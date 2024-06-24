В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время теракта в Дагестане

Вчера вечером группа мужчин устроила танцы на проезжей части в центре Пятигорска. Молодые люди отплясывали лезгинку под традиционную музыку, которая разносилась по всему центру города. Инцидент произошёл в момент террористического акта в Дагестане — примерно спустя полтора часа, как началась стрельба в Дербенте и Махачкале.



На опубликованное в соцсетях видео обратил внимание глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он возмутился поведению молодых людей и предположил, что они радуются теракту. Он отметил, что нарушители уже задержаны и традиционно извинились на камеру. Ворошилов опасается, что весельчаки отделаются административным делом, по его мнению, они заслуживают уголовного наказания.



