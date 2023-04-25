FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7493 поста • 868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной

Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной

Автор:
25 апреля 2023 17:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: диана шурыгина   изнасилование   сергей семенов   суд   судьба   ульяновск   хайп   
2477
5

По идее, он должен был сломаться.

Инцидент с Шурыгиной случился в марте 2016-го. Девушке на тот момент было 16, а главным обвиняемым, обидчиком и преступником стал Сергей Семёнов - его судили за изнасилование и отправили в колонию на 8 лет. Потом приговор смягчили до 3 лет и 3 месяцев за решёткой. А через год парня выпустили по УДО.

×
×

Причиной этого стали высказывания Шурыгиной на ТВ. Она стала «звездой» шоу «Пусть говорят» - ходили какие-то невероятные слухи, например, что после каждого эфира, она брала несколько миллионов за рекламу товаров в своих соцсетях, но это не подтверждено.

Зато очевидно, что Шурыгина постоянно путалась в показаниях и каждый раз рассказывала свою «грустную» историю заново. Вероятно, это приняли к сведению и Семёнова всё-таки отпустили.

После освобождения, он перебрался в Самару и стал таксовать. Потом, вместо того, чтобы сломаться и жаловаться на жизнь - начал помогать тем, кого ложно обвиняют в изнасилованиях. Попутно завёл свой блог на эту тематику и женился - избранница Сергея ни капли не верит в его виновность в деле Шуригиной и после свадьбы с удовольствием взяла его фамилию.

Сейчас Сергею 27 лет, детей пока нет, но это не за горами. По крайней мере, выглядит он счастливым.

А что Шурыгина?

После волны «хайпа», о ней стали быстро забывать. Её дело пытались обсуждать на ТВ и в 2019 году, но всем уже было всё равно. Диана лишилась былой популярности, вышла замуж, развелась, работала вебкамщицей. Ничего нового или оригинального.

Время всё расставило по своим местам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: диана шурыгина   изнасилование   сергей семенов   суд   судьба   ульяновск   хайп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
271
Юрий Час назад
А было ли вообще изнасилование этой шмары?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
71k
Пётровыч 40 секунд назад
Шлюха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 3 минуты назад
"Но осадочек остался" (с) - путь в некоторые сферы работы для него все равно теперь закрыт, хотя бы из-за его публичной известности в негативной контексте, а также некоторые могут и не верить в его версию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 5 минут назад
Её надо было посадить на тот срок, который грозил этому парню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 16 минут назад
Бесславный жизненный путь тупой шл@хи! Пусть сторчится и сдохнет в безвестности, туда ей и дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
985
Шурман 24 минуты назад
Есть маленькое но ! она не только на камерах позирует но уже и в порно пошла , кстати , очень хорошо пойдет но до Саши ей еще как до луны .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
985
Шурман Полчаса назад
Не хотел читать , но почитал , я на стороне пацана , он просто сам был бухой и не фиг сувать так , отведи ты домой и там все сделайте , а здесь как видео пошло по рукам она и кипиш подняла . Слава тебе господи когда я родился не было камер и нормальных телефонов , после дискача присунул или в рот дал не важно и все довольные :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Вы не поверите. Но Шурыгина принялась торговать фотами своей гениталии. Хотя.. и тогда уже было все ясно. Только 18+
https://memepedia.ru/shurygina-zavela-akkaunt-na-onlifans-sliv-foto-2021/https://memepedia.ru/shurygina-zavela-akkaunt-na-onlifans-sliv-foto-2021/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Елена 53 минуты назад
Лучше бы саму шмару посадили. Парня жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Дмитрий Елена 49 минут назад
ну видимо что-то было... раз он не мстит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 59 минут назад
Даже не отомстил. Сопли благородства и всё такое. Так и будут всякие шмары подставлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной Час назад
Было еще видео когда-то давно, как ее какой-то чувак обнаружил за кассой в какой-то то "Пятерочке"... Начал снимать.. она за ним побежала, кричала выключить камеру и прочее...
Наверное, очередной хайп, постанова. Не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей Час назад
Краткий пересказ того, что произошло там на самом деле.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ChePaev Час назад
пля, я бы торпеду к ней заслал после такого, чтобы она оставшуюся жизнь через катетер питалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
938
ruslan d Час назад
Да чего ломаться , всего год отсидел , думаю его там никто пальцем не тронул за все время ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214921



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Набирающие популярность в сообществах
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Увидел тут один интересный иск
Увидел тут один интересный иск
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#интересное#США#забавно#люди#шоу бизнес#наука
#Юмор#автомобили#в мире#подборка#аварии#авто аварии#картинки#Россия#Жизнь#позитив
#Прикол#животные#интересно#факты#дтп#Автовсячина#кино#Китай#природа#Приколы
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной вышел на свободу Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной вышел на свободу Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок Шурыгина и ее насильник: выясняется, как всё было на самом деле Шурыгина и ее насильник: выясняется, как всё было на самом деле Трижды избежать изнасилования - судьба или сообразительность? Трижды избежать изнасилования - судьба или сообразительность? Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании

На что жалуетесь?

Вернуться