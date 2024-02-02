В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар

Девушка почти наощупь нашла в квартире полуторагодовалую девочку.
28-летняя жительница Юрги Алёна Коблик спасла трёх детей из пожара. В её квартиру постучался соседский 5-летний мальчик и сказал, что у них пожар. Девушка бросилась на помощь. Из квартиры она вывела ещё одного мальчика четырёх лет. Оказалось в квартире есть ещё один ребёнок - полуторагодовалая девочка. Она была в дальней комнате. Алёна бросилась вглубь квартиры.
«Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», - рассказала девушка.
Когда девушка вытащила из квартиры всех детей, она вернулась в квартиру и до приезда пожарных потушила огонь. Матери детей дома не было. Где конкретно она находилась, неизвестно. Причины ЧП пока не установлены.
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В интервью RT девушка рассказала, что не считает свой поступок особенным. Алёна призналась, что действовала автоматически.
«Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», - поделилась девушка,
Историей поделился мэр города Алексей Фомин.
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«Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», - поделилась девушка,
Источник:
Девушка почти наощупь нашла в квартире полуторагодовалую девочку.