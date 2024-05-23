Замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин арестован по делу о взятке

Борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов.

По деталям (уголовных дел, прим.) не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она (борьба с коррупцией, прим.) продолжается во всех ведомствах - будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень.