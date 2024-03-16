Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует

Самым сложным было изображение герба на пластине из бивня мамонта.
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в преддверии выборов создал новую миниатюрную работу. Маленький кузнечик отправляет в корзину бюллетень.
Нужен был образ, чтобы показать, что пора идти голосовать. А так как я всё делаю через насекомых, то выбрал кузнечика. Его я засушил для своих будущих работ еще летом. Под него сделал урну из пластика, а самым сложным элементом был, конечно, герб, - рассказал Коненко.
Кроме этого, миниатюрист создал небольшую композицию с комарами, которые мчатся на выборы, призывая других. Надпись "Все на выборы" выполнена на рисовом зёрнышке, а комары по сравнению с ним кажутся просто огромными.
Размер урны — меньше наперстка. В урне есть отверстие, куда можно положить бюллетень.
Герб надо было нарисовать, потому что напечатать такого размера невозможно. Бюллетень входит можно бросить в урну — для этого есть специальное отверстие, — рассказал микроминиатюрист корреспонденту NGS55.RU.
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