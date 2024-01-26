FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8179 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Омске коллекторы банка "Пойдём!" кошмарили женщину, подбрасывая ей под двери похоронные венки

В Омске коллекторы банка "Пойдём!" кошмарили женщину, подбрасывая ей под двери похоронные венки

Автор:
26 января 2024 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   банк   долги   должник   интересное   приставы   фото   
1386
3

Оказалось, квартирант женщины задолжал деньги банку и коллекторы решили получить долг, закрыв жильцов в доме и подкинув венок.

В Омске коллекторы банка "Подьём!" запугивали женщину из-за долгов её квартиранта. Коллекторы разрисовали ворота дома, подбрасывали под двери похоронные венки и запрели жильцов в доме. Женщина рассказала судебным приставам о всех зверствах и они приняли меры.

В разговоре с приставами 68-летняя женщина рассказала, что предоставила мужчине прописку в доме, где проживает сама. Квартирант набрал кредитов в банке "Подъём!" и не платил их. Тогда коллекторы стали применять грубые методы. Омичка дважды обнаруживала на заборе надписи с требованиями о возврате долга. Во время следующего визита представители банка заблокировали женщине выход из двора дома, прикрутив с внешней стороны к двери и забору крепежные изделия. Кроме того, коллекторы поставили похоронный венок рядом со входом, а второй закинули во двор.

Судебные приставы составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

"Рассмотрев дело об административном правонарушении, ГУФССП России по Омской области признало виновным банковскую организацию в административном правонарушении, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 105 тысяч рублей", - сообщается в пресс-службе судебных приставов.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Омск   банк   долги   должник   интересное   приставы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
BiZ 2 часа назад
то есть им деньги нужны, а они еще и пошли купили венок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 50 минут назад
Ума с чайную ложку.... бабка их засудит и посадит при желании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346416



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Набирающие популярность в сообществах
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжелый выдался разговор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#люди#аварии#Автовсячина#полиция#Разное#США#вор
#животные#автомир#Юмор#в мире#ДТП#собака#забавно#подборка#улыбнуло#милота
#автомобили#Прикол#интересно#факты#авто аварии#история#позитив#кот#природа#маразм
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

На что жалуетесь?

Вернуться