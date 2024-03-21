«У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы»: житель Швеции рассказал, что думает о миграционной политике своей страны

И пожаловался, что «глазам своим не верит».
Массовый приток беженцев в Швецию начался в конце 1980-х. Люди ехали туда и раньше, но именно в этот период их стало ощутимо больше. Ничего удивительного здесь нет - в странах Скандинавии низкая безработица, хороший соцпакет, устойчивая экономика.
Поэтому людей к ним приезжало всё больше, и на 2019 год в государстве лишь официально проживало 2 005 210 мигрантов - это 20% от общего населения страны.
Вероятно, с помощью притока мигрантов власти старались возместить убыль населения. Шведы - одна из самых стареющих наций в мире. Например, в 2018 году у них родилось 115,8 тысяч детишек (и далеко не все из них шведы), а приехало - 132,6 тысяч человек. Если тенденция продолжится, то лет через 50 коренных шведов почти не останется.
Это тоже не новость, с убылью населения сталкиваются все более-менее развитые страны. В одних государствах с этим работают и стараются стимулировать рождаемость, в других - как в Швеции.
Сначала шведы относились к мигрантам настороженно. Потом привыкли. А в последнее время жалуются на этническую преступность, хотя власти заявляют, что это всё надуманно и никакого всплеска криминала у них нет.
Вот что рассказывает житель Гетеборга:
У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы. Ему 19 лет. У него шрам теперь на всю жизнь и он один из дома больше не выходит. Когда я был в его возрасте, в Гетеборге не было ничего похожего. Сегодня просто ад. Если б у меня, не дай бог, была дочка, мне пришлось бы сопровождать ее всюду с заряженным дробовиком. Абсурд.
Наша миграционная политика - издевательство над этническими шведами. Это настоящее предательство нашей страны. Я родился в 60-х, мое детство и юность пришлись на 70-е и 80-е. Я сравниваю те времена с сегодняшним днем и глазам своим не верю. Наши старые районы Хисинген и Аньеред теперь не узнать. Невероятно. У меня просто слов нет, чтобы выразить всё, что я думаю о нашем правительстве.
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Как ни странно, но многие тут вспомнили слова патриарха Кирилла. Свою речь он произнёс в прошлом году, во время встречи со студентами. Понятно, что говорил вовсе не о Швеции, а о нашей стране:
Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность.
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Так что дискуссии идут и у нас. Недавно депутат Матвеев заявил, что в российских школах надо ввести экзамен на знание русского языка для детей мигрантов. По словам парламентария, это позволит отказать в приёме ребёнку, если он не говорит по-русски на приемлемом для обучения и адаптации в классе уровне.
Обучение ребенка государственному русскому языку должно быть обязанностью родителей мигрантов, а не российских налогоплательщиков. Государство может лишь оказывать содействие этому в виде поддержки сети платных и бесплатных языковых курсов, - сообщил депутат.
В этом ему отказали. Депутат опубликовал ответ Минпросвещения в своём тг-канале.
И сделал эмоциональный комментарий:
Не успел я написать, что скорее власть начнет российские школы «адаптировать» под детей мигрантов, чем введёт для них вступительный экзамен на знание русского языка, как получаю чудный ответ от министра просвещения РФ Кравцова и Голиковой на мои предложения, ранее направленные премьеру Мишустину. Напомню - ему президент в числе прочих дал поручение внести предложения как быть с парализующими образовательный процесс в наших школах не говорящими по-русски детьми мигрантов («детей с миграционной историей» - сейчас говорят чиновники).
И вот результат- адаптировать будут школы под мигрантов, а не их под школы! Крайними, естественно, будут наши несчастные учителя и дети.
Отказать в приеме в школу не понимающему по русски не бельмеса иностранному ребенку Конституция якобы не позволяет. (Государственный язык тут побоку?). Поэтому учителей нагрузят дополнительными «модулями»- учить русскому языку детей иностранцев. Вот и всё!
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