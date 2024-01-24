«Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг

В Якутии случилась поножовщина. Молодые люди: один 23-летний местный, второй - 18-летний приезжий из Таджикистана, но с российским гражданством. Они повздорили в ночном клубе, затем договорились о продолжении «беседы». Вскоре каждый из них позвал друзей и они встретились. Но разговора не вышло.

Началась драка, трое человек получили ножевые ранения. Позже один из пострадавших скончался. Это был приятель того местного парня, который поссорился с оппонентом в ночном клубе.