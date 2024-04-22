В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков

Большой скандал разгорается в башкирском селе Иглино после субботнего инцидента с участием местного авторитета бизнесмена Рауфа Габдуллина. Как рассказывают попавшие под его горячую руку подростки, конфликт произошёл из-за того, что "важному" человеку показалось, будто кто-то из них в его адрес выкрикнул что-то нецензурное.

Пострадавшие рассказали, что они прогуливались вдоль дороги, когда их подрезал чёрный внедорожник. Из автомобиля вместе с сыновьями-боксёрами вышел Габдуллин. Он попросил одного из своих отпрысков ударить парня, который ему показался виноватым, из-за чего тот упал в обрыв. Затем уже все вместе они принялись избивать парня по имени Егор Филиппов, который вообще не понимал, что происходит, и не стал убегать, как это сделали его товарищи.