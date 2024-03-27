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В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Автор:
27 марта 2024 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Крокус сити холл   Награда   Спасение   подростки   теракт   
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Ребятам по 14-16 лет, но это не помешало им проявить настоящий героизм.

В госдуме сегодня чествовали ребят, подрабатывавших в «Крокусе» на концерте  группы «Пикник». Когда началась стрельба и побежали люди, ребята не растерялись и вывели людей в безопасное место.

Вот имена героев: Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Никита Иванов и Елизавета Терехова.

Ислам направил бегущих к запасным выходам, Вика с Сашей ему помогали и выводили людей на улицу, Никита, Лиза и Артемий делали тоже самое.

Ребята получили ноутбуки и подарочные наборы. А родителям Халилова объявили благодарность за то, что воспитали такого смелого и решительного парня.

В спасении людей участвовал и 14-летний Артём Донсков.  Вот что он рассказал после трагедии:

И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь. Но там находился тупик, и с остальными мы это понимали. Но когда уже вся сотня человек остановилась, не знала, что делать, мы решили взять эвакуацию в свои руки.

Мы начали всех людей выводить, кричать им, следить за тем, чтобы всех людей мы вывели. Самое сложное было всех скооперировать вместе, до всех достучаться, что нужно идти как можно скорее, потому что неизвестно, что случится через минуту или несколько секунд.

Поэтому активисты решили наградить его отдельно и вручили подростку и его маме сертификат на 1 000 000 рублей. Так что и здесь награда нашла своего героя.

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Метки: Видео   Госдума   Крокус сити холл   Награда   Спасение   подростки   теракт   
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24k
hebpat Час назад
им как минимум надо дать медаль "За спасение погибавших"
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32k
Юрьевич 55 минут назад
Могли бы и гос награды дать! Ребята не сбежали, а выполняли свой долг до конца!
Странное государство у нас, тем кто арестантов в камере избивает, позволяют кучу погремушек вешать, а тут ребята реально жизни людям спасли!
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