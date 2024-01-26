В Омске коллекторы банка "Пойдём!" кошмарили женщину, подбрасывая ей под двери похоронные венки

В разговоре с приставами 68-летняя женщина рассказала, что предоставила мужчине прописку в доме, где проживает сама. Квартирант набрал кредитов в банке "Подъём!" и не платил их. Тогда коллекторы стали применять грубые методы. Омичка дважды обнаруживала на заборе надписи с требованиями о возврате долга. Во время следующего визита представители банка заблокировали женщине выход из двора дома, прикрутив с внешней стороны к двери и забору крепежные изделия. Кроме того, коллекторы поставили похоронный венок рядом со входом, а второй закинули во двор.