Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами

На акции присутствовало около 200 человек. Вышедший к людям представитель компании "Экоокна", получил от одного из разгневанных мужчин по лицу, затем жители села попытались сломать двери общежития и устроить суд Линча, но на место происшествия оперативно приехали полицейские и ОМОН с автоматами наперевес и оцепили здание, где находились мигранты.





Несколько позже гастарбайтеров на автобусах вывезли в неизвестном направлении, а к митингующим приехали чиновники из администрации Сергиево-Посадского района. Они пообещали, что 14 сентября проведут встречу с руководством "Экоокон" и примут окончательное решение о выселении мигрантов.