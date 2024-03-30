"Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

16-летний омич боролся с другом. Прохожий увидел потасовку и решил её разнять - в результате оказался избит сам.
В соцсетях появилось видео, на котором крепкий парнишка избивает взрослого мужчину. Тот уже не стоит на ногах, но подростка это не останавливает - он продолжает наносить удары. Драку остановила женщина, пригрозившая полицией. После этого группа подростков, огрызаясь, убралась восвояси.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!
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Инцидентом в селе Рябиновка заинтересовались в полиции. На место конфликта выехали участковые и инспекторы ПДН.
Главный участник драки пояснил, что его друзья устроили якобы шуточный спарринг, а проходящий мимо мужчина вмешался. Он попытался разнять драчунов, за что и получил, однако уровень агрессии, с котом парень избил мужчину, объяснению не поддаётся.
В полиции сообщили, что мужчина написал заявление, и в отношении подростка составлен административный протокол по ст. "Побои". 16-летний бугай воспитывается в благополучной семье, ранее на учёте не состоял. Его мать обратилась в полицию со встречным заявлением. Правда, чем она была недовольна, совершенно непонятно.
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просто этот шестнадцатилетний передовик умственной деградации явно конченный отморозок.