Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи

Инцидент произошёл в Новосибирске 3 мая, однако о нём стало известно только сейчас. Очевидно, в МВД не стали сразу распространяться об инциденте, чтобы избежать возможной паники и не портить людям главный религиозный праздник. Это, возможно, и было целью нападавшего на церковь, но он её не достиг.





Сообщается, что нападение произошло вечером в пятницу на территории храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая", расположенного на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестный в маске забежал внутрь, где попытался остановить охранник. Мужчине удалось отбиться от нападавшего и нажать тревожную кнопку, при этом он получил ранения головы и ключицы. Угрозы для его жизни нет.