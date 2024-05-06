В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

В результате конфликта пострадали четыре человека, включая самого стрелка.
4 мая 26-летний Саварбек с женой шли к метро "Девяткино", когда путь им преградила пьяная компания мужчин, который стали отсыпать шуточки и оскорбления в адрес супруги ингуша. По информации некоторых СМИ, женщина была в парандже, и, видимо, этот наряд не понравился подвыпившим гулякам.
Мужчина достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил в воздух, а потом, когда на него набросились обидчики и присоединившиеся к ним прохожие, стал стрелять куда попало. В итоге стрелку намяли бока, но и он успел ранить несколько бузотёров.
"В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД РФ агентство РИА Новости.
Обладателя травмата сначала доставили в отдел, после отвезли в больницу. Помощь медиков также потребовалась трём другим участникам драки, двое из которых попали в клинику с ранениями.
Осторожно! Кадры ранений! Людям с нестабильной психикой рекомендуем воздержаться от просмотра
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На часть участников драки составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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это ж на какой стадии запущенности должна быть психика, чтобы ссадины на теле могли еще больше травмировать смотрящего эти кадры?
Потому кто на кого напал и кто там пострадавший я-б резко оценку давать не стал.
И даже за жену заступился, стрелял в воздух предупреждая? Что-то у меня когнитивный диссонанс.
Я много дурачков знаю, которые носят ножи и травматы, считая, что "лучше отвечать перед законом, чем стать потерпевшим" и прочими "пацанскими" присказками. Но ничего противозаконного в этом нет, если есть разрешение.
А так знаю, что многие покупают борсетку, например, и носят там, Ковбоев с пистолетом за ремнем пока не встречал.
Вот был бы этот ингуш метров двух ростом с кулаками с дыню - открыл бы рот на его жену кто-то из этих ушлепков..?