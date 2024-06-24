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В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время теракта в Дагестане

В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время теракта в Дагестане

Автор:
24 июня 2024 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   лезгинка   мэр   полиция   пятигорск   
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Мэр города попросил правоохранительные органы возбудить уголовное дело.

Вчера вечером группа мужчин устроила танцы на проезжей части в центре Пятигорска. Молодые люди отплясывали лезгинку под традиционную музыку, которая разносилась по всему центру города. Инцидент произошёл в момент террористического акта в Дагестане — примерно спустя полтора часа, как началась стрельба в Дербенте и Махачкале.


На опубликованное в соцсетях видео обратил внимание глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он возмутился поведению молодых людей и предположил, что они радуются теракту. Он отметил, что нарушители уже задержаны и традиционно извинились на камеру. Ворошилов опасается, что весельчаки отделаются административным делом, по его мнению, они заслуживают уголовного наказания.

"Чему радовались эти …? смертью детей, полицейских, гражданских лиц? Надеюсь, правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности. Наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошёл террористический акт. В Дербенте и Махачкале две группы террористов практически синхронно напали на православные храмы и синагоги. Также нападению подверглись посты ДПС. В результате террористического акта погибли 15 силовиков и четверо гражданских, включая настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В связи с трагическими событиями 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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Метки: Видео   задержание   лезгинка   мэр   полиция   пятигорск   
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7  комментариев
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12k
Юлия 39 минут назад
Ладно там за нарушение общественного порядка, но танцевали через полтора часа с разницей в 500 км- значит радовались именно терракту, откровенно притянуто за уши.
Все прям сидят и ежеменутно мониторят что в стране происходит?
Тогда по идее можно вобще арестовать всех, кто в то время чему то радовался и что то отмечал по всей стране.
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335
Alexander 13 минут назад
очень надеемся, что доплясывать будут на зоне, у кого нибудь на х ... .
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4k
Звёздный странник 15 минут назад
А как их танцы связаны с терактом? Только тем, что произошли в один день и разницей в полтора часа (на кадрах с терактом день, а на кадрах с танцами уже ночь)? Не кажется ли ,что это притянуто за уши? Где конкретика обоснования?
Тем более, что нам так и не пояснили причину танцев. Где показания от самих виновников? Тупо выложили домыслы и предположения от главы города, на основе "Есть только два мнения - моё и неправильное", а вот объяснения самих танцоров как-то проигнорировали. Ему там что-то показалось и он выдал желаемое за действительное. И какие тут могут быть выводы у общества? То, что он - глава города, не значит, что его мнения непогрешимы в своей сути. На таком основании к ответственности можно привлечь ЛЮБОГО в стране, кто в этот день радовался.
=-=-=
А вдруг они радовались задержанию и ликвидации террористов? Такое в голову главе не могло прийти?
=-=-=
Пост не полный и судить тут не о чем. Строить выводы на предубеждениях - глупо и нерационально.
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8k
pinbalist Полчаса назад
Ни капли не оправдываю "танцоров", но как можно "попросить" возбудить дело? А любой так может попросить или только специальные люди?
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−4
Vlad 41 минуту назад
По 12 лет каждому танцору, и чтобы так было всегда - и как рукой снимет.
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11k
Alex 44 минуты назад
Тупые макаки
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3k
Damvrot Hohlam 52 минуты назад
грязное чурбаньё
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Burzum
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