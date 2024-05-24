«Я в шоке, если честно»: арестованный уральский борец с коррупцией может быть владельцем нескольких суперкаров

Сам Дьяков считает, что его оговорил товарищ - Алексей Шахмаев, тот тоже под следствием из-за махинаций с отмыванием денег. Также задержана невестка бывшего главы Екатеринбурга Анастасия Чернецкая.

Пока ещё полковника Дьякова посадили в СИЗО на два месяца. С этим он категорически не согласен: