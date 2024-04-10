Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда

В итоге сотрудники пиццерии рассчитали мужчин и попросили покинуть заведение, отказав в обслуживании. Эта просьба вывела их из себя. Один из мужчин в ярости скинул с барной стойки все находившиеся там заварочные чайники, стаканы, блюдца и чашки. Вся посуда полетела на пол и разбилась вдребезги.





Стоявшая в этот момент спиной к залу су-шеф Дарья Бердникова готовила пиццу. Когда тесто было испорчено хулиганами, она повернулась к ним, чтобы выяснить, что происходит: «Ребята, зачем вы себя так ведете? Покиньте помещение».





Это замечание ещё больше возмутило мужчин и один из них схватил термопот, который тут же бросил в девушку. Потом второй из нападавших кинул в неё миксером для приготовления коктейлей и попал девушке в ногу. После этого она смогла убежать в коридор.





Сотрудники пиццерии вызвали ЧОП, но дебоширы скрылись раньше. Их задержали уже полицейские. Сначала мужчины уверяли, что ни в чём не виноваты: им отказали в обслуживании и нахамили. Позже, когда появились записи с камер, мужчины признали свою вину. Правда, один признал полностью, а второй - частично.