Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты

В Омске 31-летний мужчина решил бороться с несправедливостью крайне необычным образом. Он облил зеленкой управляющую кафе Fish&Grill, расположенного на проспекте Комарова, за то, что женщина при увольнении "кинула" его жену на 10 тысяч рублей.

На видео, записанном товарищем "мстителя", видно, как мужчина заходит в кабинет к управляющей, здоровается, спрашивает «почему людей на деньги обманываете?», и когда директор почуяв неладное, пытается его выпроводить из помещения, выплескивает в ее лицо зеленку из бутылки.