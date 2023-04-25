Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной

Причиной этого стали высказывания Шурыгиной на ТВ. Она стала «звездой» шоу «Пусть говорят» - ходили какие-то невероятные слухи, например, что после каждого эфира, она брала несколько миллионов за рекламу товаров в своих соцсетях, но это не подтверждено.

Зато очевидно, что Шурыгина постоянно путалась в показаниях и каждый раз рассказывала свою «грустную» историю заново. Вероятно, это приняли к сведению и Семёнова всё-таки отпустили.