В Омске на ТЭЦ обнаружили майнинговую ферму с сотней асиков

В омской тепловой компании сообщили, что контейнеры с асиками туда поместили силовики.
По омским пабликам распространилась информация о том, что на территории ТЭЦ-4 обнаружили несколько контейнеров с оборудованием для майнинга. На фото видны несколько десятков асиков, которые расположены внутри контейнеров, оснащённых мощным охлаждением.
Местный экоактивист Лифантьев Владимир заявил, что контейнеры стояли на территории ТЭЦ-4 (режимный объект) и там же работали. По мнению активиста, оборудование для майнинга потребляло энергии на миллионы рублей в месяц (сумма по оценкам эксперта).
Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ «на собственные нужды» - это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. Ну, то есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф. Неплохо?, - заявил Лифантьев.
В АО «ТГК-11», которой принадлежит ТЭЦ-4, заявили, что контейнеры с асиками изначально обнаружили рядом с территорией ТЭЦ-4, на соседнем участке. На режимную территорию их уже перенесли сотрудники УФСБ по Омской области, опечатав и поместив на хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы контейнеров и оборудования. АО «ТГК-11» и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», сообщает «АиФ в Омске».
Получается, что некто поставил рядом с ТЭЦ контейнеры, полные асиков для майнинга. Пока неизвестно, что кто это сделал и откуда именно майнеры черпали электроэнергию. Сейчас проводится проверка.
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Берем первую и вторую производные. Вначале смотрим вторую производную: У нас остался тариф, а это константа - то есть величина определяемая сверху. Возвращаемся к первой производной. Здесь у нас в результате преобразований сокращаются ФСБ и Лифантьев и остается только ТЭЦ у которой большие убытки от битков.
Осталось посмотреть экстремумы - и понимаем, что начало весны мы уже прошли. Найти точки пересечения с осями - и видим, что дно уже пробито.
Правда явно наблюдаются эффекты квантовой механики - когда измерительный прибор (покемонка) явно искажает наблюдаемую функцию.