Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной

По идее, он должен был сломаться.
Инцидент с Шурыгиной случился в марте 2016-го. Девушке на тот момент было 16, а главным обвиняемым, обидчиком и преступником стал Сергей Семёнов - его судили за изнасилование и отправили в колонию на 8 лет. Потом приговор смягчили до 3 лет и 3 месяцев за решёткой. А через год парня выпустили по УДО.
Причиной этого стали высказывания Шурыгиной на ТВ. Она стала «звездой» шоу «Пусть говорят» - ходили какие-то невероятные слухи, например, что после каждого эфира, она брала несколько миллионов за рекламу товаров в своих соцсетях, но это не подтверждено.
Зато очевидно, что Шурыгина постоянно путалась в показаниях и каждый раз рассказывала свою «грустную» историю заново. Вероятно, это приняли к сведению и Семёнова всё-таки отпустили.
После освобождения, он перебрался в Самару и стал таксовать. Потом, вместо того, чтобы сломаться и жаловаться на жизнь - начал помогать тем, кого ложно обвиняют в изнасилованиях. Попутно завёл свой блог на эту тематику и женился - избранница Сергея ни капли не верит в его виновность в деле Шуригиной и после свадьбы с удовольствием взяла его фамилию.
Сейчас Сергею 27 лет, детей пока нет, но это не за горами. По крайней мере, выглядит он счастливым.
А что Шурыгина?
После волны «хайпа», о ней стали быстро забывать. Её дело пытались обсуждать на ТВ и в 2019 году, но всем уже было всё равно. Диана лишилась былой популярности, вышла замуж, развелась, работала вебкамщицей. Ничего нового или оригинального.
Время всё расставило по своим местам.
Источник:
- Шурыгина и ее насильник: выясняется, как всё было на самом деле
- Трижды избежать изнасилования - судьба или сообразительность?
- Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок
- Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании
- Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной вышел на свободу
https://memepedia.ru/shurygina-zavela-akkaunt-na-onlifans-sliv-foto-2021/https://memepedia.ru/shurygina-zavela-akkaunt-na-onlifans-sliv-foto-2021/
может еще и услышим о ней, как о порно-звезде?
Наверное, очередной хайп, постанова. Не знаю.
Он "первоход", кому он там нужен, что бы им "интерисовались". Говорить может, что угодно. Но статья есть статья. Под шконарь сходу не загнали, считай повезло. А в опущенные угодить не легко, а очень легко.