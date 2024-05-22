Что мигранты сделали со Швецией

Но здесь начинаются проблемы: 1) часть мигрантов не хочет учиться, им достаточно жить за счёт государства на предоставляемое пособие. И в этом кроется определенная опасность. По данным, 1/3 мигрантов не окончила даже школу, а это приводит к негативным изменениям экономического благополучия страны с высоким уровнем жизни, образования и требованиям к работе и работникам.