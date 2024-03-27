В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В спасении людей участвовал и 14-летний Артём Донсков. Вот что он рассказал после трагедии:

И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь. Но там находился тупик, и с остальными мы это понимали. Но когда уже вся сотня человек остановилась, не знала, что делать, мы решили взять эвакуацию в свои руки.

Мы начали всех людей выводить, кричать им, следить за тем, чтобы всех людей мы вывели. Самое сложное было всех скооперировать вместе, до всех достучаться, что нужно идти как можно скорее, потому что неизвестно, что случится через минуту или несколько секунд.