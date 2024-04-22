В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков

Хозяину жизни показалось, что ему прокричали что-то оскорбительное.
Большой скандал разгорается в башкирском селе Иглино после субботнего инцидента с участием местного
авторитета бизнесмена Рауфа Габдуллина. Как рассказывают попавшие под его горячую руку подростки, конфликт произошёл из-за того, что "важному" человеку показалось, будто кто-то из них в его адрес выкрикнул что-то нецензурное.
Пострадавшие рассказали, что они прогуливались вдоль дороги, когда их подрезал чёрный внедорожник. Из автомобиля вместе с сыновьями-боксёрами вышел Габдуллин. Он попросил одного из своих отпрысков ударить парня, который ему показался виноватым, из-за чего тот упал в обрыв. Затем уже все вместе они принялись избивать парня по имени Егор Филиппов, который вообще не понимал, что происходит, и не стал убегать, как это сделали его товарищи.
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Вместе с Егором была его девушка Лейла. Она рассказала, что после избиения (ей тоже досталось и от Рауфа, и его жены) нападавшие им предложили проехать в отдел полиции. Однако до отдела они не доехали. Их посадили в машину, чтобы запугать и заставить не писать заявление.
"Нас запугивали тем, что нас могут убить и закопать и никто им ничего не сделает. Рауф начал показывать фотографии Егору с каким-то министром и говорить: «Ты понимаешь, куда ты попал? Тебе не жить", — рассказала Лейла.
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По словам Лейлы, банда Габдуллина в тот же вечер отловила всех подростков (их было около 7-8 человек). Их тоже избили и заставили молчать. Однако Лейлу с Егором запугать не удалось и они решили не спускать на тормозах это дело, поскольку её парень получил серьёзные травмы — множественные ушибы, сотрясение мозга, также он лишился двух зубов.
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По словам Лейлы, сейчас она и все пострадавшие получают угрозы от неизвестных людей. Они боятся, что замнут и Габдуллин с компанией продолжит кошмарить посёлок. Поэтому неравнодушные местные жители создали петицию с требованием привлечь преступников к ответственности.
"В нашем Иглинском районе избили подростков депутат Рауф, после этого загрузил подростков в багажник увез в центр их где уже били таджики, и самый главный таджиков Ислам который мулла тут, и он выбил зубы и сломал ухо и сотрясение , девушке тоже досталось от таджиков и от депутата . Дело хотят замять. Давайте дадим огласке. Помогите распространить. Потому что все наши дети могут пострадать", — говорится в петиции.
Как пишут СМИ Габидулинну принадлежит небольшой строительный бизнес, также он занимает пост председателя ассоциации лесопромышленников. В петиции говорится, что он депутат, однако в СМИ данных об этом нет. Насколько известно, полиция уже занимается делом Габидуллина.
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Что-то мне подсказывает, что "попавшие под горячую руку подростки немножечко п.и.з.д.я.т...
Взрослый мужик должен понимать ответственность за свои действия, что допустимо, а что нет