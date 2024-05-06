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Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи

Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи

Автор:
06 мая 2024 16:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   нападение   нож   охранник   полиция   храм   
1158
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Расследованием дела займётся Следственный комитет.

Инцидент произошёл в Новосибирске 3 мая, однако о нём стало известно только сейчас. Очевидно, в МВД не стали сразу распространяться об инциденте, чтобы избежать возможной паники и не портить людям главный религиозный праздник. Это, возможно, и было целью нападавшего на церковь, но он её не достиг.


Сообщается, что нападение произошло вечером в пятницу на территории храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая", расположенного на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестный в маске забежал внутрь, где попытался остановить охранник. Мужчине удалось отбиться от нападавшего и нажать тревожную кнопку, при этом он получил ранения головы и ключицы. Угрозы для его жизни нет.

Отмечается, что злоумышленника задержали на соседней улице оперативно прибывшие на вызов полицейские. Им оказался 16-летний подросток по имени Абдуллох. По данным некоторых СМИ, при нападении он кричал "Аллах Акбар".


"Вечером было совершено нападение на храм в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая". Человек в маске забежал в храм, закричал "Аллах Акбар" и попытался зарезать сторожа", — рассказал один из очевидцев.


Материалы по нападению на храм переданы в местный отдел Следственного комитета, в главке МВД по Новосибирской области пообещали дать развёрнутый комментарий по происшествию позже.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   нападение   нож   охранник   полиция   храм   
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12  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
Даже не читая пост ясно, что черножопый был
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22k
иванов дмитрий 4 минуты назад
Я заметил, если не говорят национальность или как то туманно про это, потом обычно выясняется чечня-ингушетия-дагестан.
.
Конкретный пример -недавнее убийство фермером девушки в машине.
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63
Аврашалом Маркович 57 минут назад
Могу предположить, что он просто узнал, что его имя значит по-русски.
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21k
Robin Hood Час назад
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14k
Djeff Час назад
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15k
кот базилий Час назад
Молодой а уже "идейный", такое гавно подрастает в России, власти Ауууу? Что еще вам надо? вашу мать? Представтье если бы этот щенок где то достал гранату.
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621
МИХАН 2 часа назад
Короче мужики ,нас хотят внутри бабахнуть ..
Рука англосаксов и евреев чувствуется
В Мексику их !!!! И негры нам в помощь .

Ссылка youtu.be
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63
Аврашалом Маркович МИХАН 58 минут назад
Кто же этот жидоанглосакс, выстраивающий миграционную политику в России?
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621
МИХАН 2 часа назад
Кастрировать и уши отрезать гаденушу
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15k
Объект реальности 2 часа назад
Абдул лох.
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Burzum
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