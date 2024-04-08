Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки

Оказалось, таким способом 29-летний омич довольно долго зарабатывал себе на жизнь. Парень занимался бегом, был КМС по лёгкой атлетике, участвовал во многих забегах. У него есть медали и награды. Как же так произошло, что спортсмен и поклонник активного образа жизни встал на скользкую дорожку? Друзья омича тоже недоумевают, что же превзошло.

«Вместе бегали, занимались моржеванием, участвовали во многих пробежках. Всегда был на спорте, про наркотики не подумал бы. Рядом всегда - любящая девушка, которая поддерживала его во всем и помогала ему, также вместе с ним принимала участие в забегах», - рассказал Евгений изданию “АиФ”.