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"Тащите сами!": известного комментатора Дмитрия Губерниева заставили самостоятельно тащить багаж в омском аэропорту

"Тащите сами!": известного комментатора Дмитрия Губерниева заставили самостоятельно тащить багаж в омском аэропорту

Автор:
08 февраля 2024 16:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Омск   аэропорт омска   багаж   дмитрий губерниев   интересное   тётенька   фото   
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В итоге три сумки и какие-то палки Губерниев нёс сам.

Дмитрий Губерниев посетил Омск, чтобы принять участие в комментировании ТВ-финала Кубка Континентальной Лиги – 2024 по боулингу. Однако, уже по прилёту Губерниеву нагрубили и заставили тащить собственный багаж.

Всё дело в том, что в аэропорту нет грузовых тележек. Дмитрий Губерниев прилетел с тремя огромными сумками и ещё какими-то палками. Ему пришлось тащить багаж самому. Возмутившись, Губерниев подошёл к сотруднице аэропорта, которая в грубой форме предложила комментатору самому тащить багаж.

Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники! Город-миллионер и такое! (пунктуация и орфография автора).

В омской пресс-службе аэропорта рассказали, куда делись грузовые тележки. Оказалось, для них просто нет места в здании аэропорта, а на парковке много строений и машин. Грузовые тележки создали бы пробки и неудобство водителям.

Также руководство аэропорта пообещало провести внутреннюю проверку относительно женщины, которая в грубой форме предложила комментатору самостоятельно нести свои вещи.

В своём Telegram-канале Губерниев попросил не наказывать "тётеньку", а посоветовал предоставить пассажирам грузовые тележки.

В комментариях многие подписчики осудили Губерниева за наглость. Другие заметили, что требования комментатора вполне обоснованы.

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Метки: Омск   аэропорт омска   багаж   дмитрий губерниев   интересное   тётенька   фото   
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86  комментариев
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12k
Vampire 6 часов назад
А если не Губерниев, то тележки не нужны?
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42k
Бабай Полчаса назад
О, ещё звезда балета выискалась!
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8k
Умница-красавица 3 часа назад
Потому что это Омск, детка! Челябинск- просто ясельная группа, по сравнению с нашей суровостью
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6k
sumrаknn 3 часа назад
губерниев конечно конченый три-два-рас. Мразота зачетная. За денежку знатную продаст и маму и дочу и страну и народ, но тележки то даже таким положены.Даже самая последняя мразь должна иметь тележку.
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7k
Михаил 3 часа назад
Мог бы взять помощника с собой в путешествие и не надо было бы думать о чемоданах.
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7k
Slowly 3 часа назад
Губерниев ишак канеш, но телеги в зал!
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20k
anpetrof 3 часа назад
Сейчас чемоданов с колёсами полно, давно бы купил.
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22k
alexis 3 часа назад
Интересно, Губерниев смог покинуть Омск?
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179
Игорь 4 часа назад
Справедливое требование! Но ответ в стиле - " вас тут много, а я одна" уже не просто коробит, а злит реально. Ну поставьте пару человек тележечников, как в супермаркетах, чтобы они тележки назад возвращали и все дела. Жаба заела?
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1k
Валерий 4 часа назад
Да и Х с ним..
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4k
просто Дмитрий 4 часа назад
вспомнился анекдот ...Зиночка! Ты же такая умная!! Придумай что-нибудь.....
или "Сама,сама.сама" к/ф "Вокзал для двоих"
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1k
Виктор 5 часов назад
Зашел чисто ради дизлайка и коммента - ну вот нафига такие посты нужны? Они не интересные, не смешные, не познавательные - они просто никакие.
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46k
Цыц тут у меня 5 часов назад
Ни хрена себе, племянничек нашелся!
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17k
a_komolow 5 часов назад
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599
zu4ara 5 часов назад
Шут гороховый. Купи чемоданы с колёсиками и толкай паровозиком. Бесит он меня...
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2k
Baklanavr 5 часов назад
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10k
soar 5 часов назад
А если бы его поссать приспичило, он бы потребовал в аэропорту охранника для "трех огромных сумок и каких-то палок"?
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2k
Bobbus 5 часов назад
Зная это хамло, удивительно, что начал еще и жаловаться. Обиженка
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4k
Pill 6 часов назад
Тут он прав
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7k
Бу 6 часов назад
Этот ГУберниев истеричка, всегда таким был губошлепый горлопан.
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14k
кот базилий 6 часов назад
Диму обидели - аэропорт закрыть, директора на Колыму.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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