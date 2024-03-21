«У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы»: житель Швеции рассказал, что думает о миграционной политике своей страны

Массовый приток беженцев в Швецию начался в конце 1980-х. Люди ехали туда и раньше, но именно в этот период их стало ощутимо больше. Ничего удивительного здесь нет - в странах Скандинавии низкая безработица, хороший соцпакет, устойчивая экономика.

Поэтому людей к ним приезжало всё больше, и на 2019 год в государстве лишь официально проживало 2 005 210 мигрантов - это 20% от общего населения страны.

Вероятно, с помощью притока мигрантов власти старались возместить убыль населения. Шведы - одна из самых стареющих наций в мире. Например, в 2018 году у них родилось 115,8 тысяч детишек (и далеко не все из них шведы), а приехало - 132,6 тысяч человек. Если тенденция продолжится, то лет через 50 коренных шведов почти не останется.