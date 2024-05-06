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В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

Автор:
06 мая 2024 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленобласть   конфликт   полиция   ранения   самооборона   стрельба   травмат   
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В результате конфликта пострадали четыре человека, включая самого стрелка.

4 мая 26-летний Саварбек с женой шли к метро "Девяткино", когда путь им преградила пьяная компания мужчин, который стали отсыпать шуточки и оскорбления в адрес супруги ингуша. По информации некоторых СМИ, женщина была в парандже, и, видимо, этот наряд не понравился подвыпившим гулякам.


Мужчина достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил в воздух, а потом, когда на него набросились обидчики и присоединившиеся к ним прохожие, стал стрелять куда попало. В итоге стрелку намяли бока, но и он успел ранить несколько бузотёров.


"В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД РФ агентство РИА Новости.


Обладателя травмата сначала доставили в отдел, после отвезли в больницу. Помощь медиков также потребовалась трём другим участникам драки, двое из которых попали в клинику с ранениями.


На часть участников драки составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

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Метки: Видео   Ленобласть   конфликт   полиция   ранения   самооборона   стрельба   травмат   
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29  комментариев
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25k
Shtoppi 2 часа назад
«Осторожно! Кадры ранений! Людям с нестабильной психикой рекомендуем воздержаться от просмотра»
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это ж на какой стадии запущенности должна быть психика, чтобы ссадины на теле могли еще больше травмировать смотрящего эти кадры?
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10k
SuperTroll Минуту назад
К Саваребку: Проверить законность на ношение оружия. Проверить его и жену на участию в запрещенных группировках. Дать условный срок и присудить выплачивать компенсацию пострадавшим.
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13k
butata Полчаса назад
Тожероссияне забывают поговорку про чужой монастырь
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31k
Григорий Полчаса назад
Т.е. некий Саварбек ходит по улицам с пистолетом. Вот у меня нет знакомых, кроме ментов, что носят с собой пистолет. И факт номер 2, если у человека в кармане ствол, то он ему карман жжет, его так и тянет вытащить и использовать. Это элементарная психология.
Потому кто на кого напал и кто там пострадавший я-б резко оценку давать не стал.
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4k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
обезьяна замотанная в простыню не понравилась местным жителям . а зачем ты привез свою обезьяну в простыне в Россию ? Че вы животные сюда претесь то . Приехал веди себя так как здесь принято , не нравится уматывай в свой вонючий аул и там качай права .
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13k
Б.Касторский 49 минут назад
ОстанАвитесь!!! Это что такое?! Первый раз конфликт спровоцирован не приезжими с Кавказа? Что происходит?
И даже за жену заступился, стрелял в воздух предупреждая? Что-то у меня когнитивный диссонанс.
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1k
Alexandr Час назад
Все придурки.
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5k
Филимон Час назад
А че она в парандже ходит в общественных местах? Пусть к себе в Ингушетию едет и там ходит как хочет.
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3
galina Филимон 18 минут назад
В России нет запрета на ношение паранджи.
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Schreibikus
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