"У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах

Продавец, который хранил товар на складе, лишился целого арсенала игрушек для взрослых. И, между прочим, одинокие девушки, заказавшие себе игрушки, тоже остались ни с чем
После пожара на складе крупнейшего маркетплейса в Шушарах продавцы горестно подсчитывают убытки. Полыхало так сильно, что сгорел практически весь товар.
У этого парня, к примеру, больше не осталось неповреждённых фаллоимитаторов - всё сожрал огонь. Убыток солидный, но он надеется, что компания Wildberries ему возместит потерю. Правда, не уверен, что это случится оперативно.
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Уж не уверены, его ли товар спасали пожарные, но фото с того самого склада.
По предварительным подсчётам, ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей.
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Занятные мысли беспокоят автора.