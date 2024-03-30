"Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

Инцидентом в селе Рябиновка заинтересовались в полиции. На место конфликта выехали участковые и инспекторы ПДН.

Главный участник драки пояснил, что его друзья устроили якобы шуточный спарринг, а проходящий мимо мужчина вмешался. Он попытался разнять драчунов, за что и получил, однако уровень агрессии, с котом парень избил мужчину, объяснению не поддаётся.

В полиции сообщили, что мужчина написал заявление, и в отношении подростка составлен административный протокол по ст. "Побои". 16-летний бугай воспитывается в благополучной семье, ранее на учёте не состоял. Его мать обратилась в полицию со встречным заявлением. Правда, чем она была недовольна, совершенно непонятно.