В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

4 мая 26-летний Саварбек с женой шли к метро "Девяткино", когда путь им преградила пьяная компания мужчин, который стали отсыпать шуточки и оскорбления в адрес супруги ингуша. По информации некоторых СМИ, женщина была в парандже, и, видимо, этот наряд не понравился подвыпившим гулякам.

Мужчина достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил в воздух, а потом, когда на него набросились обидчики и присоединившиеся к ним прохожие, стал стрелять куда попало. В итоге стрелку намяли бока, но и он успел ранить несколько бузотёров.

"В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД РФ агентство РИА Новости.

Обладателя травмата сначала доставили в отдел, после отвезли в больницу. Помощь медиков также потребовалась трём другим участникам драки, двое из которых попали в клинику с ранениями.