"Тащите сами!": известного комментатора Дмитрия Губерниева заставили самостоятельно тащить багаж в омском аэропорту

Всё дело в том, что в аэропорту нет грузовых тележек. Дмитрий Губерниев прилетел с тремя огромными сумками и ещё какими-то палками. Ему пришлось тащить багаж самому. Возмутившись, Губерниев подошёл к сотруднице аэропорта, которая в грубой форме предложила комментатору самому тащить багаж.

Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники! Город-миллионер и такое! (пунктуация и орфография автора).

В омской пресс-службе аэропорта рассказали, куда делись грузовые тележки. Оказалось, для них просто нет места в здании аэропорта, а на парковке много строений и машин. Грузовые тележки создали бы пробки и неудобство водителям.