"У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах

После пожара на складе крупнейшего маркетплейса в Шушарах продавцы горестно подсчитывают убытки. Полыхало так сильно, что сгорел практически весь товар.





У этого парня, к примеру, больше не осталось неповреждённых фаллоимитаторов - всё сожрал огонь. Убыток солидный, но он надеется, что компания Wildberries ему возместит потерю. Правда, не уверен, что это случится оперативно.



