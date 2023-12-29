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В Омске водитель прицепил на капот голову косули и катался так по городу

В Омске водитель прицепил на капот голову косули и катался так по городу

Автор:
29 декабря 2023 18:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омск   интересное   капот   косуля   происшествие   фото   
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К счастью, голова оказалась игрушечной.

29 декабря по Омску катался автомобиль, на капот которого водитель прицепил голову косули, украсив мишурой. Жители города были шокированы таким поступком.

По социальным сетям распространялись видео и фотографии. Полицейские пообещали найти водителя.

Спустя несколько часов водитель был задержан. Оказалось, на капоте была игрушка. Мужчина надел костюм Деда Мороза и решил подарить жителям Омска новогоднее настроение. Так образом мужчина пытался создать образ сказочника на санях. Сотрудники полиции провели беседу с омичом. Он пообещал обдуманно относиться к украшению автомобиля впредь.

Как оказалось, на капоте был всё же игрушечный олень. Но омичи резонно решили, что это косуля. Вот уже несколько недель косули гуляют по городу. Из-за погоды они мигрировали из Исилькульской области и теперь носятся по дорогам и скверам.

Косуль омичи встречают даже в самом центре города. Они не боятся машин, и спокойно ходят по проезжей части.

Такая беспечность очень опасна. В омский приют постоянно поступают косули, которых сбила машина или покусали собаки. Косули застревают в заборах. и местные жители занимаются их спасением чуть ли не каждый день.

В Минприроды Омской области прошло заседание Охотхозяйственного Совета. Специалисты решают, что делать с косулями.

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Метки: Видео   Омск   интересное   капот   косуля   происшествие   фото   
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13  комментариев
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2k
КАКАнгел 12 часов назад
Я думаю за такое надо сажать , а лучше расстреливать чтоб другим не повадно было
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2k
Mikhail 48 минут назад
вот дурында. кстати это действительно смахивает на случай, когда хотел сделать чтото милое и доброе но из-за рукожопости "милое доброе" выглядит как "кровь кишки".
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113
Кенни Маккормик Час назад
Ну мож чувак мультик посмотрел просто
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10k
Trenzel2003 11 часов назад
Нужно было не на капот, а на бампер прикрепить. И лучше несколько фигурок.
А вообще, у нас дед Мороз на санях ездит запряженных тройкой лошадей. С бубенчиками и на козлах у него сидит снеговик.
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41k
Example 6.2.6 11 часов назад
А по-моему прикольно.. я ещё немного кейтчупом капот намазал.
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shimpansky 12 часов назад
За пару косых, голова косули превратилась в игрушечную... Новый Год, господа, время волшебства
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Борис Карабанов 12 часов назад
Посадить года на три в лагеря, тогда подумает, как создавать ситуацию для ложных доносов о браконьерстве.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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