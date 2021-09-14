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Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами

Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами (3 фото + 4 видео)

Автор:
14 сентября 2021 13:41
Сообщество : Криминал
Метки: Бужаниново   видео   мигранты   митинг   резонанс   убийство   
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Полицейским пришлось увозить гастарбайтеров в автобусе под охраной.

В селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области местные жители вышли на стихийный митинг после известий о том, что неподалёку в лесополосе было обнаружено тело изнасилованной 67-летней местной жительницы. Подозреваемых к тому моменту уже задержали. Ими оказались жители Таджикистана 1984 и 1988 годов рождения.

Участники акции пришли к предприятию "Экоокна" с требованием депортировать мигрантов, которые проживают в выделенном для них общежитии. Убийство и изнасилование пенсионерки для местных жителей стало последней каплей. Они не единожды жаловались на засилье гастарбайтеров, их развязное поведение и приставания к девушкам и женщинам. Правоохранительные органы и должностные лица, контролирующие пребывание мигрантов в России, естественно, бездействовали...

На акции присутствовало около 200 человек. Вышедший к людям представитель компании "Экоокна", получил от одного из разгневанных мужчин по лицу, затем жители села попытались сломать двери общежития и устроить суд Линча, но на место происшествия оперативно приехали полицейские и ОМОН с автоматами наперевес и оцепили здание, где находились мигранты.


Несколько позже гастарбайтеров на автобусах вывезли в неизвестном направлении, а к митингующим приехали чиновники из администрации Сергиево-Посадского района. Они пообещали, что 14 сентября проведут встречу с руководством "Экоокон" и примут окончательное решение о выселении мигрантов.

Буквально несколько часов назад губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в поселке Бужаниново.


Об этом сообщили в его ТГ-канале:

После допроса задержанных за убийство и изнасилование пенсионерки выяснилось, что преступники не имеют никакого отношения к компании "Экоокна" - они жили и работали на строительстве частного дома. Но это уже не важно, коллективную ответственность никто не отменял. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщила, что взяла ситуацию в селе Бужаниново под личный контроль.

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Метки: Бужаниново   видео   мигранты   митинг   резонанс   убийство   
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609
MC Час назад
И снова здравствуйте! Каждый день мигранты совершают различные преступления в РФ, даже убивают и насилуют! Доколе??? Что еще должны сделать черножопые, что их погнали вместе с пророком мухамедом восвояси?
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−45
шляхтич 2 минуты назад
во всем виноваты хохлы, навэльный, обэма, госдеп
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8k
Juli199 3 минуты назад
одно закрыли двадцать открыли. В каждом районе Подмосковья и Москвы. В одинцовской немчиновке в маленьком поселке в 1 км от Москвы их было 16! Менты вешались от беспредела. Вечером домой страшно было ходить
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8k
*Сергей* 4 минуты назад
Интересно...
А какие гарантии что на новом месте не изнасилуют бабульку? Или ребенка? Или другие мигранты не отличатся чем то таким что опять будут негодовать в интернете граждане?
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915
manul74 14 минут назад
Скоро
ЖизниМигрантовВажны
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−4
wr33 17 минут назад
"Правоохранительные органы и должностные лица, контролирующие пребывание мигрантов в России, естественно, бездействовали..."
----------------
вообще-то все кто имеет к этому отношение, в том числе правительство и "презик" после такого должны себе сделать харакири
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−4
wr33 18 минут назад
переедут на другую точку и там продолжат свои бесчинствия
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347
алдмит 18 минут назад
Татарстан, Дагестан, Чечню, Ингушетию, Башкортостан и прочие тоже готовы вывести из состава РФ??
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5k
Ruk Полчаса назад
из Питера тоже вывезите! Где подписать надо?
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3k
Иван Полчаса назад
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14k
Hairy. 38 минут назад
Проблема в том, что их уже не один десяток миллионов в стране и будет ещё больше благодаря вове и подельником его, это преступление против коренных народов России, это геноцид белого населения.
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246
SilentBob 42 минуты назад
КАЛИНИНГРАД ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛУГ МИГРАНТОВ. И ЭКОНОМИКА НЕ РУХНУЛА
https://tsargrad.tv/articles/kaliningrad-otkazalsja-ot-uslug-migrantov-i-jekonomika-ne-ruhnula_413378https://tsargrad.tv/articles/kaliningrad-otkazalsja-ot-uslug-migrantov-i-jekonomika-ne-ruhnula_413378
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23k
SerGProS 43 минуты назад
Почему-то сразу представилось, чтобы с ними сделали в Мексике или в Бразилии..
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11k
info-kozirev 44 минуты назад
Где там Ermak ратующий против "нацизма","фашизма" и прочих проявлений гражданской сознательности в отношении пришлых свиней со средней азии,называемых гастарбайтерами,это каким имбецилом надо быть,что насиловать 67 летнюю старушку (что в общем подтверждает тот факт,что эти мигранты,просто не люди,и людского в них нет ничего) Ermak,свинтус либеральный,прокомментируй событие,может найдешь оправдание поведению этих паскудных крыс (а ведь это была чья то мать,и этот кто то,сейчас очень желает порезать животных на куски,а вышвырни всю эту мигрантскую мразь из страны,и сколько б людей остались бы живы)
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246
SilentBob 46 минут назад
Давно пора вводить солидарную ответственность за совершенные преступления для тех, кто на этом карман набивает! Привез сюда всякий сброд, хочешь на их горбу деньги заработать: обеспечивай контроль за их поведением, да хоть пересчитывай каждый час в ночное время, согласовывай свои действия с полицией, просмотрел - отвечай!
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5k
Александр Иванов 47 минут назад
Чемодан-вокзал-кишлак!!!
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11k
Типа граф 51 минуту назад
Это раньше приезжие тихие , и мирные были , а сейчас каждый второй выё.бывается !
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2k
DNK 54 минуты назад
А что вы хотите? Они - за путина, путин - за них. А для возмущенных есть роССгвардия.

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1k
Андрей Евтушенков 54 минуты назад
Плешь во всем виновата, она 20 лет плодит импотентов руководителей
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2k
Natural Selection Час назад
надо делать так чтобы они боялись приезжать к нам
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609
MC Час назад
Глас вопиющего в пустыне.
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