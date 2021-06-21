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Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома

Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома (2 фото + 5 видео)

Автор:
21 июня 2021 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   девушки   конфликт   нападение   полиция   ремень   челябинск   шум   
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Подругам не понравилась спонтанная БДСМ-сессия, и они написали заявление в полицию.

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Метки: видео   девушки   конфликт   нападение   полиция   ремень   челябинск   шум   
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26  комментариев
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1k
просто программист 42 минуты назад
Мужик молодец!
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49k
alertol 4 минуты назад
Я бы на месте ментов, оформил мужику предупреждение, а вот дурам бы сказал "в деле мы разобрались, по закону наказали", а вот им за нарушение порядка штраф, причём максимальный так как две статьи, и тишина и хулиганка.
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18
Лео Рева 7 минут назад
В наше времена писюн в кусты не сунешь , чтоб нужду справить , как ты уже на ютубе.
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49k
smakido 10 минут назад
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4k
Артем Кощеев 11 минут назад
Этот город может спать спокойно
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6k
кот базилий 12 минут назад
Пьянь и быдло огребло и сразу в полицию скулить
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8k
Majul 15 минут назад
Какие нужно иметь куриные мозги, чтобы пытаться себя оправдать???
Мужик молодец!
Куры безмозглые. Биомусор.
Хочешь слушать музыку, слушая кто тебе мешает, только подумай о других людях вокруг. Слушай там где где будуешь мешать другим, а то сели животные в бетонной коробке во дворе, чтобы все слышали какие они идиотки.
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4k
tamin 16 минут назад
Мужик красавела. Блин, надо найти его. Я готов с ним штраф разделить.
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−20
Fedor 18 минут назад
Мужик молодец,!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
"Ему это как то помешало"...Ну, собственно, так и есть. Интеллекту мартышки в 5 часов утра трудно понять, как это "орать под окнами песни(под кальян) может помешать чьему то сну! По человечески, кончено, ЗА мужика. По закону- конечно это неправильно. Не могут граждане брать на себя "карательную" функцию. По тому, что равно как рассуждая, что "На улице курить кальян куда мы катимся? Я в шоке от такого поведения. Сначала мы кальян курим, потом дискотеки начнем устраивать, алкоголь распивать. Это неправильно, аморально", так же можн рассуждать и с "самосудом". Сегодня ремнём, завтра ствол кто то возьмёт и пойдёт "вершить правосудие"..... Но! По человечески мужик прав конечно! По простой причине: ссыкухи другого языка не понимают!
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1k
elf3399 Полчаса назад
Почему-то считается, что бить это плохо, если ударил, то неправ. Если кто-то нарывается, то почему бы не втащить? Нарывается же !!!
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902
Stranger2018 Полчаса назад
Буду краток: Мужику респект, мокрощёлкам мозга!
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27k
winergy2012 Полчаса назад
А это разве девушки?Какие то шмары конченые.
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−97
Bhaal Полчаса назад
Сегодня, в 3 часа утра, примерно также выгонял двух малолетних дегенератов со спортивной площадки. Они решили в мячик поиграть.
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473
Сергей Ковалев Bhaal Полчаса назад
Да вы прервали тренировку будущих звезд
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1k
The Dude Полчаса назад
Мало втащил идиоткам
А вообще такое надо повторить, только на глазах родителей этих мокрощёлок, чтобы дать им понять, что было упущено в воспитании детей.
А мужик красава. Всё правильно и грамотно сделал. Пороть этих малоразвитых надо. Ремнём и часто.
Не доходит через голову, будет доходить через задницу.
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473
Сергей Ковалев Полчаса назад
А еще можно было кинуть шарик с водой
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42k
Цыц тут у меня 39 минут назад
Прошмандовки.
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5
User_1604046 39 минут назад
Правильно! Поздновато, но будет на пользу!
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2k
Максим 39 минут назад
Понимаю, что бить не хорошо... но ведь не зря у нас говорят: ремня в детстве пожалели.
Пожалели родители? Мужик им помог. Штраф? Ну что же, не большая цена за ум подрастающему поколению.
Как житель дома у парка говорю, который летом часто слушают современную музыку на всю громкость преимущественно в ночное время. А так же расширяющий словарный запас из обихода молодёжи.
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4k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Вот мокрощелки,наедятся своих наркотиков,обсмотрятся тиктоки и мешают людям спокойно жить.
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−4
Meri Poppins Ufa 45 минут назад
Понять и простить. Челябинск все ж.
Он был немножко невыспавшийся.
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473
Сергей Ковалев Meri Poppins Ufa Полчаса назад
И такая хрень во всех городах,но не во всех городах есть такие мужчины
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