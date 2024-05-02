В Омске на ТЭЦ обнаружили майнинговую ферму с сотней асиков

В АО «ТГК-11», которой принадлежит ТЭЦ-4, заявили, что контейнеры с асиками изначально обнаружили рядом с территорией ТЭЦ-4, на соседнем участке. На режимную территорию их уже перенесли сотрудники УФСБ по Омской области, опечатав и поместив на хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы контейнеров и оборудования. АО «ТГК-11» и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», сообщает «АиФ в Омске».