В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции

Злоумышленник напал на 8-летнюю девочку в подъезде дома. К счастью, за ней спускалась мать. А неравнодушные соседи, услышав шум, выбежали и произвели гуманный гражданский арест.
В подъезде одного из домов на Винницкой улице в Челябинске неизвестный мужчина напал на первоклассницу. Однако следом за девочкой спускалась ее мать, которой злоумышленник не видел. Женщина попыталась отбить ребенка и закричала. Преступник ударил ее и попытался убежать. Но подоспевшие на шум соседи не позволили ему это сделать.
Молодые парни его догнали, скрутили и вызвали полицию:
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Преступника задержал приехавший на вызов наряд полиции и отвез в отдел.
«Заявление по данному факту поступило, мужчина в данный момент находится в отделе полиции „Металлургический“. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по ним будет вынесено процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе полиции региона.
Подавляющее большинство местных жителей очень недовольны, что педофила
отпустили сдали полицейским.
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Для меня хорошо всё кончилось (про мужика не знаю, скорая его увезла живым, чё уж там дальше - фиг знает), но ведь могло и по другому обернутся, особенно если бы я ремень снять с перил успел - доказывай потом что этого алкаша там не душил. Так что не делаю теперь поспешных выводов на основании первых эмоций...
Эх, люди, люди...
Скажем так , там разберутся.
А потом появляются подробности. И оказывается, что и педофил не педофил, и девочка не девочка и вообще все очень мутно и неоднозначно. Примеров таких случаев я приводить не буду, но их немало.
Так что я бы не стал высказывать своего мнения по данной ситуации. По крайней мере до окончания официального расследования.