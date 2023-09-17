В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламленной квартире

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга спасли 15 истощенных кошек, которых хозяйка надолго оставляла одних в захламлённой квартире. Сама женщина в квартире не жила, а использовала в качестве склада.
Жители многоэтажки пять лет терпели соседство с женщиной, которая держала дома почти два десятка кошек. Сама хозяйка в квартире не жила, а лишь изредка наведывалась, чтобы покормить питомцев и принести хлам с помойки.
Из-за грязи в квартире завелись мухи и тараканы
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Соседи неоднократно жаловались на женщину и даже писали президенту. Недавно в квартире прорвало трубу с горячей водой и затопил нижних жильцов. Сотрудники УК вскрыли дверь квартиры, перекрыли воду и отключили электричество. Соседи женщины воспользовались возможностью и сфотографировали обстановку в квартире.
На днях суд рассмотрел очередной иск против женщины, которая даже не явилась на заседание, и постановил изъять животных.
Все 15 кошек переданы волонтерам и теперь ищут новый дом.
В 2022 году суд постановил собирательнице привести квартиру в порядок, однако этого не произошло.
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