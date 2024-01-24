«Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг

К людям пришлось обратиться главе Якутии. Он пообещал наказать преступника по всей строгости закона и выяснить, как тот получил российское гражданство.
В Якутии случилась поножовщина. Молодые люди: один 23-летний местный, второй - 18-летний приезжий из Таджикистана, но с российским гражданством. Они повздорили в ночном клубе, затем договорились о продолжении «беседы». Вскоре каждый из них позвал друзей и они встретились. Но разговора не вышло.
Началась драка, трое человек получили ножевые ранения. Позже один из пострадавших скончался. Это был приятель того местного парня, который поссорился с оппонентом в ночном клубе.
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Инициатором поножовщины стал приезжий, его задержали.
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Жителей республики это преступление возмутило и они собрались на стихийный митинг с главным вопросом: «Мы же их не трогали - почему они так себя ведут?»
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Позже выяснилось - митинг «организовался» не просто так. Силовики и власти региона сообщают, что обстановку старательно нагнетают, в том числе, из-за границы.
Глава Якутии Айсен Николаев заявил:
Позже о митингах в Якутии высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что в российском обществе уже есть иммунитет к подобным провокациям:
Безусловно определенный иммунитет есть, кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы чётко выполняют свои функции.
Так что с преступником будут разбираться по всей строгости закона - как и требует общество, и глава Якутии. Волнения в республике уже сходят на нет, так что силовики сработали чётко.
А вчера МВД раскрыло статистику преступлений мигрантов в РФ. Этот антирейтинг возглавили выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
С преступностью среди мигрантов будут работать вплотную. В частности, за нарушения закона уже лишают гражданства и отправляют домой. Вот кадры из московского аэропорта Домодедово с массовой депортацией приезжих. Их выстроили в колонны и отправили на родину.
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Было бы еще супер, чтобы наши "доблестные сотрудники миграционного центра в Сахарово" за вознаграждение не удаляли старые данные и пальчики депортированных! Нарушителей депортируют, они дома меняют ФИО, в Сахарово удаляют данные и те спокойно возвращаются в Россию!
Хм, потому и ведут, что не трогали - приняли это за слабость и решили,что теперь они тут бугры...