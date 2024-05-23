Замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин арестован по делу о взятке

Ему грозит до 15 лет в колонии.
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин - 52-летний начальник Главного управления связи (ГУС) и замначальника Генштаба. Эти должности занял в 2021 году, до этого служил в Восточном военном округе. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
21 мая его задержали и отвезли на допрос в в Главное военное следственное управление СКР. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Это до 15 лет в колонии. Генерала уже арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО. Из его имущества пока известно лишь о квартире площадью 82,6 квадрата в Подольске за 12 млн рублей. У его жены - Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года за 13 млн. О суммах на счетах не сообщают.
Ранее арестовали замминистра обороны Тимура Иванова - и тоже за взятки.
Источник:
Арестован и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. По версии следствия, он получил десятки млн рублей от бизнесмена Лёвы Мартиросяна. Кузнецов помогал этому предпринимателю получать солидные госконтракты. Мартиросян также сидит в камере и ждёт суда. А при обыске у Кузнецова нашли более 100 млн рублей наличкой, коллекционные часы, золотые монеты и прочий тяжёлый люкс. Так что сумма взяток в 30 млн рублей может ещё и увеличится.
Источник:
За комментарием по поводу арестов в Минобороны обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову:
Борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов.
По деталям (уголовных дел, прим.) не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она (борьба с коррупцией, прим.) продолжается во всех ведомствах - будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень.
Кампанейщины может и нет, а задержания есть. Сегодня силовики заодно пришли и к замначальника УФСИН по Московской области Владимиру Талаеву.
Он занимался снабжением, курировал строительство и ремонт объектов своего ведомства. Причину визита, вероятно, вы уже угадали - подозрение в получении взятки. До 20 июля будет сидеть в СИЗО.
Источник:
Источник:
- Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в полицейский участок
- Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО
- Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО
- В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
- Экс-замминистра культуры получила 7 лет колонии