"Братух, спасибо за чай": зэки обманули курьера и посмеялись над ним

В Омске 20-летний курьер стал жертвой мошенников и своей же глупости. Он рассказал полицейским, что ему в приложении поступил заказ на две пиццы за 1 298 рублей. Оплата была наличными. Заказчик уточнил, что у него есть только крупная купюра номиналом 5 000 рублей. Когда курьер принял заказ, покупатель связался с ним и попросил перевести ему сдачу на карту. При этом пицца не была оплачена и 5000 курьер не получал.