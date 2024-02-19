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"Братух, спасибо за чай": зэки обманули курьера и посмеялись над ним

"Братух, спасибо за чай": зэки обманули курьера и посмеялись над ним

Автор:
19 февраля 2024 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: Омск   зэки   интересное   мошенники   обман   тюрьма   фото   
2603
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20-летний парень поверил им на слово и перевёл сдачу, не получив деньги.

В Омске 20-летний курьер стал жертвой мошенников и своей же глупости. Он рассказал полицейским, что ему в приложении поступил заказ на две пиццы за 1 298 рублей. Оплата была наличными. Заказчик уточнил, что у него есть только крупная купюра номиналом 5 000 рублей. Когда курьер принял заказ, покупатель связался с ним и попросил перевести ему сдачу на карту. При этом пицца не была оплачена и 5000 курьер не получал.

Когда парень приехал на адрес, трубку уже никто не брал. При этом покупатель не указал ни квартиры, ни даже подъезда. Спустя пару минут курьеру пришло смс на телефон. Оказалось, заказ был сделан из тюрьмы. Осуждённые не собирались есть пиццу, им нужны были деньги. Мошенники поблагодарили курьера и пожелали здоровья. Парень понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, - сообщает Управление МВД России по Омской области.


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Метки: Омск   зэки   интересное   мошенники   обман   тюрьма   фото   
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11  комментариев
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3k
Rom 3 часа назад
Написали же, опыт будет у парня. Ничего плохого, просто потом не будет вперед никому денег давать. )))
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7k
Евгений Д 2 минуты назад
Тупые сидельцы-
теперь другие не поведутся на такой развод,
что и хорошо
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8k
tamin 19 минут назад
Недорого за опыт
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8k
Allmaster 44 минуты назад
Урок за 3700 от лопушистости? Очень недорого.
Тут люди продают квартиры, берут кредиты, я даже удивляюсь как им еще такие кредиты выдают. Там уроки стоимостью под десятки миллионов. А тут 3700. 2-3 пиццы...
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58k
turyst 49 минут назад
Хм... А накажут сотрудников ФСИН за то, что у зеков есть телефон в камере?
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14k
KotSkripaley Час назад
Недорогое вложение средств, в проект под названием "житейский опыт"
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437
Посейдон 2 часа назад
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351
volvulus 2 часа назад
Поблагодарить может их за столь недорогой урок курса "не будь лохом". Эти уроки, судя по историям из тех же фишек, бывают прям очень дорогие.
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Лох - не мамонт.
Как говорится, закозлить козла не впадлу.
Вот даже приятно поиздеваться над пи*здоголовым. Кем надо быть чтобы так лохануться?
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38k
АнтонПолднев 3 часа назад
Курьер не получил денег за заказ. Курьеру не указали ни номера подъезда, ни номера квартиры. Тем не менее по первой просьбе он перевёл непонятно кому деньги. Что же это за курьер...?
Ссылка youtu.be
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
348742



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