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В Омске на ТЭЦ обнаружили майнинговую ферму с сотней асиков

В Омске на ТЭЦ обнаружили майнинговую ферму с сотней асиков

Автор:
02 мая 2024 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   асики   интересное   майнинг   тэц   ферма   фото   
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В омской тепловой компании сообщили, что контейнеры с асиками туда поместили силовики.

По омским пабликам распространилась информация о том, что на территории ТЭЦ-4 обнаружили несколько контейнеров с оборудованием для майнинга. На фото видны несколько десятков асиков, которые расположены внутри контейнеров, оснащённых мощным охлаждением.

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Местный экоактивист Лифантьев Владимир заявил, что контейнеры стояли на территории ТЭЦ-4 (режимный объект) и там же работали. По мнению активиста, оборудование для майнинга потребляло энергии на миллионы рублей в месяц (сумма по оценкам эксперта).

Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ «на собственные нужды» - это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. Ну, то есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф. Неплохо?, - заявил Лифантьев.

В АО «ТГК-11», которой принадлежит ТЭЦ-4, заявили, что контейнеры с асиками изначально обнаружили рядом с территорией ТЭЦ-4, на соседнем участке. На режимную территорию их уже перенесли сотрудники УФСБ по Омской области, опечатав и поместив на хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы  контейнеров и оборудования. АО «ТГК-11» и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», сообщает «АиФ в Омске».

Получается, что некто поставил рядом с ТЭЦ контейнеры, полные асиков для майнинга. Пока неизвестно, что кто это сделал и откуда именно майнеры черпали электроэнергию. Сейчас проводится проверка.

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Метки: Омск   асики   интересное   майнинг   тэц   ферма   фото   
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3  комментария
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18k
ron 55 минут назад
чужие люди так нехорошо подставили сотрудников ТЭЦ! Стыдно! )))
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3k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Блин - это ж материал от покемонки. Такое читаем следующим образом:
Берем первую и вторую производные. Вначале смотрим вторую производную: У нас остался тариф, а это константа - то есть величина определяемая сверху. Возвращаемся к первой производной. Здесь у нас в результате преобразований сокращаются ФСБ и Лифантьев и остается только ТЭЦ у которой большие убытки от битков.
Осталось посмотреть экстремумы - и понимаем, что начало весны мы уже прошли. Найти точки пересечения с осями - и видим, что дно уже пробито.
Правда явно наблюдаются эффекты квантовой механики - когда измерительный прибор (покемонка) явно искажает наблюдаемую функцию.
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6k
Денис 2 часа назад
Ну понятно откуда они черпали энергию, явно же солнечной питались. Иначе для чего ставить около ТЭЦ.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4984 поста (4770 в горячем)
Pika-Pika?
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