FISHKINET
Сообщество Криминал 2603 поста • 369 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
«Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг

«Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг

Автор:
24 января 2024 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: Айсен Николаев   Видео   Дмитрий Песков   Якутия   беспорядки   драка   мигранты   митинг   понажовщина   убийство   
2413
7
5

К людям пришлось обратиться главе Якутии. Он пообещал наказать преступника по всей строгости закона и выяснить, как тот получил российское гражданство.

В Якутии случилась поножовщина. Молодые люди: один 23-летний местный, второй - 18-летний приезжий из Таджикистана, но с российским гражданством. Они повздорили в ночном клубе, затем договорились о продолжении «беседы». Вскоре каждый из них позвал друзей и они встретились. Но разговора не вышло.

Началась драка, трое человек получили ножевые ранения. Позже один из пострадавших скончался. Это был приятель того местного парня, который поссорился с оппонентом в ночном клубе.

Инициатором поножовщины стал приезжий, его задержали.

Жителей республики это преступление возмутило и они собрались на стихийный митинг с главным вопросом: «Мы же их не трогали - почему они так себя ведут?»

Позже выяснилось - митинг «организовался» не просто так. Силовики и власти региона сообщают, что обстановку старательно нагнетают, в том числе, из-за границы.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил:

Позже о митингах в Якутии высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что в российском обществе уже есть иммунитет к подобным провокациям:

Безусловно определенный иммунитет есть, кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы чётко выполняют свои функции.

Так что с преступником будут разбираться по всей строгости закона - как и требует общество, и глава Якутии. Волнения в республике уже сходят на нет, так что силовики сработали чётко.

А вчера МВД раскрыло статистику преступлений мигрантов в РФ. Этот антирейтинг возглавили выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

С преступностью среди мигрантов будут работать вплотную. В частности, за нарушения закона уже лишают гражданства и отправляют домой. Вот кадры из московского аэропорта Домодедово с массовой депортацией приезжих. Их выстроили в колонны и отправили на родину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Айсен Николаев   Видео   Дмитрий Песков   Якутия   беспорядки   драка   мигранты   митинг   понажовщина   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Kucher Час назад
Вот поменьше б чучмекам паспорта раздавали, глядишь и митингов бы подобных не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
ProstoBoBka 2 минуты назад
"С преступностью среди мигрантов будут работать вплотную. В частности, за нарушения закона уже лишают гражданства и отправляют домой. Вот кадры из московского аэропорта Домодедово с массовой депортацией приезжих. Их выстроили в колонны и отправили на родину."

Было бы еще супер, чтобы наши "доблестные сотрудники миграционного центра в Сахарово" за вознаграждение не удаляли старые данные и пальчики депортированных! Нарушителей депортируют, они дома меняют ФИО, в Сахарово удаляют данные и те спокойно возвращаются в Россию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан 6 минут назад
Уже и до Якутии чурки добрались
Глава Якутии уверен, что суд, бла-бла-бла, по всей строгости
А с чего он так уверен? Судебные решения, о которых мы узнаём, этой уверенности не прибавляют, мягко говоря. То выпустят, то статью переквалифицируют на более мягкую, то штрафом отделается иностранный чурбан. И разговоры про раскачивание лодки и провокации, в данном случае, перекладывание с больной головы на здоровую. Уже который год люди кричат об этой проблеме, а е@аные чинуши не реагируют. Зато когда людей допекло до крайности - не поддавайтесь на провокации. Действия конкретные где, @ляди чиновничьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Zhora 7 минут назад
Офигеть, даже в Якутске уже чёрные! Что они там вообще делают и как выживают при минус 50?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 18 минут назад
иммунитет к подобным провокациям называется "пофигизм"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Женя Бритва 7 минут назад
Смешно то, что они и тут нашли внешнего врага и сразу показали свою работу и все на контроле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
717
Андрей Граф Полчаса назад
да е.п.т.а каждый день таджик и азер в новостях, когда их с.у.к перестанут пускать и гражданство давать??? поймите их нельзя людьми не то что называть!!! это тупонсое тупое да же не зверье и не насекомое, а просто кусок г.о.в.н.а,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Лёха Лёха 37 минут назад
Да пох.. им депортация! А вот если за одного нелегала отправлять с десяток его друзей, пусть и с паспортами, тогда им свои же кишки начнут выпускать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
прохожий 39 минут назад
до тех пор, пока за совершение преступления , совершенного тожероссиянином, не будут привлекать в качестве соучастника лицо, которое незаконно содействовало незаконному получению последним гражданства, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Teodor 45 минут назад
«Мы же их не трогали - почему они так себя ведут?»
Хм, потому и ведут, что не трогали - приняли это за слабость и решили,что теперь они тут бугры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kuchipachi 47 минут назад
Конечно обстановку нагнетают в том числе из-за границы. Видимо оттуда нам, в РФ, втихую и мигрантов подсылают,и ножи им дают, и говорят режьте русских... Во всем виновата заграница. Не наши доблестные правохоронители, которые без указания сверху и делать ничего не делают, ни службы, которые пускают сюда таких вот отморозков, а именно заграница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев 56 минут назад
не нужно было этих чучмеков в ментовку доставлять. Надо было их раздеть и отправить "на прогулку" за город. Песцам в тундре тоже кушать что то надо, а тут свежезамороженное мясо у них будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир Час назад
Ну а че, раздают паспорта как фантики. 10 лет работы по белому и не попадаться в поле зрения МВД, въезд только как турист на 30дней или по приглашению работодателя, ответственность за подопечного на работодателе. Сдача экзаменов по истории и русскому языку. И только потом заявка на гражданство. С возможностью потерять его вместе со всей семьей за косяки любого из членов семьи. И станут как шёлковые. А так это всё полумеры, ину посидит, ну депортируют. Тенденцию это не меняет, каждую неделю по 2-3 таких случая, избили, зарезали, ограбили и так далее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Артем Час назад
Ну что Совкодрочеры, скучаете по тем временам когда жили с этими животными в одном государстве? Столько сил, денег, ресурсов в них потратили что бы из средневековья вернуть! Хотя в Совке их и держали в узде, не давая бесконтрольно перемещаться . Хотите СОВОК 2.0? Когда уже пойдут посадки мусоров которые им гражданство выдают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
2k
s[po]k Час назад
Песков опять про своё, если бы у людей был бы иммунитет, то такие преступления не вызывали бескопойство в массах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья Час назад
Граждане перестали бояться убивать друг-друга в связи со слишком мягким наказанием по тяжелым, насильственным статьям. Убийца вполне может выйти черег 3-4 года после совершения преступления по УДО. За любое убийство должно быть наказание от 20 лет без всяких УДО. А за умышленное убийство только высшая мера социальной защиты .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki Час назад
С аэропорта прям очень красивое видео,смотришь и хорошо становиться на душе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

274244



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
Набирающие популярность в сообществах
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Папа вам не мама
Папа вам не мама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#люди#авто аварии#США#кино#собака#подборка
#животные#машина#Прикол#история#факты#Автовсячина#природа#позитив#кот#фильм
#автомир#в мире#интересное#ДТП#аварии#забавно#Москва#Разное#Суд#СССР
Папа вам не мама Папа вам не мама "Это не наши проблемы": наблюдавших за смертельной дракой полицейских уволили из органов "Это не наши проблемы": наблюдавших за смертельной дракой полицейских уволили из органов Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России «А ты будешь следующим»: ОПГ из Эквадора среди бела дня расстреляла кандидата в президенты и теперь угрожает другому политику «А ты будешь следующим»: ОПГ из Эквадора среди бела дня расстреляла кандидата в президенты и... Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

На что жалуетесь?

Вернуться