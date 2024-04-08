Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки

Оказалось, у молодого человека было просто отличное прикрытие. Никто бы не подумал на спортсмена.
Омская полиция вместе со спецназом задержали в Омске спортсмена, который на бегу раскидывал закладки. При обыске у него нашли три свёртка с наркотиками. Как выяснилось, подработку мужчина нашёл в интернете. Он закупил большую партию, фасовал наркотик и делал закладки. После этого “куратор” высылал ему деньги. Дома у мужчины обнаружили почти полкилограмма наркотиков.
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Оказалось, таким способом 29-летний омич довольно долго зарабатывал себе на жизнь. Парень занимался бегом, был КМС по лёгкой атлетике, участвовал во многих забегах. У него есть медали и награды. Как же так произошло, что спортсмен и поклонник активного образа жизни встал на скользкую дорожку? Друзья омича тоже недоумевают, что же превзошло.
«Вместе бегали, занимались моржеванием, участвовали во многих пробежках. Всегда был на спорте, про наркотики не подумал бы. Рядом всегда - любящая девушка, которая поддерживала его во всем и помогала ему, также вместе с ним принимала участие в забегах», - рассказал Евгений изданию “АиФ”.
Верные друзья и девушка пришли к суду, принеся с собой медали. Однако, они не спасут его от уголовной ответственности. По данным УМВД России по Омской области, бегуну-наркоторговцу может грозить пожизненнее заключение. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 – ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). В УК РФ за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Есть статьи, от которых никто не застрахован - можно сбить алкаша и присесть на пару лет, можно защищаться от гопоты, свернуть кому-то шею и тоже присесть. Ну или вариант подставы ( мир не справедлив). Но вот это, тем более - когда на камеру и всё признаёт. Фу.