В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время теракта в Дагестане

Мэр города попросил правоохранительные органы возбудить уголовное дело.
Вчера вечером группа мужчин устроила танцы на проезжей части в центре Пятигорска. Молодые люди отплясывали лезгинку под традиционную музыку, которая разносилась по всему центру города. Инцидент произошёл в момент террористического акта в Дагестане — примерно спустя полтора часа, как началась стрельба в Дербенте и Махачкале.
На опубликованное в соцсетях видео обратил внимание глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он возмутился поведению молодых людей и предположил, что они радуются теракту. Он отметил, что нарушители уже задержаны и традиционно извинились на камеру. Ворошилов опасается, что весельчаки отделаются административным делом, по его мнению, они заслуживают уголовного наказания.
"Чему радовались эти …? смертью детей, полицейских, гражданских лиц? Надеюсь, правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности. Наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
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Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошёл террористический акт. В Дербенте и Махачкале две группы террористов практически синхронно напали на православные храмы и синагоги. Также нападению подверглись посты ДПС. В результате террористического акта погибли 15 силовиков и четверо гражданских, включая настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В связи с трагическими событиями 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.
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Все прям сидят и ежеменутно мониторят что в стране происходит?
Тогда по идее можно вобще арестовать всех, кто в то время чему то радовался и что то отмечал по всей стране.
Тем более, что нам так и не пояснили причину танцев. Где показания от самих виновников? Тупо выложили домыслы и предположения от главы города, на основе "Есть только два мнения - моё и неправильное", а вот объяснения самих танцоров как-то проигнорировали. Ему там что-то показалось и он выдал желаемое за действительное. И какие тут могут быть выводы у общества? То, что он - глава города, не значит, что его мнения непогрешимы в своей сути. На таком основании к ответственности можно привлечь ЛЮБОГО в стране, кто в этот день радовался.
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А вдруг они радовались задержанию и ликвидации террористов? Такое в голову главе не могло прийти?
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Пост не полный и судить тут не о чем. Строить выводы на предубеждениях - глупо и нерационально.