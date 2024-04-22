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В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков

В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков

Автор:
22 апреля 2024 15:01
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   Иглино   бизнесмен   нападение   полиция   
2459
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Хозяину жизни показалось, что ему прокричали что-то оскорбительное.

Большой скандал разгорается в башкирском селе Иглино после субботнего инцидента с участием местного авторитета бизнесмена Рауфа Габдуллина. Как рассказывают попавшие под его горячую руку подростки, конфликт произошёл из-за того, что "важному" человеку показалось, будто кто-то из них в его адрес выкрикнул что-то нецензурное.


Пострадавшие рассказали, что они прогуливались вдоль дороги, когда их подрезал чёрный внедорожник. Из автомобиля вместе с сыновьями-боксёрами вышел Габдуллин. Он попросил одного из своих отпрысков ударить парня, который ему показался виноватым, из-за чего тот упал в обрыв. Затем уже все вместе они принялись избивать парня по имени Егор Филиппов, который вообще не понимал, что происходит, и не стал убегать, как это сделали его товарищи.

Вместе с Егором была его девушка Лейла. Она рассказала, что после избиения (ей тоже досталось и от Рауфа, и его жены) нападавшие им предложили проехать в отдел полиции. Однако до отдела они не доехали. Их посадили в машину, чтобы запугать и заставить не писать заявление.


"Нас запугивали тем, что нас могут убить и закопать и никто им ничего не сделает. Рауф начал показывать фотографии Егору с каким-то министром и говорить: «Ты понимаешь, куда ты попал? Тебе не жить", — рассказала Лейла.

По словам Лейлы, банда Габдуллина в тот же вечер отловила всех подростков (их было около 7-8 человек). Их тоже избили и заставили молчать. Однако Лейлу с Егором запугать не удалось и они решили не спускать на тормозах это дело, поскольку её парень получил серьёзные травмы — множественные ушибы, сотрясение мозга, также он лишился двух зубов.

По словам Лейлы, сейчас она и все пострадавшие получают угрозы от неизвестных людей. Они боятся, что замнут и Габдуллин с компанией продолжит кошмарить посёлок. Поэтому неравнодушные местные жители создали петицию с требованием привлечь преступников к ответственности.



"В нашем Иглинском районе избили подростков депутат Рауф, после этого загрузил подростков в багажник увез  в центр их где уже били таджики, и самый главный таджиков Ислам который мулла тут, и он выбил зубы и сломал ухо и сотрясение , девушке тоже досталось от таджиков и от депутата . Дело хотят замять. Давайте дадим огласке. Помогите распространить. Потому что все наши дети могут пострадать", — говорится в петиции.

Как пишут СМИ Габидулинну принадлежит небольшой строительный бизнес, также он занимает пост председателя ассоциации лесопромышленников. В петиции говорится, что он депутат, однако в СМИ данных об этом нет. Насколько известно, полиция уже занимается делом Габидуллина.

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Метки: Башкирия   Видео   Иглино   бизнесмен   нападение   полиция   
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25  комментариев
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38
w 2 часа назад
Где там омбудсмен, который на днях вписался за таджичку?
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44
ALEX 3 минуты назад
Это не мужчина, это свинья.
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2k
raael13 5 минут назад
Что-то тут не так.
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5k
Александр 6 минут назад
Паренек походу нашел свою жену... Друзья убежали, осталась только девушка.
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921
Ринат Фамутдинов 19 минут назад
Иглино отнюдь не село... Районный центр и весьма большой!!!
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25k
SolomonA 22 минуты назад
"Как рассказывают попавшие под его горячую руку подростки..."
Что-то мне подсказывает, что "попавшие под горячую руку подростки немножечко п.и.з.д.я.т...
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11k
Дмитрий Полчаса назад
В таких историях всегда надо слушать, что говорит вторая сторона. А то просто опять идеальные подростки получаются, возле которых с бухты барахты остановился автомобиль(просто так!) и всем дали 3.14...ы! При этом то, что говорит девочка взрослому мужику уже само по себе должно напрячь как минимум её родителей! Такая белая и пушиста Лейла изо рта которой льются помои весь ролик!
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21k
anpetrof Полчаса назад
Не плохо бы этого бизнесмена вместе с сыновьями отдубасить также...
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11k
Дмитрий 38 минут назад
Не! Мы не кричали? Мы даже таких слов не знаем......"Ты чё ах....л? До....ёб!" Скорее всего выгребли за дело.....
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15k
кот базилий 51 минуту назад
Кущевка-2 , начало.
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281
Ли Харви Освальд 53 минуты назад
Бастрыкин не хочет возбудится?
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8k
Puans-on Час назад
На камеру извинится его и отпустят.
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24k
Shtoppi Час назад
по ходу этот рауф там местный смотрящий бандюган и по совместительству депутат, который там мигрантов крышует и хрен знает чем еще занимается, но гражданин сильно борзый, судя по видео, так что тут явно дело для СК и прокуратуры.
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7k
klop Час назад
На фишках то же есть одна ублюдина из Башкирии, пора бы к нему тоже товарища майора отправить.
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6k
Григорий Час назад
а если всё семейство бешенных обезьян сгорит в своём доме, это будет несчастный случай?
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213
Рашит Григорий 15 минут назад
Семейка, конечно, ублюдошная, вопросов нет. Вот только для тебя все не русские обезьяны? Или среди русских подонков не имеется?
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24
Алексей Олег Квирулянт 2 минуты назад
я русский, из Башкирии , из Уфы, которая в получасе езды от Иглино , ты сам чушпан от куда будешь? в Башкирии больше 60% русских .
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
вот что ему прокричали
Ссылка www.youtube.com
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
а прокричали ему-
Ссылка vk.com
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2013 постов (2021 в горячем)
Лесник
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