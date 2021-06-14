Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты

По словам мужчины, при увольнении его жену обманули, не доплатив 10 тысяч рублей.
В Омске 31-летний мужчина решил бороться с несправедливостью крайне необычным образом. Он облил зеленкой управляющую кафе Fish&Grill, расположенного на проспекте Комарова, за то, что женщина при увольнении "кинула" его жену на 10 тысяч рублей.
На видео, записанном товарищем "мстителя", видно, как мужчина заходит в кабинет к управляющей, здоровается, спрашивает «почему людей на деньги обманываете?», и когда директор почуяв неладное, пытается его выпроводить из помещения, выплескивает в ее лицо зеленку из бутылки.
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46-летняя управляющая получила ожог роговицы глаза и находится в больнице. Полиция проводит проверку - назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела в отношении 31-летнего жителя Омска.
Судя по всему, жена нападавшего устроилась на работу в цех по переработке рыбы без договора. Чем и воспользовалась управляющая. И это тоже повод организовать проверку заведения налоговым органам.
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Понравилось21
не мог что ли красиво стукануть в органы?
Ну или в органы на другие органы, если в территориальной ментовке/налоговой заяву не берут.
Хулиган получит за хулиганство.А бедная пострадавшая выйдет сухой из воды .И дальше будет кидать местных аборигенов.А может ещё и денег взыщет.