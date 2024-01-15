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"У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах

"У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах

Автор:
15 января 2024 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Санкт-Петербург   пожар   потеря потерь   склад   убытки   фаллоимитатор   
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Продавец, который хранил товар на складе, лишился целого арсенала игрушек для взрослых. И, между прочим, одинокие девушки, заказавшие себе игрушки, тоже остались ни с чем

После пожара на складе крупнейшего маркетплейса в Шушарах продавцы горестно подсчитывают убытки. Полыхало так сильно, что сгорел практически весь товар.


У этого парня, к примеру, больше не осталось неповреждённых фаллоимитаторов - всё сожрал огонь. Убыток солидный, но он надеется, что компания Wildberries ему возместит потерю. Правда, не уверен, что это случится оперативно.


Уж не уверены, его ли товар спасали пожарные, но фото с того самого склада.


Судя по тому, что осталось от сгоревшего склада, найти там уцелевший товар вряд ли возможно.

По предварительным подсчётам, ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей.

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Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Санкт-Петербург   пожар   потеря потерь   склад   убытки   фаллоимитатор   
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18  комментариев
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721
дмитрий 2 часа назад
Просто напомнило хороший фильм)))
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848
ZeroCross.ru 16 минут назад
знакомый молодой таможенник рассказывал - по протоколу (сейчас не знаю как) они фотались с товаром - его потом какое-то время чморили: -А кто тут у нас ху-вый сотрудник ?
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5k
Харон Полчаса назад
Что, Schreibikus, твой заказ тоже сгорел?
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9k
Александр 53 минуты назад
"Судя по тому, что осталось от сгоревшего склада, найти там уцелевший товар вряд ли возможно."

Занятные мысли беспокоят автора.
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812
Алексей Час назад
Ну вообще WB будет компенсировать стоимость сгоревшего товара по цене на день перед пожаром. Для кого-то подвернулась отличная возможность реализовать залежавшийся товар. А так походу отличные дилдо, способные выдержать самые жёсткие температурные режимы )))
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5k
Владимир Час назад
интересно,одинокие девушки после таких писюнов среднестатистический член хоть чувствуют?
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5k
Денис 2 часа назад
Это какой-то х.у.ё.в.ы.й продавец.
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3k
RaiJu 2 часа назад
Кстати, пожар не является форс-мажором :)
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34k
Korolev 2 часа назад
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
В какую дыру надо пихать такой хер?
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Schreibikus

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