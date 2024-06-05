"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

Выяснилось, что понаехавшие всё чаще совершают преступления, в том числе тяжкие. Впрочем, чему удивляться, если учесть размах коррупции в миграционной сфере. Благодаря нему в РФ попадает изрядное количество бандитов с криминальным прошлым.
Глава Следственного Комитета в режиме онлайн-конференции провёл оперативное совещание, на котором поведал о грустной статистике по мигрантской преступности за несколько месяцев 2024 года:
- За 4 месяца прибывшие из других стран совершили 14 070 преступлений;
- На 40% выросло число изнасилований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ);
- На 13% возросло количество преступлений, относящихся к категории "тяжкие";
- Несовершеннолетними мигрантами совершено преступлений на 70% больше, чем в аналогичный период прошлого года;
- В три с лишним раза увеличилось количество преступлений, совершенных нелегалами - лицами, находящимися на территории РФ незаконно;
Всего этого могло бы не быть, если бы в ведомстве, отвечающем за миграционный учёт, работали исключительно честные и неподкупные люди. По словам А. Бастрыкина, по сравнению с прошлым годом количество уголовных дел в отношении должностных лиц, служащих в миграционной сфере, увеличилось вдвое. Уже привлечены к ответственности 77 фигурантов, и, похоже, до конца года их станет куда больше.
Полиция работает, не покладая рук - за 4 месяца 2024 года количество направленных в суд уголовных дел против иностранцев возросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Однако не всё так гладко, и заслушав доклады руководителей СУ отдельных регионов, глава Следкома подверг критике их работу. В частности, досталось главе СУ по Кемеровской области-Кузбассу, где криминогенная обстановка оставляет желать лучшего. В конце совещания А.Бастрыкин порекомендовал продолжить практику рейдов, в ходе которых выявляют нелегалов и правонарушения в сфере миграционного законодательства, а также дал ряд указаний, поставив их на контроль в центральном аппарате СКР.
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Что касается рейдов, то это действительно весьма действенные мероприятия.
Так, после проверки стройки в ЖК "Новая Щербинка" были выявлены нарушения: у 93 работников не было патента на трудовую деятельность в РФ, а еще у 127 документы были просрочены.
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В отношении организатора этого незаконного притона работяг-иностранцев возбуждено уголовное дело.
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