница получила по лицу, она успела изрядно всех достать. Примечательно, что дебоширка была с детьми, которых в этой истории жалко больше всех. Очевидцы рассказывают, что дети просили её не пить, но заставить отказаться от алкоголя не смогли и впали в истерику после произошедшего с их матерью.