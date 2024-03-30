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"Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

"Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

Автор:
30 марта 2024 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омск   Рябиновка   драка   жестокость   подростки   полиция   
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16-летний омич боролся с другом. Прохожий увидел потасовку и решил её разнять - в результате оказался избит сам.

В соцсетях появилось видео, на котором крепкий парнишка избивает взрослого мужчину. Тот уже не стоит на ногах, но подростка это не останавливает - он продолжает наносить удары. Драку остановила женщина, пригрозившая полицией. После этого группа подростков, огрызаясь, убралась восвояси.



Инцидентом в селе Рябиновка заинтересовались в полиции. На место конфликта выехали участковые и инспекторы ПДН.


Главный участник драки пояснил, что его друзья устроили якобы шуточный спарринг, а проходящий мимо мужчина вмешался. Он попытался разнять драчунов, за что и получил, однако уровень агрессии, с котом парень избил мужчину, объяснению не поддаётся.


В полиции сообщили, что мужчина написал заявление, и в отношении подростка составлен административный протокол по ст. "Побои". 16-летний бугай воспитывается в благополучной семье, ранее на учёте не состоял. Его мать обратилась в полицию со встречным заявлением. Правда, чем она была недовольна, совершенно непонятно.




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Метки: Видео   Омск   Рябиновка   драка   жестокость   подростки   полиция   
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7  комментариев
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23k
Shtoppi Полчаса назад
«... однако уровень агрессии, с котом парень избил мужчину, объяснению не поддаётся.»
--------
просто этот шестнадцатилетний передовик умственной деградации явно конченный отморозок.
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6k
Alexander 10 минут назад
Когда ногами бьют, то и покушение на убийство при желании приписать можно, мужик давай дави это чмо из "благополучной" семьи по полной, пусть родители ублюдка побегают.
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477
FlakoBoy Полчаса назад
А мальчонка-то по ходу того... Е.банутый.
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60
ya da Полчаса назад
Поколение даунов!
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829
Dsident 51 минуту назад
Ой, братцы, не надо лезть под горячую руку.. А если у него нож на кармане?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1935 постов (1925 в горячем)

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