Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами

Полицейским пришлось увозить гастарбайтеров в автобусе под охраной.
В селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области местные жители вышли на стихийный митинг после известий о том, что неподалёку в лесополосе было обнаружено тело изнасилованной 67-летней местной жительницы. Подозреваемых к тому моменту уже задержали. Ими оказались жители Таджикистана 1984 и 1988 годов рождения.
Участники акции пришли к предприятию "Экоокна" с требованием депортировать мигрантов, которые проживают в выделенном для них общежитии. Убийство и изнасилование пенсионерки для местных жителей стало последней каплей. Они не единожды жаловались на засилье гастарбайтеров, их развязное поведение и приставания к девушкам и женщинам. Правоохранительные органы и должностные лица, контролирующие пребывание мигрантов в России, естественно, бездействовали...
Народный сход проходил в понедельник вечером. Местные жители транслировали свою акцию во "Вконтакте":
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На акции присутствовало около 200 человек. Вышедший к людям представитель компании "Экоокна", получил от одного из разгневанных мужчин по лицу, затем жители села попытались сломать двери общежития и устроить суд Линча, но на место происшествия оперативно приехали полицейские и ОМОН с автоматами наперевес и оцепили здание, где находились мигранты.
Несколько позже гастарбайтеров на автобусах вывезли в неизвестном направлении, а к митингующим приехали чиновники из администрации Сергиево-Посадского района. Они пообещали, что 14 сентября проведут встречу с руководством "Экоокон" и примут окончательное решение о выселении мигрантов.
Опорный пункт полиции в селе не функционировал. Следственный комитет пообещал вскоре дать правовую оценку бездействию полицейских и органов, контролирующих пребывание мигрантов в РФ
Буквально несколько часов назад губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в поселке Бужаниново.
Об этом сообщили в его ТГ-канале:
Местные жители засняли, как последние мигранты покидают общежитие
После допроса задержанных за убийство и изнасилование пенсионерки выяснилось, что преступники не имеют никакого отношения к компании "Экоокна" - они жили и работали на строительстве частного дома. Но это уже не важно, коллективную ответственность никто не отменял. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщила, что взяла ситуацию в селе Бужаниново под личный контроль.
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А какие гарантии что на новом месте не изнасилуют бабульку? Или ребенка? Или другие мигранты не отличатся чем то таким что опять будут негодовать в интернете граждане?
ЖизниМигрантовВажны
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вообще-то все кто имеет к этому отношение, в том числе правительство и "презик" после такого должны себе сделать харакири
Не обращайте внимания им за это платят, они просто делают свою работу, ничего личного, как говорится. Некоторые из минусаторов может даже согласны с вами но работа есть работа...
https://tsargrad.tv/articles/kaliningrad-otkazalsja-ot-uslug-migrantov-i-jekonomika-ne-ruhnula_413378https://tsargrad.tv/articles/kaliningrad-otkazalsja-ot-uslug-migrantov-i-jekonomika-ne-ruhnula_413378