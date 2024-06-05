FISHKINET
Сообщество Криминал 3119 постов • 391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

Автор:
05 июня 2024 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Видео   доклад   мигрантские рейды   мигранты   миграционная политика   миграционная преступность   преступления   совещание   
684
2
2

Выяснилось, что понаехавшие всё чаще совершают преступления, в том числе тяжкие. Впрочем, чему удивляться, если учесть размах коррупции в миграционной сфере. Благодаря нему в РФ попадает изрядное количество бандитов с криминальным прошлым.

Глава Следственного Комитета в режиме онлайн-конференции провёл оперативное совещание, на котором поведал о грустной статистике по мигрантской преступности за несколько месяцев 2024 года:


  • За 4 месяца прибывшие из других стран совершили 14 070 преступлений;
  • На 40% выросло число изнасилований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ);
  • На 13% возросло количество преступлений, относящихся к категории "тяжкие";
  • Несовершеннолетними мигрантами совершено преступлений на 70% больше, чем в аналогичный период прошлого года;
  • В три с лишним раза увеличилось количество преступлений, совершенных нелегалами - лицами, находящимися на территории РФ незаконно;

Всего этого могло бы не быть, если бы в ведомстве, отвечающем за миграционный учёт, работали исключительно честные и неподкупные люди. По словам А. Бастрыкина, по сравнению с прошлым годом количество уголовных дел в отношении должностных лиц, служащих в миграционной сфере, увеличилось вдвое. Уже привлечены к ответственности 77 фигурантов, и, похоже, до конца года их станет куда больше.


Полиция работает, не покладая рук - за 4 месяца 2024 года количество направленных в суд уголовных дел против иностранцев возросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.


Однако не всё так гладко, и заслушав доклады руководителей СУ отдельных регионов, глава Следкома подверг критике их работу. В частности, досталось главе СУ по Кемеровской области-Кузбассу, где криминогенная обстановка оставляет желать лучшего. В конце совещания А.Бастрыкин порекомендовал продолжить практику рейдов, в ходе которых выявляют нелегалов и правонарушения в сфере миграционного законодательства, а также дал ряд указаний, поставив их на контроль в центральном аппарате СКР.



Что касается рейдов, то это действительно весьма действенные мероприятия.

Так, после проверки стройки в ЖК "Новая Щербинка" были выявлены нарушения: у 93 работников не было патента на трудовую деятельность в РФ, а еще у 127 документы были просрочены.



В отношении организатора этого незаконного притона работяг-иностранцев возбуждено уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: А.Бастрыкин   Видео   доклад   мигрантские рейды   мигранты   миграционная политика   миграционная преступность   преступления   совещание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
lekha-fil 39 минут назад
Он уже озабочен или ещё нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−10
nphne-pekpmb2a 2 минуты назад
Бастрыкин работай не останавливайся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2173 поста (2161 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
Набирающие популярность в сообществах
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#Прикол#аварии#кот#позитив#Москва#кино#Ynews
#в мире#интересно#животные#интересное#авто аварии#история#новости#дети#улыбнуло#собака
#люди#машина#забавно#Юмор#ДТП#Автовсячина#кошка#Россия#фильм#СССР
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% "Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил гостей, устроивших общежитие "Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил... "Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке "Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной... В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов Священник сравнил мигрантов с глистами Священник сравнил мигрантов с глистами «Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом «Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев,...

На что жалуетесь?

Вернуться