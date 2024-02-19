"Братух, спасибо за чай": зэки обманули курьера и посмеялись над ним

20-летний парень поверил им на слово и перевёл сдачу, не получив деньги.
В Омске 20-летний курьер стал жертвой мошенников и своей же глупости. Он рассказал полицейским, что ему в приложении поступил заказ на две пиццы за 1 298 рублей. Оплата была наличными. Заказчик уточнил, что у него есть только крупная купюра номиналом 5 000 рублей. Когда курьер принял заказ, покупатель связался с ним и попросил перевести ему сдачу на карту. При этом пицца не была оплачена и 5000 курьер не получал.
Когда парень приехал на адрес, трубку уже никто не брал. При этом покупатель не указал ни квартиры, ни даже подъезда. Спустя пару минут курьеру пришло смс на телефон. Оказалось, заказ был сделан из тюрьмы. Осуждённые не собирались есть пиццу, им нужны были деньги. Мошенники поблагодарили курьера и пожелали здоровья. Парень понял, что его обманули и обратился в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, - сообщает Управление МВД России по Омской области.
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теперь другие не поведутся на такой развод,
что и хорошо
Тут люди продают квартиры, берут кредиты, я даже удивляюсь как им еще такие кредиты выдают. Там уроки стоимостью под десятки миллионов. А тут 3700. 2-3 пиццы...