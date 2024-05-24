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«Я в шоке, если честно»: арестованный уральский борец с коррупцией может быть владельцем нескольких суперкаров

«Я в шоке, если честно»: арестованный уральский борец с коррупцией может быть владельцем нескольких суперкаров

Автор:
24 мая 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Андрей Дьяков   Видео   арест   коррупция   полковник   суперкары   
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А его родственники живут в элитном ЖК.

21 мая задержали главу свердловского антикоррупционного управления полковника Андрея Дьякова. Ему вменяют получение взятки в 200 млн рублей за афёру с получением налогового вычета.

Сам Дьяков считает, что его оговорил товарищ - Алексей Шахмаев, тот тоже под следствием из-за махинаций с отмыванием денег. Также задержана невестка бывшего главы Екатеринбурга Анастасия Чернецкая.

Пока ещё полковника Дьякова посадили в СИЗО на два месяца. С этим он категорически не согласен:

Меня оговорили, я никаких взяток не брал. Это, если честно, мой друг сделал. Я в шоке, если честно. Вот что мера пресечения на два месяца делает с человеком.

Я не согласен с арестом. У меня нет ни двойного гражданства, ни имущества за границей, ни родственников. Всю жизнь я сельский житель, можно сказать. Все мои друзья подтвердят, что мои родители занимаются сельским хозяйством. Зачем уезжать? У меня трое детей несовершеннолетних. Мешать следствию? С какой целью, каким образом? У них что, утечка информации, что ли?

А сегодня появились фото суперкаров - сообщают, что он как-то связаны с борцом с коррупцией. Это Ferrari Roma с мощностью двигателя в 620 л. с., электрокар Porsche Taycan, а также кроссоверы BMW и Lexus. Самая дешёвая из авто стоит от 10 млн рублей.

Одна из машин взята в лизинг, остальные записаны на разных людей. Какое отношение к ним имеет арестованный - будут выяснять. Также обыски прошли и у его родственников. В одном из видео выше Дьяков говорил про родню в сельской местности, но уральские журналисты утверждают, что родственники (по крайней мере, некоторые) живут в элитном ЖК «Ривьера».

По словам коллег Дьякова, его зарплата в районе 100 тысяч рублей. Так что следствию предстоит много работы.

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Метки: Андрей Дьяков   Видео   арест   коррупция   полковник   суперкары   
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7k
pinbalist Час назад
Живая иллюстрация выражения - "Не можешь победить - возглавь"
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51k
Максим Т. 8 минут назад
Небось и лобстерами не брезговал...
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5k
Tuskub 10 минут назад
...вот начитаешься такого и сам начнешь предлагать страшные пытки для таких "людей" которые просто обворовали не аморфное "государство", а каждого из нас и считали, что это очень "умно"... Фу, бля....кроме омерзения и уголовного кодекса с максимальными статьями я к ним больше ничего не имею...фу, бля..
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98k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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43k
Сергей 55 минут назад
А служба собственной безопасности чем интересно занимается, спит похоже как пожарная лошадь.
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419
Влад Сергей 21 минуту назад
Так она подчиняется начальнику.. У нас на заводе тоже служба безопасности подчиняется директору.А он - хозяину завода.
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40k
Александр 58 минут назад
Ну так чел с коррупцией очень эффективно борется, а суперкарыы и элитка это просто трофеи...
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August
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