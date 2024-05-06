Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи

Расследованием дела займётся Следственный комитет.
Инцидент произошёл в Новосибирске 3 мая, однако о нём стало известно только сейчас. Очевидно, в МВД не стали сразу распространяться об инциденте, чтобы избежать возможной паники и не портить людям главный религиозный праздник. Это, возможно, и было целью нападавшего на церковь, но он её не достиг.
Сообщается, что нападение произошло вечером в пятницу на территории храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая", расположенного на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестный в маске забежал внутрь, где попытался остановить охранник. Мужчине удалось отбиться от нападавшего и нажать тревожную кнопку, при этом он получил ранения головы и ключицы. Угрозы для его жизни нет.
Отмечается, что злоумышленника задержали на соседней улице оперативно прибывшие на вызов полицейские. Им оказался 16-летний подросток по имени Абдуллох. По данным некоторых СМИ, при нападении он кричал "Аллах Акбар".
"Вечером было совершено нападение на храм в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая". Человек в маске забежал в храм, закричал "Аллах Акбар" и попытался зарезать сторожа", — рассказал один из очевидцев.
Материалы по нападению на храм переданы в местный отдел Следственного комитета, в главке МВД по Новосибирской области пообещали дать развёрнутый комментарий по происшествию позже.
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Конкретный пример -недавнее убийство фермером девушки в машине.
Рука англосаксов и евреев чувствуется
В Мексику их !!!! И негры нам в помощь .