В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"

В Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". Пожар тушат 46 пожарных и 2 единицы техники. По данным МЧС, на первой палубе загорелся строительный мусор, среди которого находилась резина и дерево. Члены экипажа попытались самостоятельно потушить возгорание, но не преуспели — пришлось вызывать спасателей и самим спасаться с ледокола. Девять человек покинули судно до приезда МЧС. Пострадавших нет.





Огонь распространился всего на 20 квадратных метров, но пожарным сложно бороться с огнём из-за неудобной планировки судна. Известно, что на второй палубе среди мусора заметили баллоны для газосварки. Пожарные делают всё, чтобы огонь туда не добрался.