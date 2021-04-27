FISHKINET
Сообщество Криминал 583 поста • 244 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции

В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: арест   видео   задержание   нападение   педофил   полиция   челябинск   
1838
3
1

Злоумышленник напал на 8-летнюю девочку в подъезде дома. К счастью, за ней спускалась мать. А неравнодушные соседи, услышав шум, выбежали и произвели гуманный гражданский арест.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: арест   видео   задержание   нападение   педофил   полиция   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
36
Племянник Путина 2 часа назад
зря сдали. надо было облить бензином и сжечь нахрен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Алексей Племянник Путина Час назад
А не боишься, что однажды тебя самого сожгут не разобравшись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 45 секунд назад
С чего взяли, что педофила то поймали? По ссылке, действительно, "напал". Не коим разе не защищаю этого утырка, что бы о там не сделал, но просто вопрос? С чего взяли, что педофил то? Может цель какая другая была?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Matrosskin 10 минут назад
Первая мысль была - а чё до приезда бошку не оторвали... Именно что была, до недавнего времени. А год назад у меня случай был, и пересмотрел я вот такую поспешность - вечером пошёл пива в магаз взять, вот припёрло вдруг. И вместо того чтоб как обычно на лифте - пошёл пешком (хотя вечером я как-то не очень люблю ходить по тёмной лестнице, но тут как подтолкнуло что-то). И двумя этажами ниже на лестнице мужик лежит и хрипит. Подбежал, что как ? А у него ремень на шее, обычный, брючный и привязан к перилам. То ли реально удавится хотел, то ли припугнуть да затея из под контроля вышла, ремень затянулся, а встать сил не хватило (оказалось - бывший муж одной из проживающих, алкаш местный). В общем я его поднимаю, но ремень сил снять уже не хватает, чуть ослабить только (у меня рука после перелома тогда ещё не работала толком). И вот я его вроде как подтянул, держу, толком освободить не могу, пытаюсь одновременно ещё позвать кого-то (а время 21:30, прям кто и рванул в подъезд, ага). Ну прибежал ещё мужик, сняли. А мужик потом рассказал, что его жена спускалась и видит картину как будто я пытаюсь кого-то задушить - ну показалось ей так в панике и темноте и хорошо вернулась и позвала его
Для меня хорошо всё кончилось (про мужика не знаю, скорая его увезла живым, чё уж там дальше - фиг знает), но ведь могло и по другому обернутся, особенно если бы я ремень снять с перил успел - доказывай потом что этого алкаша там не душил. Так что не делаю теперь поспешных выводов на основании первых эмоций...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Сергей 23 минуты назад
мдя.... любой, кто находится в непосредственной близости к ребенку яжематери автоматически становится педофилом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
870
sedoisever 42 минуты назад
Вот все эти умники, которые орут: "Убейте его. Зря сдали", пусть сами и убьют. И отсидят. Или пусть их убьют без суда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кенвуд 51 минуту назад
Если бы у этого урода обнаружили открытый перелом черепа, я бы, как свидетель, подтвердил бы, что он сам об асфальт пятнадцать раз или более головой стукнулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Час назад
А с чего взяли, что педофил? Это он им сам сказал? Может это обычный наркоман или алкаш, который хотел отобрать телефон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия workmen77 58 минут назад
Та такого тоже нужно было отпиз@дячить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа workmen77 24 минуты назад
А есть большая разница? Унтерменш он и есть унтерменш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов Час назад
Гастер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Lynx Час назад
По морде лица - очевидный разбой. Персонажу не до стояка на малолеток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Lynx Час назад
Дык, и подробностей нападения даже нет. Может телефон хотел отжать, может просто напугался ребёнок. А какая разница? Клич-то брошен - педофил! Бензином облить, сжечь, отрубить голову, выковырять из головы глаза, затолкать их в глотку и потом кастрировать. Можно и в обратном порядке. Жаль, что не успели!!!
Эх, люди, люди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
ЧиллиВилли Lynx Час назад
только хотел написать, ему телефон надо был позвонить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
insaider Час назад
Молодцы челябинцы,живьём взяли! Пусть суд решает,что с ним делать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
GoInDown Час назад
Учитывая помойность сегодняшних сми и количество вбросов, я бы повременил с ненавистью.
Скажем так , там разберутся.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
gnyS i Час назад
Откуда такое название заголовка? По ссылке представленной автором нет даже слова о педофилии - )кто не в курсе синий текст кликабельный) - см. мужчина "напал", так же источник не указывает деталей событий, в тексте указано только что по факту нападения подано заявление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335k
Dionysus Автор поста gnyS i Час назад (изменен)
Вы полагаете, что педофила я сам выдумал?
Я бы с радостью выдумал, но...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
gnyS i Dionysus 47 минут назад
Что то много версий, Челябинец, маньяк, педофил, мужчина. Если не докажут действий сексуального характера то максимум что ему светит это 156УК РФ или 161 УК РФ если он скажет что хотел что либо у нее отобрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
GoInDown gnyS i 37 минут назад
А еще может быть девочка сама спускалась по лестнице и в потемках врезалась в мужика и он помог ей подняться, она испугалась заплакала + мамашка оказалась типичной современной "ЯЖМать" и вот он свеженький, тепленький педофил готов. Короче я бы на месте мужика, если он не виновет от души бы потом в судах оторвался на этих чернушных СМИ, вон там даже РенТВ есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Час назад
Ну вот опять. Уж сколько раз так было (и тут на фишках тоже): излагается очередная история про очередного педофила. Однобоко излагается: или версия только ментов, или только потерпевших. И сразу начинается вой хомячков: "Ату его! Держите педофила! Отрезать ему яйца, облить бензином и сжечь, расстрелять!" и все в таком духе.
А потом появляются подробности. И оказывается, что и педофил не педофил, и девочка не девочка и вообще все очень мутно и неоднозначно. Примеров таких случаев я приводить не буду, но их немало.
Так что я бы не стал высказывать своего мнения по данной ситуации. По крайней мере до окончания официального расследования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

335404



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении фронтмена Rammstein
6
194
Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении фронтмена Rammstein
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
2
161
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
1
17
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
10 фильмов о психиатрической лечебнице
0
5
10 фильмов о психиатрической лечебнице
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#аварии#в мире#история#смех#сша#авария дня#Реакция
#фото#животные#Россия#картинки#фотографии#приколы#города#факты#кино#интересное
#прикол#люди#СССР#авто аварии#подборка#смешно#знаменитости#шоу бизнес#прикольные#население

На что жалуетесь?

Вернуться