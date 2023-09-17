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Сообщество Без кота и жизнь не та 1722 поста • 479 подписчиков подписаться
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В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламленной квартире

В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламленной квартире

Автор:
17 сентября 2023 11:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Спасение   животные   кошки   
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Неравнодушные жители Санкт-Петербурга спасли 15 истощенных кошек, которых хозяйка надолго оставляла одних в захламлённой квартире. Сама женщина в квартире не жила, а использовала в качестве склада.

Жители многоэтажки пять лет терпели соседство с женщиной, которая держала дома почти два десятка кошек. Сама хозяйка в квартире не жила, а лишь изредка наведывалась, чтобы покормить питомцев и принести хлам с помойки.

Из-за грязи в квартире завелись мухи и тараканы

Соседи неоднократно жаловались на женщину и даже писали президенту. Недавно в квартире прорвало трубу с горячей водой и затопил нижних жильцов. Сотрудники УК вскрыли дверь квартиры, перекрыли воду и отключили электричество. Соседи женщины воспользовались возможностью и сфотографировали обстановку в квартире.

На днях суд рассмотрел очередной иск против женщины, которая даже не явилась на заседание, и постановил изъять животных.

Все 15 кошек переданы волонтерам и теперь ищут новый дом.

В 2022 году суд постановил собирательнице привести квартиру в порядок, однако этого не произошло.

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Спасение   животные   кошки   
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7  комментариев
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15k
жорик 43 минуты назад
люди в пригородах ютятся в человейниках, а тут в городе целая квартира для животных
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3k
Ежик 3 минуты назад
Не перевелись еще Плюшкины. А котейкам повезло, что трубу прорвало. Теперь хоть в нормальных условиях более менее жить будут.
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1k
Kolebator 8 минут назад
Синдром Плюшкина, или, по-научному, хоардинг, это самостоятельное психическое заболевание, при котором человек собирает ненужные вещи и отказывается с ними расстаться. Со временем его дом превращается в небезопасный «лабиринт», загромождённый хламом.
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1k
Мария Коненкова 24 минуты назад
Заглавное фото - супер!! Выражение лица мужика просто умиление, у меня рот разъехался в улыбке, убрать не могу!
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8k
Maximvs Полчаса назад
По хорошему - квартиру изъять, привести в порядок и либо дать очереднику, либо выставить на аукцион.
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