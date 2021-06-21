Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома

Подругам не понравилась спонтанная БДСМ-сессия, и они написали заявление в полицию.
Для жителя микрорайона «Академ Riverside» в Челябинске воскресное утро трудно назвать добрым. Его разбудила громкая музыка из машины под окнами дома, рядом с которой сидели три девушки и курили кальян. В пять часов утра. Спустя час у челябинца сдали нервы и, вооружившись ремнем, он отправился
воспитывать разгонять шумную компанию.
Житель микрорайона отхлестал подруг по ляжкам и ягодицам, но на этом конфликт не закончился (18+):
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Девушки тут же поехали снимать побои и писать заявление в полицию. По их словам, они никому не мешали и слушали музыку только на телефоне.
Возможно, такая отговорка и сработала бы, но их "предали" собственные аккаунты в соцсетях:
Судя по всему, они разбудили не только "батю с ремнем", но и других жителей микрорайона, которые снимали их проделки из окон квартир:
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Артём Клименко - директор управляющей компании, которая обслуживает микрорайон, не стал вставать на чью-то сторону, но осудил выходку девушек и посоветовал жителям в подобных случаях вызывать группы быстрого реагирования (ГБР), либо участкового, а не устраивать потасовки.
«На улице курить кальян — куда мы катимся? Я в шоке от такого поведения. Сначала мы кальян курим, потом дискотеки начнем устраивать, алкоголь распивать. Это неправильно, аморально. Если честно, мне немножко стыдно за наш новый центр Челябинска, в котором живут такие вот девушки, и немножко, может быть, невыспавшийся мужчина, который превысил рамки допустимых действий. Мужчина, конечно, неправ. Бить женщин не надо. Но девушки тоже, пардон! Что хотят? В 5 утра под окнами с музыкой в выходной день. Ну извините!» - прокомментировал инцидент Клименко.
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Девушки, кстати, пожаловались, что в полиции лишь "посмеялись над ситуацией", и теперь они не знают, ищут этого мужчину или нет. И поэтому распространили в соцсетях видео с нападением.
В полиции Челябинска сообщили, что заявление от девушек зарегистрировано, и сейчас проводится проверка. Мужчине с ремнем светит штраф. Впрочем, как и девушкам - за нарушение закона о тишине.
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Мужик молодец!
Куры безмозглые. Биомусор.
Хочешь слушать музыку, слушая кто тебе мешает, только подумай о других людях вокруг. Слушай там где где будуешь мешать другим, а то сели животные в бетонной коробке во дворе, чтобы все слышали какие они идиотки.
А вообще такое надо повторить, только на глазах родителей этих мокрощёлок, чтобы дать им понять, что было упущено в воспитании детей.
А мужик красава. Всё правильно и грамотно сделал. Пороть этих малоразвитых надо. Ремнём и часто.
Не доходит через голову, будет доходить через задницу.
Пожалели родители? Мужик им помог. Штраф? Ну что же, не большая цена за ум подрастающему поколению.
Как житель дома у парка говорю, который летом часто слушают современную музыку на всю громкость преимущественно в ночное время. А так же расширяющий словарный запас из обихода молодёжи.
Он был немножко невыспавшийся.