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В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"

В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"

Автор:
29 февраля 2024 14:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Санкт-Петербург   ледокол Ермак   морской порт   пожар   
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Члены экипажа не пострадали.

В Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". Пожар тушат 46 пожарных и 2 единицы техники. По данным МЧС, на первой палубе загорелся строительный мусор, среди которого находилась резина и дерево. Члены экипажа попытались самостоятельно потушить возгорание, но не преуспели — пришлось вызывать спасателей и самим спасаться с ледокола. Девять человек покинули судно до приезда МЧС. Пострадавших нет.


Огонь распространился всего на 20 квадратных метров, но пожарным сложно бороться с огнём из-за неудобной планировки судна. Известно, что на второй палубе среди мусора заметили баллоны для газосварки. Пожарные делают всё, чтобы огонь туда не добрался.

Что касается наличия мусора на борту, то ледокол списали и он ждёт утилизации — тендер был объявлен в начале прошлого года. Итоговая цена контракта, в который входит также транспортировка к месту демонтажа, составляет 155 миллионов рублей. Однако желающих исполнить контракт пока нет. Прошлогодний тендер — это уже вторая попытка найти исполнителя.


"Ермак" — первый в мире арктический ледокол. Он был построен в Финляндии в 1974 году. Вес судна — 12,8 тыс. тонн, длина — 127,8 м, ширина — 25,97 м, высота борта — 16,7 метра.

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Метки: Видео   МЧС   Санкт-Петербург   ледокол Ермак   морской порт   пожар   
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