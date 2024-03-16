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Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует

Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует

Автор:
16 марта 2024 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Коненко   Омск   выборы   интересное   кузнечик   микроминиатюра   фото   
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Самым сложным было изображение герба на пластине из бивня мамонта.

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в преддверии выборов создал новую миниатюрную работу. Маленький кузнечик отправляет в корзину бюллетень.

Нужен был образ, чтобы показать, что пора идти голосовать. А так как я всё делаю через насекомых, то выбрал кузнечика. Его я засушил для своих будущих работ еще летом. Под него сделал урну из пластика, а самым сложным элементом был, конечно, герб, - рассказал Коненко.

Кроме этого, миниатюрист создал небольшую композицию с комарами, которые мчатся на выборы, призывая других. Надпись "Все на выборы" выполнена на рисовом зёрнышке, а комары по сравнению с ним кажутся просто огромными.

Размер урны — меньше наперстка. В урне есть отверстие, куда можно положить бюллетень.

Герб надо было нарисовать, потому что напечатать такого размера невозможно. Бюллетень входит можно бросить в урну — для этого есть специальное отверстие, — рассказал микроминиатюрист корреспонденту NGS55.RU.

Источник:

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Метки: Видео   Коненко   Омск   выборы   интересное   кузнечик   микроминиатюра   фото   
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1  комментарий
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sapér Vodička 20 минут назад
Покемонище,ты зачем такая упоротая !
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