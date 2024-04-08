FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8623 поста • 1060 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки

Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки

Автор:
08 апреля 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Наркотики   Омск   Россия   интересное   спортсмен   фото   
1766
2
1

Оказалось, у молодого человека было просто отличное прикрытие. Никто бы не подумал на спортсмена.

Омская полиция вместе со спецназом задержали в Омске спортсмена, который на бегу раскидывал закладки. При обыске у него нашли три свёртка с наркотиками. Как выяснилось, подработку мужчина нашёл в интернете. Он закупил большую партию, фасовал наркотик и делал закладки. После этого “куратор” высылал ему деньги. Дома у мужчины обнаружили почти полкилограмма наркотиков.

Оказалось, таким способом 29-летний омич довольно долго зарабатывал себе на жизнь. Парень занимался бегом, был КМС по лёгкой атлетике, участвовал во многих забегах. У него есть медали и награды. Как же так произошло, что спортсмен и поклонник активного образа жизни встал на скользкую дорожку? Друзья омича тоже недоумевают, что же превзошло.

«Вместе бегали, занимались моржеванием, участвовали во многих пробежках. Всегда был на спорте, про наркотики не подумал бы. Рядом всегда - любящая девушка, которая поддерживала его во всем и помогала ему, также вместе с ним принимала участие в забегах», - рассказал Евгений изданию “АиФ”.

Верные друзья и девушка пришли к суду, принеся с собой медали. Однако, они не спасут его от уголовной ответственности. По данным УМВД России по Омской области, бегуну-наркоторговцу может грозить пожизненнее заключение. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 – ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). В УК РФ за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Наркотики   Омск   Россия   интересное   спортсмен   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
AzuveR 2 часа назад
Теперь будет по зоне бегать. Как по мне,все твари которые торгуют и распространяют наркоту,подлежат отстрелу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Доктор 13 минут назад
Мразь, сам значит здоровенький , а других гробит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Искандер 16 минут назад
Что со спортсменами происходит?! То физрук школы №937 г. Москва попался на закладках, то теперь вот спортсмен! Где у них призыв к здоровому образу жизни?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Веселый Пук 48 минут назад
Как хочется прочитать новость что полицейские поймали организатора интернет магазина по распространению наркотиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex Час назад
Добегался....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
Александр Поляков Час назад
Да поможет тебе алях мудилялях, брят!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin 2 часа назад
"Верные друзья и девушка пришли к суду, принеся с собой медали. " - а зачем, с какой целью ? Если бы у меня знакомый признался, что подрабатывает "кладменом" - это был бы последний день моего знакомства с ним.
Есть статьи, от которых никто не застрахован - можно сбить алкаша и присесть на пару лет, можно защищаться от гопоты, свернуть кому-то шею и тоже присесть. Ну или вариант подставы ( мир не справедлив). Но вот это, тем более - когда на камеру и всё признаёт. Фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 2 часа назад
Верните смертную казнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex 2 часа назад
Вот ведь пид**р. Теперь на зоне бегать будет от желающих поиметь его в зад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Иван Лаптев Alex Час назад
Кому он там нахер нужен, бегать за ним. Таких как он полные зоны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4904 поста (4690 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали...
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
Набирающие популярность в сообществах
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Россия#автомобили#Прикол#шоу бизнес#инцидент#авто аварии#задержание
#животные#интересно#факты#интересное#США#дети#собака#аварии#полиция#здоровье
#люди#Юмор#история#машина#автомир#кино#фильм#ДТП#подвиг#Китай
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера "Чтобы никогда не забыли": в Нижневартовске родители назвали сына Владимир-Путин "Чтобы никогда не забыли": в Нижневартовске родители назвали сына Владимир-Путин Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль “Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу “Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и... Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует

На что жалуетесь?

Вернуться