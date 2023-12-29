В Омске водитель прицепил на капот голову косули и катался так по городу

К счастью, голова оказалась игрушечной.
29 декабря по Омску катался автомобиль, на капот которого водитель прицепил голову косули, украсив мишурой. Жители города были шокированы таким поступком.
По социальным сетям распространялись видео и фотографии. Полицейские пообещали найти водителя.
Спустя несколько часов водитель был задержан. Оказалось, на капоте была игрушка. Мужчина надел костюм Деда Мороза и решил подарить жителям Омска новогоднее настроение. Так образом мужчина пытался создать образ сказочника на санях. Сотрудники полиции провели беседу с омичом. Он пообещал обдуманно относиться к украшению автомобиля впредь.
Как оказалось, на капоте был всё же игрушечный олень. Но омичи резонно решили, что это косуля. Вот уже несколько недель косули гуляют по городу. Из-за погоды они мигрировали из Исилькульской области и теперь носятся по дорогам и скверам.
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Косуль омичи встречают даже в самом центре города. Они не боятся машин, и спокойно ходят по проезжей части.
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Такая беспечность очень опасна. В омский приют постоянно поступают косули, которых сбила машина или покусали собаки. Косули застревают в заборах. и местные жители занимаются их спасением чуть ли не каждый день.
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В Минприроды Омской области прошло заседание Охотхозяйственного Совета. Специалисты решают, что делать с косулями.
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А вообще, у нас дед Мороз на санях ездит запряженных тройкой лошадей. С бубенчиками и на козлах у него сидит снеговик.