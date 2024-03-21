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«У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы»: житель Швеции рассказал, что думает о миграционной политике своей страны

«У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы»: житель Швеции рассказал, что думает о миграционной политике своей страны

Автор:
21 марта 2024 18:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Михаил Матвеев   Швеция   депутат   мигранты   ограбление   приезжие   
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И пожаловался, что «глазам своим не верит».

Массовый приток беженцев в Швецию начался в конце 1980-х. Люди ехали туда и раньше, но именно в этот период их стало ощутимо больше. Ничего удивительного здесь нет - в странах Скандинавии низкая безработица, хороший соцпакет, устойчивая экономика.

Поэтому людей к ним приезжало всё больше, и на 2019 год в государстве лишь официально проживало 2 005 210 мигрантов - это 20% от общего населения страны.

Вероятно, с помощью притока мигрантов власти старались возместить убыль населения. Шведы - одна из самых стареющих наций в мире. Например, в 2018 году у них родилось 115,8 тысяч детишек (и далеко не все из них шведы), а приехало - 132,6 тысяч человек. Если тенденция продолжится, то лет через 50 коренных шведов почти не останется.

Это тоже не новость, с убылью населения сталкиваются все более-менее развитые страны. В одних государствах с этим работают и стараются стимулировать рождаемость, в других - как в Швеции.

Сначала шведы относились к мигрантам настороженно. Потом привыкли. А в последнее время жалуются на этническую преступность, хотя власти заявляют, что это всё надуманно и никакого всплеска криминала у них нет.

Вот что рассказывает житель Гетеборга:

У меня сына ограбили уже три раза. Дважды сомалийцы и один раз арабы. Ему 19 лет. У него шрам теперь на всю жизнь и он один из дома больше не выходит. Когда я был в его возрасте, в Гетеборге не было ничего похожего. Сегодня просто ад. Если б у меня, не дай бог, была дочка, мне пришлось бы сопровождать ее всюду с заряженным дробовиком. Абсурд.

Наша миграционная политика - издевательство над этническими шведами. Это настоящее предательство нашей страны. Я родился в 60-х, мое детство и юность пришлись на 70-е и 80-е. Я сравниваю те времена с сегодняшним днем и глазам своим не верю. Наши старые районы Хисинген и Аньеред теперь не узнать. Невероятно. У меня просто слов нет, чтобы выразить всё, что я думаю о нашем правительстве.

Как ни странно, но многие тут вспомнили слова патриарха Кирилла. Свою речь он произнёс в прошлом году, во время встречи со студентами. Понятно, что говорил вовсе не о Швеции, а о нашей стране:

Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность.

Так что дискуссии идут и у нас. Недавно депутат Матвеев заявил, что в российских школах надо ввести экзамен на знание русского языка для детей мигрантов. По словам парламентария, это позволит отказать в приёме ребёнку, если он не говорит по-русски на приемлемом для обучения и адаптации в классе уровне.

Обучение ребенка государственному русскому языку должно быть обязанностью родителей мигрантов, а не российских налогоплательщиков. Государство может лишь оказывать содействие этому в виде поддержки сети платных и бесплатных языковых курсов, - сообщил депутат.

В этом ему отказали. Депутат опубликовал ответ Минпросвещения в своём тг-канале.

И сделал эмоциональный комментарий:

Не успел я написать, что скорее власть начнет российские школы «адаптировать» под детей мигрантов, чем введёт для них вступительный экзамен на знание русского языка, как получаю чудный ответ от министра просвещения РФ Кравцова и Голиковой на мои предложения, ранее направленные премьеру Мишустину. Напомню - ему президент в числе прочих дал поручение внести предложения как быть с парализующими образовательный процесс в наших школах не говорящими по-русски детьми мигрантов («детей с миграционной историей» - сейчас говорят чиновники).

И вот результат- адаптировать будут школы под мигрантов, а не их под школы! Крайними, естественно, будут наши несчастные учителя и дети.

Отказать в приеме в школу не понимающему по русски не бельмеса иностранному ребенку Конституция якобы не позволяет. (Государственный язык тут побоку?). Поэтому   учителей нагрузят дополнительными «модулями»- учить русскому языку детей иностранцев. Вот и всё!

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Метки: Видео   Михаил Матвеев   Швеция   депутат   мигранты   ограбление   приезжие   
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6  комментариев
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8k
Alex 51 минуту назад
У нас не лучше. Черножопые все больше борзеют. А власть и барыги их крышуют
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
Главная ошибка заключается в том, что они НЕ адаптируются, они капсулируются в своих анклавах, продолжая жить так как жили в кишлаках и аулах.
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7k
мемфрид Полчаса назад
Голикову с муженьком и Кравцова посадить надо пожизненно. Жаба развалила здравоохранение, а петух Кравцов добивает образование.
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1k
Миша 39 минут назад
Швеция стала 32-м членом НАТО, они уже могут требовать от НАТО помощи.
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14k
Владимир Час назад
У нас не лучше, а то и хуже. .
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2685 постов (2637 в горячем)

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