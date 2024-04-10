Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда

Второму дебоширу вынесли приговор.
Суд вынес приговор двум мужчинам, которые разгромили омскую пиццерию из-за того, что им отказались налить алкоголь. Конфликт случился в три часа дня у омского ЖД вокзала. Там стоит простенькая пиццерия, куда пришли двое мужчин, чтоб выпить водки. Они сели и сразу начали пить алкоголь. Мужчины быстро опьянели и принялись вести себя неподобающе - кричать и материться. Другие посетители пожаловались на них. Сначала предупреждение сделал официант, потом администратор, но пьяные посетители не замолкали.
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В итоге сотрудники пиццерии рассчитали мужчин и попросили покинуть заведение, отказав в обслуживании. Эта просьба вывела их из себя. Один из мужчин в ярости скинул с барной стойки все находившиеся там заварочные чайники, стаканы, блюдца и чашки. Вся посуда полетела на пол и разбилась вдребезги.
Стоявшая в этот момент спиной к залу су-шеф Дарья Бердникова готовила пиццу. Когда тесто было испорчено хулиганами, она повернулась к ним, чтобы выяснить, что происходит: «Ребята, зачем вы себя так ведете? Покиньте помещение».
Это замечание ещё больше возмутило мужчин и один из них схватил термопот, который тут же бросил в девушку. Потом второй из нападавших кинул в неё миксером для приготовления коктейлей и попал девушке в ногу. После этого она смогла убежать в коридор.
Сотрудники пиццерии вызвали ЧОП, но дебоширы скрылись раньше. Их задержали уже полицейские. Сначала мужчины уверяли, что ни в чём не виноваты: им отказали в обслуживании и нахамили. Позже, когда появились записи с камер, мужчины признали свою вину. Правда, один признал полностью, а второй - частично.
Судебное заседание состоялось 9 апреля 2024 года. Однако, на него явился только один обвиняемый, тот, что признал свою вину. Второй обвиняемый скончался, не дождавшись заседания. Источник “АиФ” рассказал, что смерть наступила в результате злоупотребления алкоголем.
“Суд признал обвиняемого виновным и с учетом позиции государственного обвинителя назначил второму виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд обязал взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда”, - сообщили в прокуратуре.
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