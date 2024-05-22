Что мигранты сделали со Швецией

Начиная с 2008 года, увеличилось количество мигрантов с низким уровнем образования. Швеция разработала программу адаптации, которая предполагает собой наличие куратора у каждого человека, языковые курсы переподготовка или обучение профессии, а также получение или подтверждение своей квалификации для образованных граждан.
Но здесь начинаются проблемы: 1) часть мигрантов не хочет учиться, им достаточно жить за счёт государства на предоставляемое пособие. И в этом кроется определенная опасность. По данным, 1/3 мигрантов не окончила даже школу, а это приводит к негативным изменениям экономического благополучия страны с высоким уровнем жизни, образования и требованиям к работе и работникам.
2) часть мигрантов не может найти работу после окончания курсов, так как работодатель хочет видеть только высококвалифицированных сотрудников с опытом. Здесь на помощь приходят субсидированные рабочие места.
3) для высококвалифицированных кадров необходимо подтверждение своей квалификации, а это долгий процесс. И это создает проблему утраты своей квалификации и невозможности работодателю оценить сильные стороны своего сотрудника.
Поэтому был разработан проект «Fast track», согласно которому мигрант учит язык, занимается получением и подтверждением своей квалификации, проходит определенные курсы, но при этом практикуется, на деле доказывая свою профпригодность. И к моменту получения сертификата он уже сотрудник с опытом работы.
Также растёт недовольство жителей Швеции в основном молодыми мигрантами. Они отказываются изучать язык и культуру Швеции, принимают участие в массовых беспорядках. К известным массовым устроенным беспорядкам относят: 2008 год в мечети Мальме, 2009 год - антиизраильские беспорядки в Мальме, 2009 год - Ринкюб и 2013 год - Стокгольм.
Кроме того, Швеция превращается в многонациональную страну, так как прирост населения наблюдается за счёт увеличения мигрантов, а не уровня рождаемости. Происходит ужесточение правил для получения виз, особенно для несовершеннолетних и учебы, так как были зафиксированы случаи обмана.
Поэтому хочется отметить, что миграционная политика Швеции, действительно, развивается и претерпевает изменения, сталкиваясь с определенными трудностями нынешнего поколения, противившегося интеграции в шведское общество в отличие от их предшественников.
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