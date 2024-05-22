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Что мигранты сделали со Швецией

Что мигранты сделали со Швецией

Автор:
22 мая 2024 09:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Швеция   в мире   люди   мигранты   фото   
1416
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Начиная с 2008 года, увеличилось количество мигрантов с низким уровнем образования. Швеция разработала программу адаптации, которая предполагает собой наличие куратора у каждого человека, языковые курсы переподготовка или обучение профессии, а также получение или подтверждение своей квалификации для образованных граждан.

Но здесь начинаются проблемы: 1) часть мигрантов не хочет учиться, им достаточно жить за счёт государства на предоставляемое пособие. И в этом кроется определенная опасность. По данным, 1/3 мигрантов не окончила даже школу, а это приводит к негативным изменениям экономического благополучия страны с высоким уровнем жизни, образования и требованиям к работе и работникам.

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2) часть мигрантов не может найти работу после окончания курсов, так как работодатель хочет видеть только высококвалифицированных сотрудников с опытом. Здесь на помощь приходят субсидированные рабочие места.

3) для высококвалифицированных кадров необходимо подтверждение своей квалификации, а это долгий процесс. И это создает проблему утраты своей квалификации и невозможности работодателю оценить сильные стороны своего сотрудника.

Поэтому был разработан проект «Fast track», согласно которому мигрант учит язык, занимается получением и подтверждением своей квалификации, проходит определенные курсы, но при этом практикуется, на деле доказывая свою профпригодность. И к моменту получения сертификата он уже сотрудник с опытом работы.

Также растёт недовольство жителей Швеции в основном молодыми мигрантами. Они отказываются изучать язык и культуру Швеции, принимают участие в массовых беспорядках. К известным массовым устроенным беспорядкам относят: 2008 год в мечети Мальме, 2009 год - антиизраильские беспорядки в Мальме, 2009 год - Ринкюб и 2013 год - Стокгольм.

Кроме того, Швеция превращается в многонациональную страну, так как прирост населения наблюдается за счёт увеличения мигрантов, а не уровня рождаемости. Происходит ужесточение правил для получения виз, особенно для несовершеннолетних и учебы, так как были зафиксированы случаи обмана.

Поэтому хочется отметить, что миграционная политика Швеции, действительно, развивается и претерпевает изменения, сталкиваясь с определенными трудностями нынешнего поколения, противившегося интеграции в шведское общество в отличие от их предшественников.

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Метки: Жизнь   Швеция   в мире   люди   мигранты   фото   
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7k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Я тут в прошлое воскресение заехал в ТЦ РОИ в Москве, картинка один в одни как Швеции. Вы наши города снимайте и что у нас происходит с миграцией дикарей из Жопастанов.
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1k
Андрей Граф 2 минуты назад
да всех этих тупых обезьян мигрантов, надо просто усыпить... ни когда они не станут людьми, ни когда
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25k
sanchesS80 7 минут назад
Швеция должна быть для нас примером - что будет, если запускать бесконтрольно. Но как-то никого это не колышет. А потом политики скажут "ой, а мы не предполагали"
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3k
WisImp 38 минут назад
Мда... как маятник в жизни туда, сюда качается. Сейчас в одну сторону летит и если не остановить, то в будущем может повториться варфоломеевская ночь. Политики должны местное население поддерживать, а не дешёвую рабочую силу завозить.
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8k
Максим 49 минут назад
Что выиграла Швеция, запустив к себе жить толпы чужеземцев инородцев? Зачем это было сделано и как это помогло стране? А если навредило, то значит правительство, допустившее это, должно пойти под суд.
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10k
Maddy8 55 минут назад
Уже даже Таджикистан запрещает хиджаб и прочую исламизацию, даже они понимают к чему это приведёт. Что мигранты сделали с Россией? У нас как всегда, когда про**ём все полимеры, вот тогда и начнут что-то запрещать.
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Miralanim
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