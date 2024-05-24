«Я в шоке, если честно»: арестованный уральский борец с коррупцией может быть владельцем нескольких суперкаров

А его родственники живут в элитном ЖК.
21 мая задержали главу свердловского антикоррупционного управления полковника Андрея Дьякова. Ему вменяют получение взятки в 200 млн рублей за афёру с получением налогового вычета.
Сам Дьяков считает, что его оговорил товарищ - Алексей Шахмаев, тот тоже под следствием из-за махинаций с отмыванием денег. Также задержана невестка бывшего главы Екатеринбурга Анастасия Чернецкая.
Пока ещё полковника Дьякова посадили в СИЗО на два месяца. С этим он категорически не согласен:
Меня оговорили, я никаких взяток не брал. Это, если честно, мой друг сделал. Я в шоке, если честно. Вот что мера пресечения на два месяца делает с человеком.
Я не согласен с арестом. У меня нет ни двойного гражданства, ни имущества за границей, ни родственников. Всю жизнь я сельский житель, можно сказать. Все мои друзья подтвердят, что мои родители занимаются сельским хозяйством. Зачем уезжать? У меня трое детей несовершеннолетних. Мешать следствию? С какой целью, каким образом? У них что, утечка информации, что ли?
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А сегодня появились фото суперкаров - сообщают, что он как-то связаны с борцом с коррупцией. Это Ferrari Roma с мощностью двигателя в 620 л. с., электрокар Porsche Taycan, а также кроссоверы BMW и Lexus. Самая дешёвая из авто стоит от 10 млн рублей.
Одна из машин взята в лизинг, остальные записаны на разных людей. Какое отношение к ним имеет арестованный - будут выяснять. Также обыски прошли и у его родственников. В одном из видео выше Дьяков говорил про родню в сельской местности, но уральские журналисты утверждают, что родственники (по крайней мере, некоторые) живут в элитном ЖК «Ривьера».
По словам коллег Дьякова, его зарплата в районе 100 тысяч рублей. Так что следствию предстоит много работы.
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