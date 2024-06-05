"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

Всего этого могло бы не быть, если бы в ведомстве, отвечающем за миграционный учёт, работали исключительно честные и неподкупные люди. По словам А. Бастрыкина, по сравнению с прошлым годом количество уголовных дел в отношении должностных лиц, служащих в миграционной сфере, увеличилось вдвое. Уже привлечены к ответственности 77 фигурантов, и, похоже, до конца года их станет куда больше.

Полиция работает, не покладая рук - за 4 месяца 2024 года количество направленных в суд уголовных дел против иностранцев возросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Однако не всё так гладко, и заслушав доклады руководителей СУ отдельных регионов, глава Следкома подверг критике их работу. В частности, досталось главе СУ по Кемеровской области-Кузбассу, где криминогенная обстановка оставляет желать лучшего. В конце совещания А.Бастрыкин порекомендовал продолжить практику рейдов, в ходе которых выявляют нелегалов и правонарушения в сфере миграционного законодательства, а также дал ряд указаний, поставив их на контроль в центральном аппарате СКР.