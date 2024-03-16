Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в преддверии выборов создал новую миниатюрную работу. Маленький кузнечик отправляет в корзину бюллетень.

Нужен был образ, чтобы показать, что пора идти голосовать. А так как я всё делаю через насекомых, то выбрал кузнечика. Его я засушил для своих будущих работ еще летом. Под него сделал урну из пластика, а самым сложным элементом был, конечно, герб, - рассказал Коненко.