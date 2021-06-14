FISHKINET
Сообщество Криминал 658 постов • 251 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты

Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 июня 2021 13:33
Сообщество : Криминал
Метки: видео   зарплата   зеленка   кафе   месть   нападение   омск   
864
3
1

По словам мужчины, при увольнении его жену обманули, не доплатив 10 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   зарплата   зеленка   кафе   месть   нападение   омск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дмитрий Полчаса назад
А то что он с женой кинули всех нас, не платя налоги, это нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Денис Минуту назад
Ну и дурак. Сейчас ещё посадят его :)
не мог что ли красиво стукануть в органы?
Ну или в органы на другие органы, если в территориальной ментовке/налоговой заяву не берут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
arcush 5 минут назад
А мог бы и бритвой по глазам... Добрый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 8 минут назад
Зеленка не кислота, уроком будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
glazz_19 Полчаса назад
Правильно эта управляющая и кидает идиотов! Устраиваешься без какого-либо оформления для чего? Заключи договор, работай на законных основаниях, никто не кинет. А кинет - заява, суд, проблемы у кидалы. А тут овца управляющая из больнички выйдет и дальше будет лохов разводить, а герой или денежкой поплатится, или вообще уголовку схлопочет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Полчаса назад
Сразу всплыли долбо*бы. Кококо трудовая инспекция, кококо налоговая, кококо прокуратура. Всем этим замечательным организациям пох*й. А наглухо отбитые *банаты пусть пересмотрят прямую линию с царём за 2016 год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrey Abramov Полчаса назад
Значит устраиваться наработу по серой схеме, это норм, а как кинули по серой схеме, ой спасисите помогите, а ведь на это место взяли бы человека по договору и на нормальную Зп, но нашлась $учк@ которая слгласилась за копейки и по серой схеме, не жалко абсолютно, а мужа лет на 5 посадить надо, ибо олень должен страдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Севастьян Полчаса назад
Что то налоговая дремлет.Давно небыло у нее проверок,раз не оформленные работают.Если она многих кидает,то надо выловить и вымазать её всю зеленкой и пустить голую в Африку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Igors Полчаса назад
Парень конечно не прав надо было жаловаться куда следует.Но с другой стороны его можно понять.И Это как раз хороший пример того .Что все у людей работает не так как надо.
Хулиган получит за хулиганство.А бедная пострадавшая выйдет сухой из воды .И дальше будет кидать местных аборигенов.А может ещё и денег взыщет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK 41 минуту назад
Ролик должен быть с названием, боевой алень вышел на защиту своей самки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Такие времена 44 минуты назад
Это еще по-божески. Так бы всем отстаивать своих. Про роговицу она, конечно, врет, прикидывается бедной овцой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff 52 минуты назад
Цех переработки рыбы в кафе, это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей «Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани «Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367578



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды
11
24
"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
0
2
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
Молодая Анджелина Джоли в дерзкой фотосессии 1995 года
0
26
Молодая Анджелина Джоли в дерзкой фотосессии 1995 года
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#фотографии#сша#позитив#кино#прикол#великобритания#приколы#ретро
#Юмор#картинки#животные#факты#сатира#комментарии#интересное#заграница#прошлое#футбол
#история#фото#люди#Россия#подборка#война#музыка#мемы#птицы#Евро-2020

На что жалуетесь?

Вернуться