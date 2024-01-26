В Омске коллекторы банка "Пойдём!" кошмарили женщину, подбрасывая ей под двери похоронные венки

Оказалось, квартирант женщины задолжал деньги банку и коллекторы решили получить долг, закрыв жильцов в доме и подкинув венок.
В Омске коллекторы банка "Подьём!" запугивали женщину из-за долгов её квартиранта. Коллекторы разрисовали ворота дома, подбрасывали под двери похоронные венки и запрели жильцов в доме. Женщина рассказала судебным приставам о всех зверствах и они приняли меры.
В разговоре с приставами 68-летняя женщина рассказала, что предоставила мужчине прописку в доме, где проживает сама. Квартирант набрал кредитов в банке "Подъём!" и не платил их. Тогда коллекторы стали применять грубые методы. Омичка дважды обнаруживала на заборе надписи с требованиями о возврате долга. Во время следующего визита представители банка заблокировали женщине выход из двора дома, прикрутив с внешней стороны к двери и забору крепежные изделия. Кроме того, коллекторы поставили похоронный венок рядом со входом, а второй закинули во двор.
Судебные приставы составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
"Рассмотрев дело об административном правонарушении, ГУФССП России по Омской области признало виновным банковскую организацию в административном правонарушении, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 105 тысяч рублей", - сообщается в пресс-службе судебных приставов.
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