Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома

Артём Клименко - директор управляющей компании, которая обслуживает микрорайон, не стал вставать на чью-то сторону, но осудил выходку девушек и посоветовал жителям в подобных случаях вызывать группы быстрого реагирования (ГБР), либо участкового, а не устраивать потасовки.





«На улице курить кальян — куда мы катимся? Я в шоке от такого поведения. Сначала мы кальян курим, потом дискотеки начнем устраивать, алкоголь распивать. Это неправильно, аморально. Если честно, мне немножко стыдно за наш новый центр Челябинска, в котором живут такие вот девушки, и немножко, может быть, невыспавшийся мужчина, который превысил рамки допустимых действий. Мужчина, конечно, неправ. Бить женщин не надо. Но девушки тоже, пардон! Что хотят? В 5 утра под окнами с музыкой в выходной день. Ну извините!» - прокомментировал инцидент Клименко.