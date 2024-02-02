В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар

28-летняя жительница Юрги Алёна Коблик спасла трёх детей из пожара. В её квартиру постучался соседский 5-летний мальчик и сказал, что у них пожар. Девушка бросилась на помощь. Из квартиры она вывела ещё одного мальчика четырёх лет. Оказалось в квартире есть ещё один ребёнок - полуторагодовалая девочка. Она была в дальней комнате. Алёна бросилась вглубь квартиры.

«Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», - рассказала девушка.