"Тащите сами!": известного комментатора Дмитрия Губерниева заставили самостоятельно тащить багаж в омском аэропорту

В итоге три сумки и какие-то палки Губерниев нёс сам.
Дмитрий Губерниев посетил Омск, чтобы принять участие в комментировании ТВ-финала Кубка Континентальной Лиги – 2024 по боулингу. Однако, уже по прилёту Губерниеву нагрубили и заставили тащить собственный багаж.
Всё дело в том, что в аэропорту нет грузовых тележек. Дмитрий Губерниев прилетел с тремя огромными сумками и ещё какими-то палками. Ему пришлось тащить багаж самому. Возмутившись, Губерниев подошёл к сотруднице аэропорта, которая в грубой форме предложила комментатору самому тащить багаж.
Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники! Город-миллионер и такое! (пунктуация и орфография автора).
В омской пресс-службе аэропорта рассказали, куда делись грузовые тележки. Оказалось, для них просто нет места в здании аэропорта, а на парковке много строений и машин. Грузовые тележки создали бы пробки и неудобство водителям.
Также руководство аэропорта пообещало провести внутреннюю проверку относительно женщины, которая в грубой форме предложила комментатору самостоятельно нести свои вещи.
В своём Telegram-канале Губерниев попросил не наказывать "тётеньку", а посоветовал предоставить пассажирам грузовые тележки.
В комментариях многие подписчики осудили Губерниева за наглость. Другие заметили, что требования комментатора вполне обоснованы.
Источник:
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или "Сама,сама.сама" к/ф "Вокзал для двоих"
В том, что не рассчитал свои силы для переноски собственного багажа?
Да и не грубили ему. Он же сам написал:
Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники! Город-миллионер и такое! (пунктуация и орфография автора).
Где тут грубость? В самом факте отказа?
В принципе, для современного аэропорта тележка - это не нечто запредельное или невозможное. В данном случае Губерниев прав.