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В Омске пьяная женщина попыталась напасть в кафе на чужого ребёнка и поплатилась

В Омске пьяная женщина попыталась напасть в кафе на чужого ребёнка и поплатилась

Автор:
06 мая 2024 18:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Омск   кафе   конфликт   нападение   опьянение   полиция   ребёнок   
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Местная полиция уже разбирается в инциденте.

Житель Омска отправил в нокдаун неадекватную женщину, которая попыталась схватить его сына за шею, когда тот сидел за столиком в кафе. Инцидент произошёл сегодня днём в торговом комплексе "Амурский" на улице Челюскинцев в Омске.


По словам очевидцев, незадолго до инцидента "пострадавшая" выпила бутылку водки, после чего начала приставать к посетителям кафе с разными вопросами. К моменту, когда неадекватная посетительница получила по лицу, она успела изрядно всех достать. Примечательно, что дебоширка была с детьми, которых в этой истории жалко больше всех. Очевидцы рассказывают, что дети просили её не пить, но заставить отказаться от алкоголя не смогли и впали в истерику после произошедшего с их матерью.

После удара по голове и падения женщина долго приходила себя. Сотрудники KFC, где произошёл инцидент, вызвали для неё скорую. Позднее за детьми пришёл отец женщины. Сейчас полиция проводит проверку, очевидно, к делу в скором времени подключатся и органы опеки.

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Метки: Видео   Омск   кафе   конфликт   нападение   опьянение   полиция   ребёнок   
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16  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
У где там "после удара в голову"? Он её открытой ладонью в грудак толкнул.
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31k
AzuveR 16 минут назад
Женщину ,не увидел. Видел пьяное быдло .
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33
Александр Гуревич Полчаса назад
хорошо с левой накатил!
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Какой нокдаун? За шкуру схватил, а после её водка уранила.
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3k
Юлия Ч Полчаса назад
Мужик прав! ОН что, должен был расшаркиваться перед пьяной агрессивной бабой, которая лезет душить его ребенка?! Да и не было никакого нокаута, чуть оттолкнул, она пьяная вуматину, сама полетела, ибо на ногах еле стоит, а драться к чужим людям лезет.
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18k
Toxictofa 40 минут назад
Чую, что это специально устроенный концерт.
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62k
Мойша 46 минут назад
Так народам Сибири и Севера пить нельзя: у них нет какого-то гормона, отвечающего за переработку сирта в организме. При употреблении спирта они практически сразу становятся алкоголиками.
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3k
Константин Час назад
Чот на цыганскую провокацию больше похоже. Мужик и не бил ее, просто толкнул, после чего она картинно упала, а ребенок ее слишком уж притворно заверещал, как будто репетировал эту сцену.
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18k
GROMOZEKA Час назад
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5k
Sanar Час назад
И никто особо не спешит сделать "помогытэ"
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41k
albedo 2 часа назад
Бедный ребенок.
Я русский, но мне жаль сына мигрантки.
Иметь мать-алкоголичку - это страшная травма для ребенка.
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
чуркабеска гязная
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2066 постов (2072 в горячем)
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