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Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда

Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда

Автор:
10 апреля 2024 18:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   Россия   водка   интересное   нападение   фото   ярость   
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Второму дебоширу вынесли приговор.

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые разгромили омскую пиццерию из-за того, что им отказались налить алкоголь. Конфликт случился в три часа дня у омского ЖД вокзала. Там стоит простенькая пиццерия, куда пришли двое мужчин, чтоб выпить водки. Они сели и сразу начали пить алкоголь. Мужчины быстро опьянели  и принялись вести себя неподобающе - кричать и материться. Другие посетители пожаловались на них. Сначала предупреждение сделал официант, потом администратор, но пьяные посетители не замолкали.

В итоге сотрудники пиццерии рассчитали мужчин и попросили покинуть заведение, отказав в обслуживании. Эта просьба вывела их из себя. Один из мужчин в ярости скинул с барной стойки все находившиеся там заварочные чайники, стаканы, блюдца и чашки. Вся посуда полетела на пол и разбилась вдребезги.


Стоявшая в этот момент спиной к залу су-шеф Дарья Бердникова готовила пиццу. Когда тесто было испорчено хулиганами, она повернулась к ним, чтобы выяснить, что происходит: «Ребята, зачем вы себя так ведете? Покиньте помещение».


Это замечание ещё больше возмутило мужчин и один из них схватил термопот, который тут же бросил в девушку. Потом второй из нападавших кинул в неё миксером для приготовления коктейлей и попал девушке в ногу. После этого она смогла убежать в коридор.


Сотрудники пиццерии вызвали ЧОП, но дебоширы скрылись раньше. Их задержали уже полицейские. Сначала мужчины уверяли, что ни в чём не виноваты: им отказали в обслуживании и нахамили. Позже, когда появились записи с камер, мужчины признали свою вину. Правда, один признал полностью, а второй - частично.

Судебное заседание состоялось 9 апреля 2024 года. Однако, на него явился только один обвиняемый, тот, что признал свою вину. Второй обвиняемый скончался, не дождавшись заседания. Источник “АиФ” рассказал, что смерть наступила в результате злоупотребления алкоголем.

“Суд признал обвиняемого виновным и с учетом позиции государственного обвинителя назначил второму виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд обязал взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда”, - сообщили в прокуратуре.

Источник:

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Метки: Омск   Россия   водка   интересное   нападение   фото   ярость   
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18  комментариев
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6k
Трям Час назад
Сука! Таки ушел от правосудия...
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17k
Алексей 8 минут назад
наверное пиццей подавился....
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Награда нашла своего героя, захлебнулся блевотиной.
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22k
иванов дмитрий 36 минут назад
Не сомневаюсь, что такой мягкий приговор, вдохновит и этого урода и других идиотов творить любую дичь. Ведь им за это, можно считать, ничего серьёзного не будет.
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293
sioma08 42 минуты назад
Вот твари...
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18k
a_komolow 53 минуты назад
### что смерть наступила в результате злоупотребления алкоголем. ###

Не умеешь ПИТЬ , пей кефир , придурок!
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314
Xiks 54 минуты назад
Соскочил с бутылки правосудия
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63k
Олег Час назад
вот почему нельзя выпустить в эту пьяную обезьяну всю обойму боевых патронов из короткоствола?
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23k
Shtoppi Час назад
тот который умер - видимо забухал не вынеся стыда и душевных мук от содеянного.
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2
pilot52 Shtoppi 46 минут назад
Наверное он продолжил себя в СИЗО так-же вести как и в пиццерии. Не учел, что окружающие его не интеллигентные бармены.
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9k
Alex 2 часа назад
Оригинально от тюряги откосил
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4914 постов (4700 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352990



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