В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"

Члены экипажа не пострадали.
В Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". Пожар тушат 46 пожарных и 2 единицы техники. По данным МЧС, на первой палубе загорелся строительный мусор, среди которого находилась резина и дерево. Члены экипажа попытались самостоятельно потушить возгорание, но не преуспели — пришлось вызывать спасателей и самим спасаться с ледокола. Девять человек покинули судно до приезда МЧС. Пострадавших нет.
Огонь распространился всего на 20 квадратных метров, но пожарным сложно бороться с огнём из-за неудобной планировки судна. Известно, что на второй палубе среди мусора заметили баллоны для газосварки. Пожарные делают всё, чтобы огонь туда не добрался.
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Что касается наличия мусора на борту, то ледокол списали и он ждёт утилизации — тендер был объявлен в начале прошлого года. Итоговая цена контракта, в который входит также транспортировка к месту демонтажа, составляет 155 миллионов рублей. Однако желающих исполнить контракт пока нет. Прошлогодний тендер — это уже вторая попытка найти исполнителя.
"Ермак" — первый в мире арктический ледокол. Он был построен в Финляндии в 1974 году. Вес судна — 12,8 тыс. тонн, длина — 127,8 м, ширина — 25,97 м, высота борта — 16,7 метра.
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